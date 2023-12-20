Де Брюйне вернулся к тренировкам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья полузащитника Кевина Де Брюйне.
Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра, но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.
Напомним, вчера «Манчестер Сити» вышел в финал Клубного чемпионата мира.
без него игра много теряет !
без него игра много теряет !
останется только игру в обороне наладить, а то уже очень много очков глупо потеряно на последних минутах
останется только игру в обороне наладить, а то уже очень много очков глупо потеряно на последних минутах
Здоровья ему, и скорейшего возвращения в строй!!!
Здоровья ему, и скорейшего возвращения в строй!!!