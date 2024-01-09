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Сегодня «Зенит» объявит о трансфере полузащитника «Краснодара»

вчера, 12:28

«Зенит» приобрёл полузащитника «Краснодара» и сборной России Ильзата Ахметова за сумму отступных в размере 850 тысяч евро. Контракт рассчитан на два с половиной года с опцией продления на год при достижении определённых целей. Вчера игрок прошёл медицинский осмотр. Сегодня «Зенит» объявит о трансфере официально. Сообщается, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак давно хотел видеть Ахметова в своей команде.

Напомним, Ильзат перешёл в «Краснодар» из ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл 21 матч, забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Ахметова в 3 миллиона евро.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Артура Гимараеша из «Палмейраса».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:14
ждёт его уютная скамейка
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:05
Лучше бы дали больше шансов игрокам из Петербурга… Непонятный трансфер…
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:52
Так, как думаешь ты- можно прилепить и к ЦСКА, и к ДИНАМО. Эти клубы- уже не носят погоны и не имеют званий...
Capral
Capral
вчера в 21:48
Любезный, говоря о телевидении, я конечно же не имел ввиду глушь, в далеких 50х. Я говорю о более поздних временах, когда телевизоры были уже в доступности в каждой советской семье. Это первое. А второе, по поводу Романцева. Так вот, когда убрали Бескова в 1988г., и команду принял Романцев, он заявил: "Мы ничего менять не будем. Мы будем продолжать стиль Бескова, и лучше- мы ничего не придумаем"! Да, состав был другой, но стиль Великого тренера, его футбольная идея осталась в Спартаке!!! И последнее. Очень прошу, хватит всех убеждать, что кое-кто видел Татушина или Симоняна. По телевизору, да- охотно верю. Что касаемо меня, то я, не только берегу старые советские газеты, я многое помню сам, и многое видел, в отличие от некоторых... А также, имею Честь общаться- с известными динамовцами- чемпионами-76!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:31, ред.
Capral : "И еще, просьба, пожалуйста, не прикрываться именами Великих спартаковцев- Нетто, Татушина, Огонькова и др. Во-первых, этих людей надо было видеть и не по телевизору- а вживую, на стадионе..."
Информирую, что телевидение в городе, где я жил появилось только тогда, когда я учился в 10 классе. Поэтому я принципиально не мог видеть их по ТВ. А в Москве бывал с отцом 2-3 раза в году, в том числе и на играх Спартака. Наконец, я не уверен, что человек школьного возраста кроме зрительного восприятия футбола способен на глубокий анализ концепции тренера Бескова. Если только особо одаренные с помощью газет. Далее. А причем здесь фундамент Бескова, когда у Романцева были совсем иные игроки были ? Впрочем я не глубокий аналитик, я могу говорить лишь о зрительном восприятии игры Спартака конца 50-х - начала 60-х. Но тот Великий Спартак и нынешний Спартак это две огромные разницы. Это все понимают.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:28
А я о чём? Но, что тогда тут так бурно обсуждать?
pomor45
pomor45 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:26
Вот тогда и поговорим по существу, а так, что кофейную гущу ложкой размешивать.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:15
Федун с Заремой успешно справились с наследим Бескова, забетонированного Романцевым, создали свой Спартак и, увидев содеянное, бросили его. БОГ увидев, что получилось из Адама под влиянием Евы, выгнал их из Рая. Федун счёл, что боготворил Спартак, но все адамы, которых он подобрал в ГТ, не смогли поладить с Заремой. Боготворчество Федуна закончилось провалом. Что там делают его преемники? Похоже, что расправляются с остатками величия Спартака при активном содействии радикальных фанатов.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:00
Если у него нет места в основе Краснодара и Зенита, но при этом, в Питере больше платят- его выбор понятен.
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Скажите, а кто, здесь последний смеётся ? Я за вами.
pomor45
pomor45
вчера в 20:48
С социальной стороны это ситуация, в которой рыба ищет, где глубже, а человек (Ахметов), где лучше. Сугубо решение личного вопроса при полном согласии сторон. Что тут так бурно обсуждать? Может найдёт, что ищет, а может потеряет больше, чем найдёт? Переход стал фактом. Обсуждать уже бессмысленно и бесполезно. Осталось только проследить к чему он приведёт. Могу сказать одно: Зенит по моим наблюдениям с теми, кто пришёлся не ко двору, обращается по человечески и пристраивает неплохо. Может поэтому и рискуют ребята так безбоязнено, несмотря на такую конкуренцию.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:39
Надо спросить у Семака. Сейчас позвоню...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:37
Есть ли уверенность в том, что в Зените Ахметов будет иметь игрового времени больше, чем в Краснодаре?
Capral
Capral
вчера в 19:47
Любезный, а были разговоры про покупку Ахметова Спартаком или Локо? Я не слыхал. Или это игра на опережение? Но и для этого нужны факты.
Capral
Capral
вчера в 19:45
Я понимаю неистовое желание известного товарища, как обычно- измазать Великий Спартак г....м. Но только в этом случае у него ничего не получится по одной причине- Романцев слепо продолжал, а точнее сказать- копировал дело Великого Бескова, который заложил Спартаку игру на 20 лет вперед!!!

