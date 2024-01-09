Стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Артура

«Зенит» заплатил за трансфер нападающего «Палмейраса» Артура Гимараеша 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» подписали хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова.
«Зенит» заплатил за трансфер нападающего «Палмейраса» Артура Гимараеша 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» подписали хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова.
Понятно, что скауты не могли ничего найти в игроке, который на скамейке штаны просиживал. Просто "Палмейрас" вернёт Медведеву приличный кэшбек небось)
Понятно, что скауты не могли ничего найти в игроке, который на скамейке штаны просиживал. Просто "Палмейрас" вернёт Медведеву приличный кэшбек небось)