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«Вест Хэм» планирует усилиться нападающим «Фейеноорда»

вчера, 12:59

Нападающий Сантьяго Хименес имеет шансы перейти из «Фейеноорда» в «Вест Хэм».

Клуб из Нидерландов надеется сохранить игрока до лета, чтобы успешно выступить во второй части текущего сезона, а потом продать футболиста по более высокой цене. Однако главный тренер коллектива Арне Слот не исключил вариант с продажей исполнителя зимой.

Возможный трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, но пока что трудно сказать, готовы ли лондонцы к таким тратам. Сам Хименес хочет быть основным игроком. Череда травм заставляет «молотобойцев» активно работать над усилением линии атаки.

По слухам, «Вест Хэм» также претендует на экс-игрока «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 16:36
Ну хоть цены адекватные называются...
shlomo
shlomo
вчера в 13:55
Ну при хорошем торге и если уж совсем приспичит, то деньги выложат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:42
Что-то ещё пару месяцев назад направо и налево писали, что его за сотку хотят все купить, теперь ВХЮ 30-ку даёт, странны дела твои, Господи)
Гость
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