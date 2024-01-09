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«Фейеноорд» и «Фиорентина» интересуются нападающим «Тоттенхэма»

вчера, 17:36

Нападающий Брайан Хиль может уйти из «Тоттенхэма».

За выступлениями игрока следят «Фейеноорд» и «Фиорентина», они планируют взять его в аренду с опцией выкупа. В ближайшие дни «шпоры» примут решение.

Ранее стало известно, что другой футболист лондонцев заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:22
Не каждый может заиграть в АПЛ. Но так-то он игрок очень талантливый и перспективный. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.
В 2021 году призывался в сборную Испании. 22 года ещё только парню.
Возможно, он в Фиорентине сумеет проявить себя.
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вчера в 19:00
Если выбирать, то на мой взгляд он фиалкам подойдет.
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вчера в 18:54
Думаю что Шпоры примут правильное решение и отпустят его с правом выкупа.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:14
Фиалкам мало Кокоши?!.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:47
Ну если трет скамейку, пусть едет
Гость
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