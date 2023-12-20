Стало известно, когда Неймар вернётся на поле

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар проходит процесс восстановления после травмы. Ожидается, что он сможет вернуться на поле к августу 2024 года.
Неймар перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 5 матчей, забил мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 45 миллионов евро.
Без сарказма. Конечно жаль, что такой хороший футболист вот так проводит свою уже близящуюся к закату карьеру, ещё недавно казалось бы будучи перспективным и талантливым :(
Сборная Бразилии и не выиграет эту Копа Америка, хоть с Неймаром, что без него, так как у них сейчас очень много проблем, но хейтеры будут опять говорить, что для Лео Месси всё купили.
Но вот странное дело, раньше для Лео Месси ничего не покупали, а как в сборной Аргентины появился хороший вратарь, и подобрался сплочённый коллектив, то по мнению хейтеров - всё начали Месси покупать)
Без сарказма. Конечно жаль, что такой хороший футболист вот так проводит свою уже близящуюся к закату карьеру, ещё недавно казалось бы будучи перспективным и талантливым :(
Сборная Бразилии и не выиграет эту Копа Америка, хоть с Неймаром, что без него, так как у них сейчас очень много проблем, но хейтеры будут опять говорить, что для Лео Месси всё купили.
Но вот странное дело, раньше для Лео Месси ничего не покупали, а как в сборной Аргентины появился хороший вратарь, и подобрался сплочённый коллектив, то по мнению хейтеров - всё начали Месси покупать)
Хорошо погоняли японцев!
Лови поздравок!
Хорошо погоняли японцев!
Лови поздравок!