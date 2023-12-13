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«Наполи» обыграл «Брагу» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

«Наполи» выиграл у «Браги» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Сердар Саатчи на 9-й минуте отличился автоголом и вывел хозяев вперед. Удвоил преимущество коллектива Виктор Осимхен на 33-й.

«Наполи» занял 2-е место в группе С (10 очков) и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Брага» с 3-й позиции (4 пункта) отправляется в Лигу Европы.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:22
Согласен.
Кстате, Сергеич, я вывел тебя из игнора и давно. Предлагаю- нормально, цивилизованно общаться. В дружбу не лезу, но и многовековые распри надо прекращать. Обещаю не трогать Хвичку и Курбана, а вот с ЕЛГ- сложнее...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:03, ред.
Корысть и жадность-грех!🤣
Capral
Capral
сегодня в 12:45
Я же конкретно написал- не из любви к нему, а токма корысти ради.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:01
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:09
    Сергеич, я как раз очень ждал, что он забьет. Не из-за большой любви конечно, а токма ради ставочки.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:28
    Наполи с победой и выходом в 1/8 ЛЧ !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 07:40, ред.
      112910415
      112910415
      сегодня в 05:42
      особых сомнений не было
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 02:41
      Наполи выиграли, задачу минимум выполнили - в весеннюю стадию ЛЧ вышли.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 02:12
      Ну это было вполне предсказуемо .
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:15
      Так, щас начну ругаться!!! Он что, снова спал всю игру?! Гадский папа, испортил мне ставочку, гандольер!!! Именно сегодня, я ждал от него гол, а он, так меня подвел!!! 250 очков потерял из-за Хвички. Зато, помогли Интер и Р/С!!!
      Гость
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