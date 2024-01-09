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Гойкович останется в «Оренбурге»

вчера, 13:37

Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы защитника «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойковича, сообщил, что игрок останется в Оренбурге.

Посмотрим, что произойдёт дальше, но в данный момент Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе.

Ранее спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев заявил, что Гойкович покинет команду.

Как я понял, он не хочет продлевать контракт. Он покинет клуб, скорее всего, летом или уже этой зимой. Посмотрим.

Напомним, в декабре Гойкович изъявил желание покинуть РПЛ.

28-летний босниец выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне защитник провёл 18 матчей и получил 6 жёлтых карточек.

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Все комментарии
kr4dc95kqhza
kr4dc95kqhza
вчера в 14:47
Почти ветеран клуба четыре года как никак... пусть еще поиграет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
Вот и правильно,пускай еще поиграет.
sova147
sova147
вчера в 14:15
Ренато пора определиться уходить или оставаться играть
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