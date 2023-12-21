«Байер» установил уникальное достижение для немецкого футбола

«Байер» стал первой командой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей без поражений. У леверкузенцев 22 победы и 3 ничьих. Вчера в матче 16-го тура Бундеслиги «Байер» разгромил «Бохум».
Также «аспириновые» обновили клубный рекорд по количеству побед за календарный год (22 победы в 35 матчах чемпионата в 2023 году).
"в Германии только одна Бавария" говорили они
Да там полно сильных клубов
"в Германии только одна Бавария" говорили они
Да там полно сильных клубов
Теперь, когда Леверкузен выглядит настоящим претендентом на титул, набор очков перед зимним перерывом приобретает особую важность, поскольку Леверкузен может пропустить до пяти игроков в январе и феврале во время Кубка африканских наций. В их число входит и Бонифас, чья сильная форма в Леверкузене позволила ему твердо претендовать на выход в стартовом составе Нигерии. В отсутствие Бонифаса Леверкузену придется опираться на Патрика Шика, который боролся с травмами после своего выдающегося выступления на чемпионате Европы за Чехию два года назад. Вчера забил 3 гола и помог Леверкузен установить этот рекорд.
Но главное это не рекорды. Желаю им выиграть Бундеслигу. Бавария уже достала со своими чемпионствами без конкурентов. Даже не жалко Кейна, который может снова остаться без трофея, став лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне.
Теперь, когда Леверкузен выглядит настоящим претендентом на титул, набор очков перед зимним перерывом приобретает особую важность, поскольку Леверкузен может пропустить до пяти игроков в январе и феврале во время Кубка африканских наций. В их число входит и Бонифас, чья сильная форма в Леверкузене позволила ему твердо претендовать на выход в стартовом составе Нигерии. В отсутствие Бонифаса Леверкузену придется опираться на Патрика Шика, который боролся с травмами после своего выдающегося выступления на чемпионате Европы за Чехию два года назад. Вчера забил 3 гола и помог Леверкузен установить этот рекорд.
Но главное это не рекорды. Желаю им выиграть Бундеслигу. Бавария уже достала со своими чемпионствами без конкурентов. Даже не жалко Кейна, который может снова остаться без трофея, став лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне.