Маатсен подписал новый контракт с «Челси» и уйдёт в аренду в «Боруссию»

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вчера, 14:29

Футбольный клуб «Челси» продлил контракт с защитником сборной Нидерландов до июня 2027 года. Соглашение включает в себя сумму отступных и начнёт действовать с лета 2024 года.

Сегодня вечером игрок прилетит в Дортмунд, чтобы подписать контракт об аренде до конца сезона без опции выкупа. Завтра пройдёт медицинский осмотр.

В текущем сезоне Маатсен провёл 15 матчей в чемпионате и кубке, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего голландца в 20 миллионов евро.