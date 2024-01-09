Сегодня «Зенит» объявит о трансфере полузащитника «Краснодара»

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вчера, 12:28

«Зенит» приобрёл полузащитника «Краснодара» и сборной России за сумму отступных в размере 850 тысяч евро. Контракт рассчитан на два с половиной года с опцией продления на год при достижении определённых целей. Вчера игрок прошёл медицинский осмотр. Сегодня «Зенит» объявит о трансфере официально. Сообщается, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак давно хотел видеть Ахметова в своей команде.

Напомним, Ильзат перешёл в «Краснодар» из ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл 21 матч, забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Ахметова в 3 миллиона евро.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Артура Гимараеша из «Палмейраса».