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Эриксен: «Всё зависит от самочувствия Локайера и мнения докторов»

вчера, 10:46

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен дал совет защитнику «Лутона» Тому Локайеру, который пережил остановку сердца на футбольном поле. Ранее датчанин и сам столкнулся с похожей проблемой во время Евро-2020.

Во-первых, надеюсь, что с ним все в порядке. Держу кулачки за него.

Я читал и видел новости о том, что произошло. Надеюсь, у него все хорошо, он не будет торопиться, а семья его поддержит. Если врачи говорят, что тебе нужно заняться чем-то другим, то нужно уважать их рекомендации. Нет ничего, что способно стать преградой, но всё зависит от его самочувствия и мнения докторов. Он должен принять решение вместе со своей семьей, не надо торопиться.

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shlomo
shlomo
вчера в 12:10
Тут как бы совет не совет, а вот пройти полную консультацию у хороший специалистов нужно однозначно....
Гость
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