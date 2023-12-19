Эриксен: «Всё зависит от самочувствия Локайера и мнения докторов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал совет защитнику «Лутона» , который пережил остановку сердца на футбольном поле. Ранее датчанин и сам столкнулся с похожей проблемой во время Евро-2020.

Во-первых, надеюсь, что с ним все в порядке. Держу кулачки за него.

Я читал и видел новости о том, что произошло. Надеюсь, у него все хорошо, он не будет торопиться, а семья его поддержит. Если врачи говорят, что тебе нужно заняться чем-то другим, то нужно уважать их рекомендации. Нет ничего, что способно стать преградой, но всё зависит от его самочувствия и мнения докторов. Он должен принять решение вместе со своей семьей, не надо торопиться.