Санчо переходит в дортмундскую «Боруссию»

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вчера, 15:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» переходит на правах аренды в «Боруссию» из Дортмунда. Соглашение не предусматривает опцию выкупа. «Боруссия» будет платить часть зарплаты футболиста. В общей сложности аренда англичанина обойдётся дортмундцам в 4 миллиона евро.