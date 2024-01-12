Один из лучших игроков МЛС может заменить Анхеля Корреа в «Атлетико»

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сегодня, 00:57

Полузащитник может покинуть «Атлетико» в январе.

В подписании аргентинца заинтересован «Аль-Иттихад», который уже вступил в переговоры по трансферу игрока. Если Корреа покинет клуб, «матрасники» попробуют подписать из «Атланты Юнайтед».