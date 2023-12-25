Президент «Оренбурга» о Гойковиче и его агенте: «Пусть ищут новый клуб»

Президент «Оренбурга» отреагировал на желание защитника оренбуржцев и сборной Боснии и Герцеговины покинуть РПЛ .

Уход Гойковича зимой? Такое имеет место быть. Мы свою позицию обозначили, пусть ищет. У нас всё очень интересно выстроено — когда устраивает клуб, все готовы на что угодно, а когда возникают какие-то обстоятельства семейные или другие, клуб начинает общаться с игроком и агентами, а они вдруг начинают быть беспомощными. Поэтому пусть ищут новый клуб, предлагают условия, на которых мы расстанемся.