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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

В Саудовской Аравии уменьшат траты на звёзд и займутся своими талантами

вчера, 12:25

В чемпионате Саудовской Аравии после смягчения лимита на легионеров изменят политику комплектования составов команд.

Сейчас допускается наличие до 8 иностранных футболистов в заявке клуба, с лета это число увеличится до 10. Смягчение лимита является частью стратегии, согласно которой местные коллективы будут искать молодых талантливых футболистов в Европе и Южной Америке.

Помимо этого, каждый саудовский клуб должен будет зарегистрировать хотя бы одного местного игрока 1998 года рождения или младше.

В матчах чемпионата смогут играть 8 из 10 заявленных иностранцев, на поединки Кубка ограничение не распространяется. Размер заявки станет меньше — его сократят с 30 до 25 футболистов.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт goal.com
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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 14:32
У них вроде две команды без Аль)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 10:49, ред.
Аль это как приставка что ли. В арабском языке. Для существительных что ли они это ставят. По типу:
Аль-Краснодар, Аль-Грозный и т.д. Но насколько я понял, только на арабские слова, а не на позаимствованные.
ВОЗМОЖНО, Я НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО ОБЪЯСИЛ.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:53
Где тонко, там и рвётся.
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Небосклон для звёзд несколько потускнеет.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Я просто попытался посмотреть лигу СА. Ужасно низкий уровень футбола, низкие скорости, много бездарей, помимо перечисленных звёзд. А сами звёзды либо ходят пешком, либо на травме, либо это Роналду и Малком. Грустное зрелище и грустно видеть Роналду в этом болоте. В РПЛ нет этих имён и нет ЕК, но хоть играют пободрее и средний уровень игроков выше.

Ну и названия команд, честно, ни ума ни фантазии, сплошные Аль. Даже неинтересно за кого-то поболеть)
Шишанутый
Шишанутый ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:02
Чем? По стоимости составов СА уже обошла Рпл. Разве есть в Рпл игроки такого уровня как Неймар, Роналду, Бензема, Канте, Фирмино, Марез, Мане, Кулибали, Брозович, Хендерсон, Вейналдум, Ляпорт, Отавио, Фабинью, Карраско, Буну, Митрович, Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Эдуард Менди, Демирал, Ибаньес, Кессье, Габри Вейга, Сент-Максимен, Демарай Грей, Токо Экамби итд?? Нет и не когда не будет!! Рпл даже от евро кубков отлучили, эта лига вообще не имеет смысла, варится с своем собственном котле и деградирует а СА развевается.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:07
Сорри, но даже РПЛ круче лиги СА)
xajaks
xajaks
вчера в 16:42
Самый молодой и перспективный играет в Насре....
Elliada_
Elliada_ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:24
Сомневаюсь, что даже свободные поедут в СА. Например, Де Хеа без клуба уже полгода, но в СА не поехал. Азар предпочел завершить карьеру, хотя предложения были. За большие деньги единицы согласились, а некоторые уже жалеют. За меньшие деньги уже никто не согласится. СА потухла, не успев зажечься. Если звезды первой величины ничего не смогли сделать, то уже никто не сможет.
lotsman
lotsman
вчера в 16:10
Траты на звёзд уменьшают, а лимит смягчают, 10 вместо 8. Но какая звезда поедет, если ей зарплату меньше платить будут. Поедут те, кто в топ клубах места не нашёл. А это уже звёзды не того свечения.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:53
"Восток дело тонкое!"
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:19
Раньше там играли местные и интереса не было. Приобрели несколько звезд, пришлось потратиться немало, но ожидаемого эффекта это не принесло. К саудитам пришло понимание того, что топ-лиги не получится, уже уменьшили бюджет на трансферы. Ни одного подписания в зимнее окно.

Помню, как в мае Роналду говорил, что у СА есть потенциал, но нужны время, трансферы и инфраструктура. Время прошло, трансферы себя не оправдали, а инфраструктура не строится. Потратили больше млрд, а толку никакого.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:01
Лавочку прикрывают.. Там никто выкладываться на поле не будет.. Даже за такие бабки.. А кто будет играть за сборную СА?.. Лавочники?.. Хе.. Никакие "звёзды" типа Холандов и Салахов туда не поедут.. Пузырь сдулся.. Цель была - получить ЧМ.. Она практически выполнена.. Теперь бабки надо тратить на инфраструктуру и стадионы, а не на любителей лёгких денег и безделия...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:41
Очевидно что эта новость утка. Кто ее придумал? Англичане?? А ну понятно, они просто звидуют что саудиты уводят у них лучших игроков и хотят забрать Салаха. В СА все только начинается, громкие покупки еще впереди. Не для того лимит смягчили чтобы перестать покупать иностранных игроков. Стоит цель вывезти лигу в топ 10 а без мировых звезд это не возможно. Выделен большой бюджет на развитие лиги и траты продолжатся в следущих трансферных окнах так что ждите еще больше звезд в Аравии!! Есть долгосрочная програма развития страны Vision 2030 в которую входит развитие футбольной лиги и не кто сворачиватся не соберается. Это не Китай!! Здесь все в серьез и на долго!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:22
Саудиты с Газпромом в ногу шагают к развитию футбола ⚽️ !!!)))
4ngcry6ch8v2
4ngcry6ch8v2
вчера в 14:01
Иногда поражаешься тому, как могут составлять регламент для клубов о своих и иностранцев...
9dudpmsr22cd
9dudpmsr22cd
вчера в 13:57
Куда же таперь всех желающих девать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 13:41
Странное правило вообще, потому что там минимум половина местных игроков сейчас в большинстве клубов, это призыв их продавать, что ли?)
112910415
112910415
вчера в 13:33
первый шаг в этом направлении довольно скромный ! )
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:18
Только одного местного игрока? Мдаа, это и есть развивать своих?
x4ytjnn9j2ea
x4ytjnn9j2ea
вчера в 13:17
Похоже пошли по пути китайцев, те тоже сначала понабирали звезд, а потом задумались о своих игроках.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:12
Подобное уже было в Китае.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:08
Спасибо, Павел! Буду знать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:05
А это вообще видимость, богатых клубов там только четыре, ещё четыре более-менее богатые, а остальные - 10-20 миллионов по ТМ, на уровне ФНЛ.

Так что именно за копейки туда и едут в основном)
Capral
Capral
вчера в 12:57
Ну вот, своими "талантами" и будут играть. За копейки- никто из звезд не поедет. Как было сказано, в одном из замечательных советских фильмов: "Рабочий человек, "за так", спину гнуть не будет"!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:55
"Помимо этого, каждый саудовский клуб должен будет зарегистрировать хотя бы одного местного игрока 1998 года рождения или младше."

Что-то это не похоже на прорыв, иметь в команде одного 25-летнего саудита))
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