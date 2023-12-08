Бергкамп хочет вернуться к работе в сфере футбола

Экс-футболист «Арсенала» заявил о желании вернуться в футбол. Специалист ранее в течение 6 лет трудился в качестве помощника тренера в «Аяксе», но после увольнения в 2017 году в футболе пока что больше не работал. Бывший игрок дал комментарий по теме:

Я с нетерпением жду возвращения в футбол. Не думаю, что я достаточно хорош для роли главного тренера, ибо мне не особо интересно чем-либо управлять.

Уважаю людей, у которых это получается, но предпочитаю иную область — работу на стыке молодежной и основной команды. Для меня лучшая работа заключается в развитии футболистов. Быть проводником для молодых игроков на их пути во взрослый коллектив подходит мне в наибольшей степени.