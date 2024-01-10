«Локомотив» объявил о трансфере Салтыкова

«Локомотив» официально объявил о подписании полузащитника «Крыльев Советов» и сборной России до 23 лет Никиты Салтыкова. Соглашение рассчитано до января 2028 года. До конца текущего сезона игрок будет выступать на правах аренды за «Крылья Советов».
Ранее сообщались подробности данного трансфера.
Это, конечно, не переход Сутормина, но близко к тому.
Хотя и так понятно, что 100 миллионов, из подробностей))
В этой ситуации Осинькина жалко, когда ты работаешь на команду, а руководство считай за бесплатно отдаёт перспективных игроков.
Это, конечно, не переход Сутормина, но близко к тому.
Хотя и так понятно, что 100 миллионов, из подробностей))
В этой ситуации Осинькина жалко, когда ты работаешь на команду, а руководство считай за бесплатно отдаёт перспективных игроков.