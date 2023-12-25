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Представитель Флорентина оценил слухи о переходе игрока в «Интер Майами»

сегодня, 09:18

Марат Хинчагов, исполнительный директор компании Ultimate Sports, которая представляет в России интересы полузащитника «Оренбурга» Сесара Флорентина, высказался о возможном переходе игрока в «Интер Майами»

Мы по всем нашим клиентам-футболистам проводим свою часть работы. Много с кем контактируем, общаемся, обсуждаем варианты. Конкретно по Флорентину общение тоже идёт с представителями разных клубов. Интерес к нему проявляют топ-клубы Аргентины, испанские «Уэска», «Хетафе». Что касается МЛС, то да, интерес есть, но дальше разговоров дело пока не зашло.

Есть такой фактор, как оплата трансферов. И мы не представляем технически, как возможно совершение такого трансфера, так как у клубов могут возникнуть сложности с оплатой. Всерьёз о чём-то можно будет говорить только после выхода переговоров на следующий уровень. Сейчас это просто зондирование почвы.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:39
Даже не представляю, кто это?
Видимо агент хочет поднять контракт.
Гость
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