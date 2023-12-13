«Наполи» обыграл «Брагу» в матче Лиги чемпионов

«Наполи» выиграл у «Браги» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Сердар Саатчи на 9-й минуте отличился автоголом и вывел хозяев вперед. Удвоил преимущество коллектива Виктор Осимхен на 33-й.
«Наполи» занял 2-е место в группе С (10 очков) и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Брага» с 3-й позиции (4 пункта) отправляется в Лигу Европы.
Кстате, Сергеич, я вывел тебя из игнора и давно. Предлагаю- нормально, цивилизованно общаться. В дружбу не лезу, но и многовековые распри надо прекращать. Обещаю не трогать Хвичку и Курбана, а вот с ЕЛГ- сложнее...
Кстате, Сергеич, я вывел тебя из игнора и давно. Предлагаю- нормально, цивилизованно общаться. В дружбу не лезу, но и многовековые распри надо прекращать. Обещаю не трогать Хвичку и Курбана, а вот с ЕЛГ- сложнее...
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