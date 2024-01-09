«Фейеноорд» и «Фиорентина» интересуются нападающим «Тоттенхэма»

Нападающий Брайан Хиль может уйти из «Тоттенхэма».
За выступлениями игрока следят «Фейеноорд» и «Фиорентина», они планируют взять его в аренду с опцией выкупа. В ближайшие дни «шпоры» примут решение.
Ранее стало известно, что другой футболист лондонцев заинтересовал «Манчестер Юнайтед».
В 2021 году призывался в сборную Испании. 22 года ещё только парню.
Возможно, он в Фиорентине сумеет проявить себя.
В 2021 году призывался в сборную Испании. 22 года ещё только парню.
Возможно, он в Фиорентине сумеет проявить себя.