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Клопп установил рекорд АПЛ по победам в Boxing Day

вчера, 23:53

«Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ (2:0).

Мерсисайдцы выиграли все 6 матчей под руководством главного тренера Юргена Клоппа в Boxing Day (День подарков), что является лучшим результатом в истории турнира.

Boxing Day ежегодно отмечается в Великобритании 26 декабря. Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:32
респект Юргену!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:22
Хорошее достижение, но хотелось бы знать соперников.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:03
Все подарки его будут
ОПС
ОПС
сегодня в 07:36
Вот он и подарок в день подарков.
112910415
112910415
сегодня в 06:17
а теперь нужна супер-стабильность !
протон
протон
сегодня в 00:48
Какой же Клопп рождественский!
По сути boxing day дает преимущество топам, которые могут в случае чего более менее менять состав, выставляя несколько запасных против относительно слабых команд. А слабым приходится играть все это время основой, которые устают и соответственно потом уже не так хороши.
drug01
drug01
сегодня в 00:15
Новые рекорды ещё впереди! Молодец!
Naherger
Naherger
вчера в 23:55
Какой же мю шлак
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