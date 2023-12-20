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Де Брюйне вернулся к тренировкам

сегодня, 11:03

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья полузащитника Кевина Де Брюйне.

Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра, но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.

Напомним, вчера «Манчестер Сити» вышел в финал Клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:20
МС с ним и без него 2 разные команды.
112910415
112910415
сегодня в 12:37
лучший должен возвращаться !
без него игра много теряет !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:55
Пора КДБ возвращаться, и так его все награды обходят - видимо, и ЗМ уже вряд ли он получит, и в прошлом году получили награды все из МС, только не он - MVP ЛЧ стал Родри, ЗБ получил Холанн, но уж хотя бы поиграть он ещё должен.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:48
Вот эти трое вернутся и игра пойдет))
останется только игру в обороне наладить, а то уже очень много очков глупо потеряно на последних минутах
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:25
Это хорошая новость!! Возможно уже в январе появится на поле
shlomo
shlomo
сегодня в 11:17
Хорошая новость... лучший ассист вернулся...
Capral
Capral
сегодня в 11:07, ред.
Всегда обидно, когда такие футболисты выпадают из игры...
Здоровья ему, и скорейшего возвращения в строй!!!
Гость
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