И убедительная просьба- не цитировать Википедию про Федуна- она общедоступна.
И еще, просьба, пожалуйста, не прикрываться именами Великих спартаковцев- Нетто, Татушина, Огонькова и др. Во-первых, этих людей надо было видеть и не по телевизору- а вживую, на стадионе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:44
Некоторые граждане невнимательно читают. Зенит взял Ахметова, чтобы не достался возможным конкурентам. Всем понимающим в футболе ясно, что Краснодару он не нужен был. А конкуренты возможные Зениту, которые теоретически могли его взять, это Спартак и Локо.
И второе. О каком усилении Зенита Ахметовым можно вести речь, если он взят не для этого, а строго на лавку, как и многие иные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:38
А еще можно смеяться над тезисом, что в Спартаке в 90-е годы не было легов, если иметь в виду, что их вообще в РПЛ было всего 5 человек на 16 команд. Причем таких как сириец Халифа в Жемчужине. Спартак в 90-е годы был сильнейшим по составу и без легов, что в сочетании с финансовым положением и талантом Романцева обеспечило им 6 чемпионств подряд. Это так для поклонников Спартака. Спартак был тогда вне конкуренции. А потом началась чехарда владельцев (Первак, Червиченко, Федун) и наступила эра бестрофейная. за 23 года 1 Кубок и 1 чемпионство. Грустно, но это так.
Capral
Capral
вчера в 19:36
Вот тут, один товарищ утверждает, что Зенит работает не столько над усилением своих позиций, сколько над ослаблением других команд. Хорошо, общеизвестно. Но если Ахметов, практически не имел игрового времени в Краснодаре и не был основным игроком обоймы быков, то как, его уход может серьезно ослабить Краснодар?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:29
Надеюсь он поможет победить Оренбург
lotsman
lotsman ответ Алекс1980 (раскрыть)
вчера в 19:10
Я тебя не понял. В чём вина, чтобы оправдывать? В том, что покупают. Так если продаётся, значит и покупается. Раньше Спартак скупал всё что мог. Сейчас Зенит. Да и не только Зенит. Все покупают то, на что есть возможность. Я о том, что под расстрелом никто никого не тащит в свой клуб. Тем более, что Ахметов свободный. Краснодар с ним контракт не продлевал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:04, ред.
Почему Ахметов ??
До (возможно) решающего матча с Краснодаром в Краснодаре ровно 4 месяца....
Покупка Сперцяна и Сафонова существенно увеличили бы шансы Семака...
Capral
Capral
вчера в 19:04
Любезный, смеяться надо не над трансфером Ахметова. Никто не даст гарантию, что он заиграет сразу и заиграет ли вообще- в виду отсутствия игровой практики. История футбола знает немало случаев, когда, даже фантастические переходы заканчивались провалом у самых известных тренеров!!! Достаточно вспомнить переход братьев Мачаидзе в Спартак в 1981, который закончился полным фиаско, даже у Великого Бескова, и многое другое!!! Крайне неудaчный переход в Киев львовянина С.Юрчишина, который в то время- считался одним из техничнейших нападающих советского футбола...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:59, ред.
