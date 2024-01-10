Санчо переходит в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо переходит на правах аренды в «Боруссию» из Дортмунда. Соглашение не предусматривает опцию выкупа. «Боруссия» будет платить часть зарплаты футболиста. В общей сложности аренда англичанина обойдётся дортмундцам в 4 миллиона евро.
Санчо перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Его контракт с манкунианцами заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне 23-летний вингер сыграл 3 матча в АПЛ.
Может получиться в Дортмунде
Может получиться в Дортмунде