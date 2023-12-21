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«Байер» установил уникальное достижение для немецкого футбола

сегодня, 09:41

«Байер» стал первой командой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей без поражений. У леверкузенцев 22 победы и 3 ничьих. Вчера в матче 16-го тура Бундеслиги «Байер» разгромил «Бохум».

Также «аспириновые» обновили клубный рекорд по количеству побед за календарный год (22 победы в 35 матчах чемпионата в 2023 году).

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:31
Прям как Зенит предыдущих 5-ти сезонов
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:52
Так держать!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 12:30
Ещё в конце прошлого сезона у Байера была мощная концовка. Могли выиграть Лигу Европы, но немного не хватило везения против автобуса Моуринью.
y4dgnnqa5tsu
y4dgnnqa5tsu
сегодня в 10:59
Мне кажется у таких команд, все идет до первого поражения.. Сейчас на кураже играют, и будет круто, если весь сезон продолжат так играть!! Но одно поражение может сломать этот кураж, могут начаться ошибки нелепые, удаления ненужные... Ну посмотрим!) если Бавария не возьмет ни один титул в этом году, будет забавно))) Кейн в действие!)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:53
Лучшая команда Германии! Желаю им взять чемпионство
vova505
vova505
сегодня в 10:44
Красота!!!

"в Германии только одна Бавария" говорили они

Да там полно сильных клубов
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 10:43
Рекорд Леверкузена во всех соревнованиях сезона 2023/24 – 22 победа, три ничьи, ни одного поражения. Это делает его единственной непобедимой командой в любой из пяти крупнейших лиг Европы, что тем более впечатляет, если учесть, что Леверкузен находился в зоне вылета, когда Алонсо возглавил команду 14 месяцев назад.

Теперь, когда Леверкузен выглядит настоящим претендентом на титул, набор очков перед зимним перерывом приобретает особую важность, поскольку Леверкузен может пропустить до пяти игроков в январе и феврале во время Кубка африканских наций. В их число входит и Бонифас, чья сильная форма в Леверкузене позволила ему твердо претендовать на выход в стартовом составе Нигерии. В отсутствие Бонифаса Леверкузену придется опираться на Патрика Шика, который боролся с травмами после своего выдающегося выступления на чемпионате Европы за Чехию два года назад. Вчера забил 3 гола и помог Леверкузен установить этот рекорд.

Но главное это не рекорды. Желаю им выиграть Бундеслигу. Бавария уже достала со своими чемпионствами без конкурентов. Даже не жалко Кейна, который может снова остаться без трофея, став лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне.
6afh86462mmm
6afh86462mmm
сегодня в 10:30
И чем их таким ядрёным Алонсо кормит?
112910415
112910415
сегодня в 10:04
аптекари историю творят !
Foxes
Foxes
сегодня в 09:43
Этот рекорд будет сложно побить!
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