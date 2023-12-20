Де Брюйне вернулся к тренировкам

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии здоровья полузащитника .

Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра, но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.