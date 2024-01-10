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«Бавария» согласовала трансфер защитника сборной Англии

вчера, 14:48

«Бавария» достигла устной договорённости о переходе защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрика Дайера. Стоимость трансфера составит около 4 миллионов евро. Контракт будет подписан по схеме «1+1».

Дайер перешёл в «Тоттенхэм» из «Спортинга» летом 2014 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 29-летний игрок провёл 4 матча в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 12 миллионов евро.

Сообщается, что «Бавария» переключила своё внимание на Дайера, так как ей не удалось подписать защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 09:59, ред.
По цене «лошади», нормальные сделки у скупердяев пошли…
c29bmqhnewac
c29bmqhnewac
вчера в 16:24
Переход в «Баварию» может стать новым вызовом для него и возможностью вернуться на прежний уровень.
Гость
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