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Маатсен подписал новый контракт с «Челси» и уйдёт в аренду в «Боруссию»

вчера, 14:29

Футбольный клуб «Челси» продлил контракт с защитником сборной Нидерландов Яном Маатсеном до июня 2027 года. Соглашение включает в себя сумму отступных и начнёт действовать с лета 2024 года.

Сегодня вечером игрок прилетит в Дортмунд, чтобы подписать контракт об аренде до конца сезона без опции выкупа. Завтра пройдёт медицинский осмотр.

В текущем сезоне Маатсен провёл 15 матчей в чемпионате и кубке, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего голландца в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
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вчера в 14:50
Интересно было бы узнать сколько игроков из Челси находится в арендах и сколько они еще планируют туда отправить.
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вчера в 14:38
Ну да.... у Челси скамейка на два состава. пусть пацан хотя бы играет, а не сидит
hsr47gg2byna
hsr47gg2byna
вчера в 14:36
Футбольный клуб “Челси” принял решение продлить контракт с защитником сборной Нидерландов Яном Маатсеном, что является разумным и стратегическим шагом для клуба. Решение о предоставлении игроку возможности провести сезон в аренде без опции выкупа может быть рассмотрено как способ дать ему больше игровой практики и опыта, который будет полезен для него и для клуба в будущем.
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