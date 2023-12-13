«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» и завершил евросезон

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Кингсли Коман на 71-й минуте.
МЮ занял последнее место в группе А (4 балла) и вылетел из еврокубков, «Бавария» с 1-й строчки (16 очков) отправляется в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Не..., ну я всё понимаю, класс бюргеров в этом противостоянии был неоспорим, но ребята, которые себя называют "дьяволами", с этим бравурным самовосхвалением явно перебарщивают. С такой ленцой и неохотой катать мяч, наивно полагаясь на случайный подарок..., и на то, что форвард всех времён и народов - Мактоминей зарешает в атаке против Баварии..., ну знаете..., тут Эрику надо открывать отдельную рубрику в футбольной хрестоматии.
P.S. Англичан не проведёшь. Эта нация в футболе знает толк..., о чём нам поведали полупустые трибуны Театра Мечты уже к 85 минуте...
Жалкое зрелище, конечно.
Не..., ну я всё понимаю, класс бюргеров в этом противостоянии был неоспорим, но ребята, которые себя называют "дьяволами", с этим бравурным самовосхвалением явно перебарщивают. С такой ленцой и неохотой катать мяч, наивно полагаясь на случайный подарок..., и на то, что форвард всех времён и народов - Мактоминей зарешает в атаке против Баварии..., ну знаете..., тут Эрику надо открывать отдельную рубрику в футбольной хрестоматии.
P.S. Англичан не проведёшь. Эта нация в футболе знает толк..., о чём нам поведали полупустые трибуны Театра Мечты уже к 85 минуте...
Жалкое зрелище, конечно.
Мне было все очевидно еще ранее. Потерял нить управления игроками. Результаты хромают на обе ноги. Но что хуже всего, нет никакого рисунка игры.
Мне было все очевидно еще ранее. Потерял нить управления игроками. Результаты хромают на обе ноги. Но что хуже всего, нет никакого рисунка игры.