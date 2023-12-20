Стало известно, когда Неймар вернётся на поле

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сегодня, 09:34

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии проходит процесс восстановления после травмы. Ожидается, что он сможет вернуться на поле к августу 2024 года.

Неймар перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 5 матчей, забил мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 45 миллионов евро.