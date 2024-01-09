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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Президент ПСЖ высказался о желании сохранить Мбаппе в команде

вчера, 20:31

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет сохранить нападающего Килиана Мбаппе в команде.

Разумеется, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший футболист мира, а лучший клуб для него – ПСЖ.

Он является центром всего.

Ранее сообщалось, что футболист не перейдет в «Реал».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:53
нет повести прекраснее на свете ...
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
сегодня в 01:24
Ему 24, а он уже достал! Своими эпопеями и неопреоноеностями.

Уже года 3 какие-то переходы!
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 00:04
Ещё год и он никому не нужен будет
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:53
...где то в далёком Майами , кто то сильно обиделся...!
shur
shur
вчера в 23:51
..странно, а как ему ещё говорить, чтобы удержать, конечно самый лучший...!
Agamaga_
Agamaga_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:04
По крайней мере он чемпион мира, и чуть было не выиграл второй раз. Три гола в финале ЧМ кто-то забивал вообще? Лучший бомбардир чемпионата мира. А Джуд чего добился? И что такого показывает чтобы его везде пихать?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:01, ред.
Поздно, дедуля, ты спохватился.. Дзюбнули твоего "лучшего" на ЧМ - центром мяча.. Хе..
RedRedTeam
RedRedTeam
вчера в 22:56
Лучшие игроки, лучшие тренера и лучшие команды на сегодняшный день в АПЛе. Каждый тур по два три матча уровня финала ЛЧ и ЧМ. Про перехваленного балет классико и не сравнить.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:39
Лучший футболист мира? В каком аспекте? А как же Джуд Беллингем, Холанд, Винисиус, Родриго?
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:28
Я конечно не президент ПСЖ но скажу так,Мбаппе не лучший футболист мира,один из лучших скорее
Ведь есть ещё Беллингем, Кейн,Холанд
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 22:09
Он дальше французской лиги не уедет , шейхи его подкупят и он опять продлит контракт
lotsman
lotsman
вчера в 22:02
Забальзамируйте его и он сохранится в ПСЖ на века.
Zangiota
Zangiota
вчера в 21:38
Президент ПСЖ решил похоронить карьеру черепашки...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:36
Сага с Мбаппе уже нуднее Санта -Барбары, очередной сезон перейдк не перейду, убивает весь смак сериала!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:33
Пока КДБ был порядке, плюс фактор первого сезона, второй всегда намного труднее, адаптация уже не катит!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ k32czwdxxtum (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Вам же русским языком пишут : на ТЕКУЩИЙ момент !
На ТЕКУЩИЙ момент Эрлинг нервно курит в сторонке и пытается обрести былую форму..., представь себе.)))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:29
Ибра как играл какие забивал, песня, Левантовский зажали пару мячей игроку Европейского чемпионата, естьлучшие, а есть великие
Ice van Reed
Ice van Reed ответ k32czwdxxtum (раскрыть)
вчера в 21:26
Курит без звания Чемпиона Мира и вице чемпиона, хек-трик в финале Аргентине не сделать
nz4tkw93atv9
nz4tkw93atv9
вчера в 21:25
- А я - лучший президент, - добавил Аль-Хелаифи😎
k32czwdxxtum
k32czwdxxtum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:25
Эрлинг нервно курит в сторонке.....:)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:23
Это часть футбольного шоу.
37qn2d8ys2v6
37qn2d8ys2v6
вчера в 21:23
Нужно президенту было налаживать тесный контакт с его мамой....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 5a236se5k8r3 (раскрыть)
вчера в 20:49
А что не так ?
На текущий момент так и есть - Мбаппе (вместе с Беллингемом) лучшие в мире.
5a236se5k8r3
5a236se5k8r3
вчера в 20:45
Только не надо про "лучшего в мире".... ну и ПСЖ тоже не супер топ клуб.
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