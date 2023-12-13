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«Бенфика» одолела «Ред Булл Зальцбург» и вышла в Лигу Европы

сегодня, 01:03
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Ред Булл Зальцбург» уступил «Бенфике» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Анхель Ди Мария вывел «орлов» вперед на 32-й минуте, удвоил преимущество команды Рафа Силва на 45+1-й. У «быков» забил Лука Сучич на 57-й, а третьим мячом хозяев отличился Артур Кабрал на 90+2-й.

«Ред Булл Зальцбург» занял последнее место в группе D и покинул еврокубки, «Бенфика» с 3-й строчки отправилась в Лигу Европы. У обоих коллективов по 4 балла.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:36
и надо показать свой максимум !
и чтоб он не был похож на минимум ! )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:29
Скрипя, но все же есть результат...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:23
Бенфика все таки вырвало место в ЛЕ. Молодцы!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:31
Всё ожидаемо. Так и должно было быть.
ev8kjsjujqxq
ev8kjsjujqxq
сегодня в 08:26
Под конец группового этапа взялась-таки за ум Бенфика
k7tt4xmnq39p
k7tt4xmnq39p ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 08:23, ред.
И там опять поймать проклятие Белы Гуттманна
adekvat
adekvat
сегодня в 08:17
В этом сезоне это потолок для Бенфики.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 08:08
Спасибо Бенфика за лигу Европы!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:21
Бенфика в этом сезоне должна сыграть роль Севильи. Выйти В финал
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:16
Действительно от Бенфики ждали большего, даже провал МЮ более предсказуемый
Но в ЛЕ Бенфика будет среди фаворитов, ждём жеребьёвку
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:48
Неожиданно как-то получилось. Но для Бенфики очень важный результат. Мои поздравления.
112910415
112910415
сегодня в 05:47
провал сезона уже не полный
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:57
И всё же хоть и с большим трудом Бенфика заскочила в "последний вагон" ЛЕ.)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:21
В Лиге Европы Бенфика хоть что-то может показать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:19
Этот сезон Бенфика провалила.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:31
А должны были за ЛЧ бороться !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:15
Дойдет до финала и проиграет))
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