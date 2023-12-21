«Байер» установил уникальное достижение для немецкого футбола

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сегодня, 09:41

«Байер» стал первой командой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей без поражений. У леверкузенцев 22 победы и 3 ничьих. Вчера в матче 16-го тура Бундеслиги «Байер» разгромил «Бохум».

Также «аспириновые» обновили клубный рекорд по количеству побед за календарный год (22 победы в 35 матчах чемпионата в 2023 году).