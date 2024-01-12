«Вест Хэм» планирует усилиться нападающим «Фейеноорда»

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вчера, 12:59

Нападающий имеет шансы перейти из «Фейеноорда» в «Вест Хэм».

Клуб из Нидерландов надеется сохранить игрока до лета, чтобы успешно выступить во второй части текущего сезона, а потом продать футболиста по более высокой цене. Однако главный тренер коллектива не исключил вариант с продажей исполнителя зимой.

Возможный трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, но пока что трудно сказать, готовы ли лондонцы к таким тратам. Сам Хименес хочет быть основным игроком. Череда травм заставляет «молотобойцев» активно работать над усилением линии атаки.

По слухам, «Вест Хэм» также претендует на экс-игрока «Тоттенхэма».