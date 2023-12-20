Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

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сегодня, 10:04

Вчера в матче 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» (3:3). Дублем отметился нападающий хозяев . Это позволило французу взобраться на первую строчку в списке бомбардиров за всю историю мадридского клуба. Гризманн и Луис Арагонес забили 173 мяча за «Атлетико».

32-летний игрок сборной Франции выступает за клуб из Мадрида на протяжении 7 лет. На его счету 364 игры, 173 гола и 78 результативных передач. Контракт Гризманна с «матрасниками» заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне нападающий провёл 23 матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 16 мячей, отдал 2 голевые передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.