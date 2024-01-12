Нападающий «Болоньи» заинтересовал «Арсенал»

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее попал в сферу интересов «Арсенала».
Итальянский клуб хочет получить за игрока около 50 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что в январе трансфер вряд ли случится. «Канониры» готовы вести переговоры, но не желают тратить слишком много. Помимо этого, лондонцы полагают, что на данный момент их состав сбалансирован, а «Болонья» не хочет продавать футболиста зимой.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает пять кандидатов на позицию нападающего.
Заиграет ли так же успешно в АПЛ?! Ну тут трудно сказать. Высокий игрок за 190 см росту, но при этом очень техничный, пластичный, скоростной и отлично работает с мячом, двуногий, смело и умело идет в обводку, вообщем игрок со всеми скиллами. Проблема для Арсенала лишь в том, что у Баварии есть право первоочередного выкупа, и тут немцы могут вернуть паренька в состав. А так, вполне интересный вариант, тем более может сыграть и любого вингера, а Артета любит универсалов
Заиграет ли так же успешно в АПЛ?! Ну тут трудно сказать. Высокий игрок за 190 см росту, но при этом очень техничный, пластичный, скоростной и отлично работает с мячом, двуногий, смело и умело идет в обводку, вообщем игрок со всеми скиллами. Проблема для Арсенала лишь в том, что у Баварии есть право первоочередного выкупа, и тут немцы могут вернуть паренька в состав. А так, вполне интересный вариант, тем более может сыграть и любого вингера, а Артета любит универсалов