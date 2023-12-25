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«Ливерпуль» хочет подписать защитника сборной Португалии

сегодня, 14:47

«Ливерпуль» изучает возможность подписания защитника «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу. В контракте игрока прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. «Ливерпуль» не спешит выплачивать такую сумму.

Инасиу находится в системе «Спортинга» с 2012 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Инасиу интересуется «Арсенал».

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:21
Следующим летом опять португальскую четвёрку раздербанят
drug01
drug01
сегодня в 15:15
Если есть такая возможность надо претворить быстрее это в жизнь
Гость
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