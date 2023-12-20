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Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

сегодня, 10:04

Вчера в матче 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» (3:3). Дублем отметился нападающий хозяев Антуан Гризманн. Это позволило французу взобраться на первую строчку в списке бомбардиров за всю историю мадридского клуба. Гризманн и Луис Арагонес забили 173 мяча за «Атлетико».

32-летний игрок сборной Франции выступает за клуб из Мадрида на протяжении 7 лет. На его счету 364 игры, 173 гола и 78 результативных передач. Контракт Гризманна с «матрасниками» заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне нападающий провёл 23 матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 16 мячей, отдал 2 голевые передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:55
И это абсолютно заслуженно. Поздравляю Гризмана!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 13:11
Молодец Антоха, ещё пару лет сможет принести пользу Атлетико
Уже нужно искать ему замену, молодую и голодную до побед замену
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:17
Согласен, но это уже совершенно другая история и всё может изменится в любую сторону. У них и игровая философия сейчас совершенно другая, а Симионе всё тот же. Так что сейчас что либо говорить и фантазировать можно долго и в разном направлении. Можно конечно как говорится, попасть пальцем в небо . Ну а то что Гризманн нашёл себя именно в Атлетико, думаю спорить бесполезно. Статистика всё подтвердит .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:45
Нашел свой клуб, принесёт ещё много пользы...
Вещий
Вещий
сегодня в 11:23
Ну тут все однозначно... еще побьет пару рекордов... Удачи тебе Антуан!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:12
Атлетико это инкубатор звезды. Он делает из простого игрока звезды и продают а так было бы другие рекордсмены
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:02
Фалькао если бы не травма, мог стать величайшим в истории Атлетико
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:54
Гризманн конечно большой молодец!
Но вчера нужна была победа!
112910415
112910415
сегодня в 10:49
очень убедителен в эти годы, очень !
Шуnя771
Шуnя771 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:48
Не ЛЧ надо выиграть Атлетико, а отправить на пенсию Лео!))
Ближайшие ЗМ расписаны!)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:46
Гризман хочет замахнуться на золотой мяч? Тогда Атлетико надо выиграть лч
Nety
Nety
сегодня в 10:41
Удачи, один из лучших в своем поколении.
shur
shur
сегодня в 10:34
...нравоучительная история, в Барсе слёзы, в Атлетико успех и карьера...! Удачи в Сборной!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:30
Моему возмущению нет предела!)
Почему Гризманн, а не Леонель, стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:20, ред.
Это да, только вот команда эта очень старая по возрасту, на спаде и после того, как китайцы перестали вкладываться в неё, движется назад. У "Атлетико" одни ветераны или предветераны сейчас и нет денег, пока что они четвёртые в Ла Лиге, ниже мёртвой "Барселоны", но таким темпом и ниже могут упасть в следующие годы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:12
Гризманн нашёл свою команду !
Удачи тебе Антошка !
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