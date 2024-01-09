Президент ПСЖ высказался о желании сохранить Мбаппе в команде

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет сохранить нападающего Килиана Мбаппе в команде.
Разумеется, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший футболист мира, а лучший клуб для него – ПСЖ.
Он является центром всего.
Ранее сообщалось, что футболист не перейдет в «Реал».
Уже года 3 какие-то переходы!
Уже года 3 какие-то переходы!
Ведь есть ещё Беллингем, Кейн,Холанд
Ведь есть ещё Беллингем, Кейн,Холанд
На ТЕКУЩИЙ момент Эрлинг нервно курит в сторонке и пытается обрести былую форму..., представь себе.)))
На ТЕКУЩИЙ момент Эрлинг нервно курит в сторонке и пытается обрести былую форму..., представь себе.)))
На текущий момент так и есть - Мбаппе (вместе с Беллингемом) лучшие в мире.
На текущий момент так и есть - Мбаппе (вместе с Беллингемом) лучшие в мире.