По моему Ахметов будет сидеть в зените до седой бороды . Ну зато будет получать видимо в разы больше чем в краснодаре. Мы много знаем случаев таких горе футболистов , которых выпускали на десять минут и они проводили тем самым большее время своей футбольной карьеры в этих клубах...Ну это выбор каждого , что для него главнее в этой жизни...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:54, ред.
По поводу трансфера Ахметова могу привести известный афоризм, который никто не опроверг "Смеется тот, кто смеётся последним"
112910415
112910415
вчера в 18:51
дело-то обычное
Capral
Capral ответ Алекс1980 (раскрыть)
вчера в 18:49
В Спартаке не было ни одного лега. Были из Украины, да, но это не наёмники, которые сейчас заполонили просторы России...
Алекс1980
Алекс1980 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну смотри, питерские постоянно вспоминают 90-е, когда Спартак скупал тех, кого хотел, ибо были деньги и он легендарный клуб. Это для вас плохо.... А сейчас ты оправдываешь Зенит.... Где правда то у вас?...
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:20
Кр-Советов реальный конкурент Зениту. Давно так не смеялся!!! Команда уже начала сдавать. Очевидно же было с самого начала, что не вытянет чемпионскую гонку, в силу разных причин. Спартак? Безусловно, однозначно, мог и должен был создать конкуренцию Зениту!!! Если бы, не одно, существенное обстоятельство- ГТ Спартака. Но про Самару- это конечно, нечто...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Легко. Поскольку контракт к концу и Краснодару он не нужен, отступные были минимальные. А значит Ахметова могли теоретически могли купить и Спартак, и Локо , и КС, да и Уралу он подошел бы. А кредо Зенита "лишь бы конкурентам не достался" неизменно. А то, что Спартак, Локо и КС реальные конкуренты Зениту очевидно. А теперь он спокойно будет сидеть на лавке. Кстати он и в Краснодаре то редко выходил в основе, чаще на замену. Пару игр сыграл нормально. Если бы нормально сыграл 10-12 игр, то Краснодар бы продлил с ним контракт. А так шанс у него был, но конкуренцию он проиграл и нашим и легам. А палка тоже раз в год стреляет. Лавка Зенита 100%
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:34, ред.
Спасибо за видео, Дружище!!!
Никогда не сомневался в игровых достоинствах Ахметова. Кстате, по поводу того, что, кто-то там пишет про пять лет... В прошлом сезоне, если не ошибаюсь, Ахметов, по флангу, в лучших традициях Легендарного В.Д.Трофимова, прошел по ленточке до ворот соперника и Краснодар победил-3:1!!!

Почему он редко выходил в старте у Краснодара? Ответ прост. Тот же Ивич, еще недавно, с пеной у рта доказывал, что главное ударение, его футбол делает на атаку! Но после того, как прозвучали тревожные звонки в Грозном, с Крыльями- Ивич насторожился и призадумался... Но последний провал в защите Краснодара в Свердловске, окончательно показал, что Ивичу нужна надежная защита!!! А недавнее прибретение быков, опорника из юж.Америки- однозначно дало ответ на все вопросы...

Это я к тому, что у Ивича достаточно ошибок в работе. А его лидерство в чемпионате- не более, чем удачное стечение обстоятельств, и отвратительная игра- Зенита, ЦСКА и Спартака.
Гость
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