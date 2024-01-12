Нападающий «Болоньи» заинтересовал «Арсенал»

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вчера, 08:38

Нападающий «Болоньи» попал в сферу интересов «Арсенала».

Итальянский клуб хочет получить за игрока около 50 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что в январе трансфер вряд ли случится. «Канониры» готовы вести переговоры, но не желают тратить слишком много. Помимо этого, лондонцы полагают, что на данный момент их состав сбалансирован, а «Болонья» не хочет продавать футболиста зимой.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает пять кандидатов на позицию нападающего.