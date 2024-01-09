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Стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Артура

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Интерес
Интерес
вчера в 19:35
Мелочи,ради очередного титула не жалко этих "копеек"!
112910415
112910415
вчера в 18:49
за хорошего человека не жалко !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:54
99.999% распилочный трансфер Медведева, "Палмейрас" купил игрока за 8 миллионов, тот не смог пробиться в основу, сел на лавку, и через полгода они продают его уже с лавки вдвое дороже.

Понятно, что скауты не могли ничего найти в игроке, который на скамейке штаны просиживал. Просто "Палмейрас" вернёт Медведеву приличный кэшбек небось)
Гость
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