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Нападающий «Болоньи» заинтересовал «Арсенал»

вчера, 08:38

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее попал в сферу интересов «Арсенала».

Итальянский клуб хочет получить за игрока около 50 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что в январе трансфер вряд ли случится. «Канониры» готовы вести переговоры, но не желают тратить слишком много. Помимо этого, лондонцы полагают, что на данный момент их состав сбалансирован, а «Болонья» не хочет продавать футболиста зимой.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает пять кандидатов на позицию нападающего.

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Все комментарии
Regista_888
Regista_888
вчера в 14:35
Ничего особенного. Взять последние игры так и вообще нечего сказать о нём.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ v8jk9ruamtm8 (раскрыть)
вчера в 13:07
Челси не забудь )
v8jk9ruamtm8
v8jk9ruamtm8
вчера в 11:11
Ща ещё и мю подтянется к трансферной гонке)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:02
Хороший игрок. Большое будущее.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:06, ред.
Зиргзее отлично раскрылся в Болоньи и как оказалось, покинуть Баварию ради постоянной игровой практики и развития было верным решением, т.к в Баварии у молодого нидерландского игрока практически небыло шансов заиграть и вытеснить Левандовского из состава.
Заиграет ли так же успешно в АПЛ?! Ну тут трудно сказать. Высокий игрок за 190 см росту, но при этом очень техничный, пластичный, скоростной и отлично работает с мячом, двуногий, смело и умело идет в обводку, вообщем игрок со всеми скиллами. Проблема для Арсенала лишь в том, что у Баварии есть право первоочередного выкупа, и тут немцы могут вернуть паренька в состав. А так, вполне интересный вариант, тем более может сыграть и любого вингера, а Артета любит универсалов
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:13
Присмотрели,значит нравится его игра,надо брать.
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