«Унион» упустил ничью в игре с «Реалом» и вылетел из еврокубков

«Унион» проиграл «Реалу» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:3).
Кевин Фолланд вывел хозяев вперед на 45+1-й минуте, счет сравнял Хоселу на 61-й, а на 72-й он оформил дубль. На 85-й равенство на табло вернул Алекс Крал. Победным мячом на 89-й отметился Даниэль Себальос.
«Унион» занял последнее место в группе С (2 балла) и весной не сыграет в еврокубках. «Реал» с 1-го места (18 очков) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Пытались в пол-шага обыграть - не получилось.
Модрич перед перерывом решил придать вратарю уверенности на весь оставшийся матч своим ударом с пенальти.
К 60 минуте уже сложилось устойчивое ощущение, что Джуд и Васкес справились бы и вдвоем (грустный сарказм)
К Алабе вопросов нет. Потому что для вопросов нужны слова. А слов нет. Начиная с весеннего матча с Ливерпулем. Что и закрепила замена на Рюдигера.
К Модричу тоже вопросов нет. Благодаря прошлому. Великому. Но сейчас, в середине сезона, Лука пребывает в статусе «природу не обманешь». Кроме редкого классного паса, ничего не осталось. Как кажется. Дай бог я не прав.
Ну а Карло как обычно прекрасен. Игру профессионально подкорректировал, как обычно, на второй тайм.
Реал в этом групповом этапе продолжает пропагандировать девиз «мы сильнее, но должно быть интересно всем - и игрокам, и зрителям»
С исторической 3ей группой сыгранной но 0. Браво!
Пытались в пол-шага обыграть - не получилось.
Модрич перед перерывом решил придать вратарю уверенности на весь оставшийся матч своим ударом с пенальти.
К 60 минуте уже сложилось устойчивое ощущение, что Джуд и Васкес справились бы и вдвоем (грустный сарказм)
К Алабе вопросов нет. Потому что для вопросов нужны слова. А слов нет. Начиная с весеннего матча с Ливерпулем. Что и закрепила замена на Рюдигера.
К Модричу тоже вопросов нет. Благодаря прошлому. Великому. Но сейчас, в середине сезона, Лука пребывает в статусе «природу не обманешь». Кроме редкого классного паса, ничего не осталось. Как кажется. Дай бог я не прав.
Ну а Карло как обычно прекрасен. Игру профессионально подкорректировал, как обычно, на второй тайм.
Реал в этом групповом этапе продолжает пропагандировать девиз «мы сильнее, но должно быть интересно всем - и игрокам, и зрителям»
С исторической 3ей группой сыгранной но 0. Браво!