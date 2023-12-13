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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» и завершил евросезон

сегодня, 00:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Кингсли Коман на 71-й минуте.

МЮ занял последнее место в группе А (4 балла) и вылетел из еврокубков, «Бавария» с 1-й строчки (16 очков) отправляется в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 12:18
Хаг уже горд кубком Лиги, считает что это вершина!
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:13
Хаггис -это вроде как фирма детских подгузников, постоянно мелькала на ТВ. Хаггистайм - формидабль!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:10
Один город - полторы команды !!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 12:07
Впереди Ливерпуль, но заранее предсказуемое поражение от него, наверное тоже не станет поводом для увольнения Хвга. И чего ждут? Угробил команду, довёл до ручки. Приводят какие-то цифры, что он лучший после Сэра? Что-то не похоже совсем! Дьяволы превратились в карикатуру!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:34
Урезали до минимума финансирование? То есть Антони, Хойлунд и другие сомнительные личности, которых продвигал 10Хаг и каждый из которых обошёлся почти в сотню лямов, с неба свалились?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:15
Стоило так рваться в Лигу Чемпионов, чтобы так бесславно из нее вылететь? МЮ напоминает ЦСКА лет 10 назад, который стабильно брал золото или серебро, а потом пролетал от Аика в отборе или занимал последнее место в группе.

МЮ клуб не уровня ЛЧ, это обычный середняк типа Брайтона с богатой историей и завышенным самомнением.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:40
Кто-то удивился итоговому результату "МЮ" в группе ? Я - нет. По одной причине: в команде отсутствуют по-настоящему звёзды, которые во многих случаях определяют и ход игры, и место в футбольной иерархии. В настоящее время в команде я таковых не обнаружил. Может, от силы 1-2, но не более. В европейских лидерах, в частности в "Баварии" - половина состава, а то и 3/4. И здесь уже претензии должны предъявляться не к главному тренеру (он всего лишь подневольная птица и тренирует тех, кто имеется в наличии), а к владельцам команды, которые урезали до минимума её финансирование и предложили Тен Хагу плыть по течению, т.е.самому выбираться из омута возникших проблем.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
сегодня в 09:38, ред.
Почему МЮ никогда не думал позвать Унаи Эмери?

Тренер не из Норвежского чемпионата, не из Ередивизи...
Тренер, который своими клубами многие годы противостоял первой верхушке чемпионата Испании...
Тренер, который захет-трикел Лигу Европы с Севильей, а потом и вовсе утер нос самому МЮ в финале с Вильярреалом...
МЮ середняк? - Середняк. Подходящий крепкий тренер для команды.
В этом году мимо еврокубков, может быть попадут в ЛЕ, может быть...
А это, как раз турнир тренера и время для настройки команды имеется.
112910415
112910415
сегодня в 09:38
теперь все ждут некоего события ...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:26
МЮ не попал даже в ЛЕ,куда делся хороший клуб ?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:24
Позорище... Что с великим клубом сделали...
rain07
rain07
сегодня в 09:16
А что бы было с МЮ если б вместо Баварии приехал Айнтрахт))
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 05:42
Надо менять одного лысого тренера на другого лысого . Срочно позовите Зидана !!!
112910415
112910415
сегодня в 05:41
опять плохая игра ...
последняя для тренера ?!
vv6cvkwzr5ga
vv6cvkwzr5ga
сегодня в 05:32
Ухайдокала пиндосня такой великий клуб просто в лохмотья
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 03:42
Все ждут увольнения Тен Хага.. А я вот не понимаю, для чего надо было ждать позорнейшего вылета из ЛЧ и места в середине таблицы в чемпионате, чтоб выгнать Тен Хага?
Мне было все очевидно еще ранее. Потерял нить управления игроками. Результаты хромают на обе ноги. Но что хуже всего, нет никакого рисунка игры.
pvtgny3zp7e3
pvtgny3zp7e3
сегодня в 03:21
Ждём живительный для МЮ пинок под зад физручку-травокуру
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 02:20
Надо было назначить Рона тренером)
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 01:47
Все по делу! МЮ не чего даже в ЛЕ делать, закончился позор этого сезона.
faneng
faneng ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:44, ред.
Вот ты правильно вспомнил осень 2021 года. Я не понимаю, почему редко кто вспоминает, что ведь осенью 2021 г. Роналду буквально сам вытащил МЮ на первое место в группе ЛЧ. Да, уже осенью 2021 г. игра Сульшера стала сыпаться в АПЛ. Да, потом началась ерунда с Рангиком и тен Хагом. Но ведь в ЛЧ осенью 2021 года Роналду феерил!
balalay
balalay
сегодня в 01:44
с обеих сторон игра скучная и убогая... смотреть не на что было
если у баварии есть какой то "запас" или "план б" - она еще и на выезде играла и вполне себе так имела право играть от обороны и вообще валять ваньку.. то у мю? отвратительно
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 01:44
Большие тренеры Моур и Ван Гаал после Ферги хоть трофеи выигрывали, просто хорошие тренеры даже этого не могут...🤷‍♂️
salleeh
salleeh
сегодня в 01:20
Да, Баварцы выиграли…, но вопросы по качеству игры Кимиха, Сане и Горецки остаются открытыми. Они реально раздражают своими ляпами и выглядят откровенно недееспособными. Мюллер по ходу тоже доигрывает свою карьеру и бежать уже и не может… Если хотят вернуться к былой славе, то нужно вышеуказанных персонажей менять на более качественных футболистов…
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:19
Верните Авейру.. Он МЮ хоть в ЛЕ выведет.. Опыт есть.. А-ха-ха-ха..
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:16
МЮ пока не МЮ тен Хаг улучшений не принес в игру
sihafazatron
sihafazatron ответ SSC1 (раскрыть)
сегодня в 01:16
Я дико извиняюсь, но как можно ставить на нынешний мю?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:14
и однозначно - на вход (кое куда).
SSC1
SSC1
сегодня в 01:11
Мля весь прес убили с х-ом ставил, после эпохи ферги и руни превратились в авно ...убогое
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:11
О чем ты говоришь, у него сейчас форвард, который 0 полезных действий в АПЛ сделал за 11 матчей, даже Роналду лет в 50 был бы полезнее))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:08
МЮ с Роналду первое место в ЛЧ в группе с Вилльяреалом и Аталантой.
МЮ с 7 Хагом последнее место в ЛЧ в группе с Копенгагеном и Галатасараем.
Руководство МЮ прогадало с выбором!!
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