Клопп установил рекорд АПЛ по победам в Boxing Day

«Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ (2:0).
Мерсисайдцы выиграли все 6 матчей под руководством главного тренера Юргена Клоппа в Boxing Day (День подарков), что является лучшим результатом в истории турнира.
Boxing Day ежегодно отмечается в Великобритании 26 декабря. Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.
По сути boxing day дает преимущество топам, которые могут в случае чего более менее менять состав, выставляя несколько запасных против относительно слабых команд. А слабым приходится играть все это время основой, которые устают и соответственно потом уже не так хороши.
По сути boxing day дает преимущество топам, которые могут в случае чего более менее менять состав, выставляя несколько запасных против относительно слабых команд. А слабым приходится играть все это время основой, которые устают и соответственно потом уже не так хороши.