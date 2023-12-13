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«Унион» упустил ничью в игре с «Реалом» и вылетел из еврокубков

сегодня, 00:59
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Унион» проиграл «Реалу» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

Кевин Фолланд вывел хозяев вперед на 45+1-й минуте, счет сравнял Хоселу на 61-й, а на 72-й он оформил дубль. На 85-й равенство на табло вернул Алекс Крал. Победным мячом на 89-й отметился Даниэль Себальос.

«Унион» занял последнее место в группе С (2 балла) и весной не сыграет в еврокубках. «Реал» с 1-го места (18 очков) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:38, ред.
18 из 18!
Когда надо включает папа Карло турбо...
Всех королевичей с победой!
ABir
ABir
сегодня в 05:50
С Реалом нельзя расслабляться до последней добавленной минуты
112910415
112910415
сегодня в 05:45
ничья была близка
akdc6secu9tv
akdc6secu9tv
сегодня в 05:33
Для Униона сам факт участия в ЛЧ уже огромное достижение
амурец
амурец
сегодня в 02:38
Реал с победой
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 02:09
Бесполезный две банки забил головой это что-то новое)))
У Модрича с ударами вообще беда, к пасам вопросов нет
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:14
Вышли сонные самоуверенные мухи: 2 минуты - 2 момента

Пытались в пол-шага обыграть - не получилось.

Модрич перед перерывом решил придать вратарю уверенности на весь оставшийся матч своим ударом с пенальти.

К 60 минуте уже сложилось устойчивое ощущение, что Джуд и Васкес справились бы и вдвоем (грустный сарказм)

К Алабе вопросов нет. Потому что для вопросов нужны слова. А слов нет. Начиная с весеннего матча с Ливерпулем. Что и закрепила замена на Рюдигера.

К Модричу тоже вопросов нет. Благодаря прошлому. Великому. Но сейчас, в середине сезона, Лука пребывает в статусе «природу не обманешь». Кроме редкого классного паса, ничего не осталось. Как кажется. Дай бог я не прав.

Ну а Карло как обычно прекрасен. Игру профессионально подкорректировал, как обычно, на второй тайм.

Реал в этом групповом этапе продолжает пропагандировать девиз «мы сильнее, но должно быть интересно всем - и игрокам, и зрителям»

С исторической 3ей группой сыгранной но 0. Браво!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:13
Унион в Бундеслиге два может в следующем году сыграть, так что не очень удивительны их результаты тут) Летние перестановки не пошли на пользу, причем не только им, их Фулькруг полено поленом в "Боруссии".
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:10
6 побед - отличный результат.
Вот бы вместо Униона в лч сыграл Байер)) ну, это уже в следующем сезоне
shur
shur
сегодня в 01:02
...опять на нервишках, но на опыте, Луке больше пенальти не предлагать...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:01
Дождались дубля от Хоселу, хаха) Я уж думал, он вообще не забьет больше) С победой, дежурной, конечно.
Гость
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