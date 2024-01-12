В Саудовской Аравии уменьшат траты на звёзд и займутся своими талантами

В чемпионате Саудовской Аравии после смягчения лимита на легионеров изменят политику комплектования составов команд.
Сейчас допускается наличие до 8 иностранных футболистов в заявке клуба, с лета это число увеличится до 10. Смягчение лимита является частью стратегии, согласно которой местные коллективы будут искать молодых талантливых футболистов в Европе и Южной Америке.
Помимо этого, каждый саудовский клуб должен будет зарегистрировать хотя бы одного местного игрока 1998 года рождения или младше.
В матчах чемпионата смогут играть 8 из 10 заявленных иностранцев, на поединки Кубка ограничение не распространяется. Размер заявки станет меньше — его сократят с 30 до 25 футболистов.
Что-то это не похоже на прорыв, иметь в команде одного 25-летнего саудита))
Что-то это не похоже на прорыв, иметь в команде одного 25-летнего саудита))