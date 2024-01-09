Гойкович останется в «Оренбурге»

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вчера, 13:37

Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы защитника «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины , сообщил, что игрок останется в Оренбурге.

Посмотрим, что произойдёт дальше, но в данный момент Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе.

Ранее спортивный директор южноуральцев заявил, что Гойкович покинет команду.

Как я понял, он не хочет продлевать контракт. Он покинет клуб, скорее всего, летом или уже этой зимой. Посмотрим.

Напомним, в декабре Гойкович изъявил желание покинуть РПЛ .

28-летний босниец выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне защитник провёл 18 матчей и получил 6 жёлтых карточек.