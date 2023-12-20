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Стало известно, когда Неймар вернётся на поле

сегодня, 09:34

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар проходит процесс восстановления после травмы. Ожидается, что он сможет вернуться на поле к августу 2024 года.

Неймар перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне бразилец провёл 5 матчей, забил мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 45 миллионов евро.

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18 декабряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии6
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Все комментарии
q6fpt9hcuve2
q6fpt9hcuve2 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:24
Новостей в каких турнирах и матчах не примет участие Неймар, на порядок больше где он сыграет.
Без сарказма. Конечно жаль, что такой хороший футболист вот так проводит свою уже близящуюся к закату карьеру, ещё недавно казалось бы будучи перспективным и талантливым :(
Сборная Бразилии и не выиграет эту Копа Америка, хоть с Неймаром, что без него, так как у них сейчас очень много проблем, но хейтеры будут опять говорить, что для Лео Месси всё купили.
Но вот странное дело, раньше для Лео Месси ничего не покупали, а как в сборной Аргентины появился хороший вратарь, и подобрался сплочённый коллектив, то по мнению хейтеров - всё начали Месси покупать)
Naherger
Naherger
сегодня в 15:06
Я надеюсь,до августа 24 года мы больше не увидим новостей о нем...
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 11:21
К лету 25-го оклемается.. Хе..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:51
Вчера МС порадовал!
Хорошо погоняли японцев!
Лови поздравок!
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:48
В СА
Elliada
Elliada
сегодня в 10:48
Вернется. Но в каком состоянии и на сколько? Сдается мне, что Аль-Хиляль не будет продлевать с ним контракт и он либо отправится на Родину, либо завершит карьеру. Надеюсь, он счастлив деньгам, из-за которых пустил свою карьеру под откос.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Каких? которые в ПСЖ или которые в СА? Или их вместе?
shur
shur
сегодня в 10:39
"...Стало известно, когда Неймар вернётся на поле"...а зачем?!
4setexpjrwzg
4setexpjrwzg
сегодня в 10:16, ред.
Значит до августа будет дурака валять только за пределами футбольного поля, а потом и на нём
ОПС
ОПС
сегодня в 10:06
И цена за это время может упасть.
112910415
112910415
сегодня в 09:45
уже стареньким вернётся ...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:43
В медиа лигу пускай возвращается, там артисты нужны
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:42
Развел он арабов
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