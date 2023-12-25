Защитник «Атлетико» близок к переходу в «Бетис»

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сегодня, 14:13

Защитник «Атлетико» может усилить «Бетис». Севильцы видят в игроке замену Хуану Миранде, который перейдёт в «Милан».

Переговоры между «Бетисом» и «Атлетико» продолжаются уже несколько недель. Частью сделки может стать полузащитник клуба из Севильи Гвидо Родригес, в котором заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Контракт аргентинца с «Бетисом» действует до конца сезона, и он не будет его продлевать, так что это последний шанс заработать на его уходе.

Севильцы планируют взять Галана в аренду до лета 2024 года с опцией выкупа, которая будет значительно сокращена, если в сделку будет включён Родригес. В случае ухода испанца «Атлетико» подпишет защитника «Лас-Пальмаса».

Галан выступает за мадридский клуб с лета 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне левый защитник провёл 7 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 7 миллионов евро.