Катастрофа в «Реале», три страшные травмы за полгода. Увольнение врача не помогло Анчелотти

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вчера, 13:07

Алаба присоединился к Куртуа и Милитао.

В клубе эпидемия повреждений

Терапевт Михич, который сначала пятнадцать лет работал в сфере неотложной медицины, а затем двенадцать лет трудился в «Реале» на разных должностях, разозлил звезд клуба. В прошлом Бензема, Алаба и Себальос заметили, что у них похожие по характеру травмы средней тяжести, но постоянно случаются рецидивы. Конечно, после этого не значит вследствие этого, но между миллионерами из «Реала» и медицинской службой клуба возникли конфликты.

В «Реале» думали, что их врач сможет проанализировать причины, ведь одна из специализаций Михича это ранняя профилактика болезней. Нико назначили главным врачом клуба шесть лет назад, но теперь на фоне травм Перес и Анчелотти приняли решение сменить доктора, когда отвернулась удача. Увидели серию травм. Винисиус, Камавинга, Гюлер и Карвахаль в лазарете прямо сейчас. Но они скоро вернутся, как опорник Тчуамени – его не было два месяца.

Куда хуже, что троих игроков основы потеряли надолго. У «Реала» новый основной вратарь, поскольку Куртуа порвал «кресты» и пропустит Евро-2024. Тибо хочет сконцентрироваться на восстановлении и не уладил трения с тренером Тедеско в сборной Бельгии. Центральный защитник Милитао из тех игроков, ценность которых понимаешь, когда теряешь. Хотя Алаба и Рюдигер рассматривались как основная пара в обороне, у бразильца есть преимущество – заметно моложе.

В двадцать пять лет бедняга Эдер пережил разрыв крестообразной связки, выбыл минимум на семь месяцев и вернется не раньше середины марта. А вчера защитник Давид Алаба получил травму в первом тайме против «Вильярреала». Ему быстро диагностировали разрыв крестообразной связки, как у Куртуа и Милитао, поэтому кошмар на мадридской улице продолжается. Анчелотти работает тренером три десятилетия, но не помнит сезона с тремя разрывами «крестов».

Нагрузок станет лишь больше

Инфантино говорит о завистниках после обвинений в коррупции. Но при этом отдал чемпионат мира Катару – монархия диктаторского толка с поддержкой сомнительных режимов по всему Ближнему Востоку. Другой турнир ФИФА проведет не только в США и Канаде, но также в Мексике, где представители картелей совершают самые жестокие преступления, которые только можно представить. Дальше будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, где много проблем с правами человека. При этом между ЧМ и Евро вклинят кубок мира для клубов.

«Реал» будет одним из участников от Европы. Турнир продлится месяц в 2025 году, и наперед знаем реакцию Тони Крооса на такую идею. Но немец заканчивает карьеру, может выйти на пенсию в любой момент. А его молодые коллеги по «Реалу» рискнут здоровьем и будущим в футболе, потому что их сначала погоняли на зимнем чемпионате мира, а потом заставят вместо полноценных сборов с выставочными матчами провести сложный турнир на другом континенте. Также видно, что футбольная медицина отстает от обычных практик.

В любой больнице врач выдаст вам медикаменты, которые в профессиональном спорте посчитают допингом. Это замкнутый круг жадности УЕФА и ФИФА , ведь на ЧМ -2026 будет 48 команд. Лига чемпионов тоже расширяется. Понятно, что есть двужильные люди, вроде Модрича. Лука вчера собрал «гол плюс пас» против «Вильярреала». Но сломаются другие, что может добить «Реал» весной. Усталость накапливается, а ротация не выручит, если теряешь по семь человек. Васкес, Вальверде и Начо прикроют на разных позициях, но Анчелотти не чудотворец.

Перес в заложниках у Мбаппе

«Реал» не может позволить себе дорогие зимние трансферы, они потратили 900 миллионов евро на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Официальное открытие арены через пять дней, хотя на стадионе уже собирают более 70 000 зрителей. Также клубу нужны деньги на Мбаппе. Пока Килиан не дал согласие в январе, на низком старте новые спонсоры. Все они ждут решения француза. Причем на переговорах сторона игрока требует сохранения маркетинговых прав, а это много денег мимо казны «Мадрида».

Когда до травмы Алабы тренера «Реала» спрашивали о трансферах, то Анчелотти сказал, что зимой сделок не будет. Но теперь вылетел второй центральный защитник. Карло попробует Тчуамени в центре обороны, но если на сегодняшней жеребьевке плей-офф ЛЧ «Реалу» достанется ПСЖ , то на испанцев через пару месяцев надавят Мбаппе, Рамуш, Коло и Дембеле. Да и тренер Луис Энрике прекрасно знает принципы игры «Реала». Анчелотти надо заработать в ЛЧ , но кадровая ситуация уже непростая.

Неплохие позиции в Ла Лиге и шесть побед в группе ЛЧ – это следствие эффекта Беллингема, но Джуд юный футболист. Пройдут рождественские праздники, к первым весенним матчам организмы игроков переживут зиму, которая бьет по людям физиологически даже в испанском климате. «Реал» держится, внутренние соперники тоже устали и не усилились прошлым летом. Но раньше Куртуа, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич и Бензема формировали позвоночник команды, а теперь остались Тони и Лука.