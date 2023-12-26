Клопп установил рекорд АПЛ по победам в Boxing Day

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вчера, 23:53

«Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ (2:0).

Мерсисайдцы выиграли все 6 матчей под руководством главного тренера в Boxing Day (День подарков), что является лучшим результатом в истории турнира.

Boxing Day ежегодно отмечается в Великобритании 26 декабря. Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.