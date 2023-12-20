Серхио Рамос повторил рекорд Хоакина

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сегодня, 12:27

Вчера в матче 18-го тура Ла Лиги «Севилья» разгромила «Гранаду» со счётом 3:0. Голом отметился защитник «севильцев» . Тем самым 37-летний испанец повторил рекорд Хоакина по количеству результативных сезонов в Ла Лиге (хотя бы один гол в 18 сезонах).

На данный момент Рамос провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал голевую передачу и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Контракт испанца с «Севильей» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что нападающий Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико».