«Интер» близок к подписанию Тареми

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вчера, 12:03

Руководство «Интера» встретилось с представителями нападающего «Порту» и сборной Ирана , чтобы обсудить детали потенциального перехода. «Нерадзурри» следят за игроком с прошлого лета.

В конце сезона у Тареми закончится контракт с «Порту», который он не намерен продлевать. Летом 31-летний иранец станет свободным агентом, поэтому «Интер» намерен ускорить ход переговоров.

В текущем сезоне Тареми провёл 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.