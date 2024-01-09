«Фейеноорд» и «Фиорентина» интересуются нападающим «Тоттенхэма»

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вчера, 17:36

Нападающий может уйти из «Тоттенхэма».

За выступлениями игрока следят «Фейеноорд» и «Фиорентина», они планируют взять его в аренду с опцией выкупа. В ближайшие дни «шпоры» примут решение.

Ранее стало известно, что другой футболист лондонцев заинтересовал «Манчестер Юнайтед».