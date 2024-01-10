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Санчо переходит в дортмундскую «Боруссию»

вчера, 15:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо переходит на правах аренды в «Боруссию» из Дортмунда. Соглашение не предусматривает опцию выкупа. «Боруссия» будет платить часть зарплаты футболиста. В общей сложности аренда англичанина обойдётся дортмундцам в 4 миллиона евро.

Санчо перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Его контракт с манкунианцами заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне 23-летний вингер сыграл 3 матча в АПЛ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Тут не в повышении/понижении дело..., тут куда угодно, - лишь бы из этого Хаговского дурдома подальше!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:46
Хочет реанимировать карьеру. Посмотрим, сбитый он летчик или же футболист ещё...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:38
Откуда 3 матча? И что тогда считать сезоном?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:38
На повышение пошел!!)))
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:27
...в 23 года самая зрелость для нападающего,удачи!
112910415
112910415
вчера в 16:26
удачи тебе, Санчо !
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:45
Удачи Джейдону
Может получиться в Дортмунде
etg7dbgsvf4u
etg7dbgsvf4u
вчера в 15:37
Непонятно было зачем уходил .... теперь нужно снова доказывать что игрок основы.
n23z5g5ykmyg
n23z5g5ykmyg
вчера в 15:28
Сидя на лавке мог растерять свои былые качества.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:06
Это правильное решение надо там перезагрузить карьеру
Гость
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