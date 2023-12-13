«Унион» упустил ничью в игре с «Реалом» и вылетел из еврокубков

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сегодня, 00:59

«Унион» проиграл «Реалу» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

Кевин Фолланд вывел хозяев вперед на 45+1-й минуте, счет сравнял Хоселу на 61-й, а на 72-й он оформил дубль. На 85-й равенство на табло вернул Алекс Крал. Победным мячом на 89-й отметился Даниэль Себальос.

«Унион» занял последнее место в группе С (2 балла) и весной не сыграет в еврокубках. «Реал» с 1-го места (18 очков) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.