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«Локомотив» объявил о трансфере Салтыкова

вчера, 14:06

«Локомотив» официально объявил о подписании полузащитника «Крыльев Советов» и сборной России до 23 лет Никиты Салтыкова. Соглашение рассчитано до января 2028 года. До конца текущего сезона игрок будет выступать на правах аренды за «Крылья Советов».

Ранее сообщались подробности данного трансфера.

«Локомотив» объявил о трансфере Салтыкова

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:15, ред.
А какой откат государственным чиновникам из руководства КС дали, за то, что они подарили актив стоимостью 300 миллионов рублей по ТМ за 30 миллионов, объявили или нет?

Это, конечно, не переход Сутормина, но близко к тому.

Хотя и так понятно, что 100 миллионов, из подробностей))

В этой ситуации Осинькина жалко, когда ты работаешь на команду, а руководство считай за бесплатно отдаёт перспективных игроков.
Гость
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