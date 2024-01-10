«Локомотив» объявил о трансфере Салтыкова

1704884779

вчера, 14:06

«Локомотив» официально объявил о подписании полузащитника «Крыльев Советов» и сборной России до 23 лет . Соглашение рассчитано до января 2028 года. До конца текущего сезона игрок будет выступать на правах аренды за «Крылья Советов».

Ранее сообщались подробности данного трансфера.