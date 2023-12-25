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Президент «Оренбурга» о Гойковиче и его агенте: «Пусть ищут новый клуб»

сегодня, 12:57

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на желание защитника оренбуржцев и сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойковича покинуть РПЛ.

Уход Гойковича зимой? Такое имеет место быть. Мы свою позицию обозначили, пусть ищет. У нас всё очень интересно выстроено — когда устраивает клуб, все готовы на что угодно, а когда возникают какие-то обстоятельства семейные или другие, клуб начинает общаться с игроком и агентами, а они вдруг начинают быть беспомощными. Поэтому пусть ищут новый клуб, предлагают условия, на которых мы расстанемся.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:13
сильное раздражение функционера скрыть не удаётся
adekvat
adekvat
сегодня в 13:05
Правильно не хочешь играть вали, что нянькаться.
drug01
drug01
сегодня в 13:02
Нашла коса на камень! Пусть решает сам
Гость
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