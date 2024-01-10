«Интер» близок к подписанию Тареми

Руководство «Интера» встретилось с представителями нападающего «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми, чтобы обсудить детали потенциального перехода. «Нерадзурри» следят за игроком с прошлого лета.
В конце сезона у Тареми закончится контракт с «Порту», который он не намерен продлевать. Летом 31-летний иранец станет свободным агентом, поэтому «Интер» намерен ускорить ход переговоров.
В текущем сезоне Тареми провёл 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.