«Наполи» обыграл «Брагу» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:57

«Наполи» выиграл у «Браги» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Сердар Саатчи на 9-й минуте отличился автоголом и вывел хозяев вперед. Удвоил преимущество коллектива Виктор Осимхен на 33-й.

«Наполи» занял 2-е место в группе С (10 очков) и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Брага» с 3-й позиции (4 пункта) отправляется в Лигу Европы.