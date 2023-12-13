«Бенфика» одолела «Ред Булл Зальцбург» и вышла в Лигу Европы

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сегодня, 01:03

«Ред Булл Зальцбург» уступил «Бенфике» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Анхель Ди Мария вывел «орлов» вперед на 32-й минуте, удвоил преимущество команды Рафа Силва на 45+1-й. У «быков» забил Лука Сучич на 57-й, а третьим мячом хозяев отличился Артур Кабрал на 90+2-й.

«Ред Булл Зальцбург» занял последнее место в группе D и покинул еврокубки, «Бенфика» с 3-й строчки отправилась в Лигу Европы. У обоих коллективов по 4 балла.