Один из лучших игроков МЛС может заменить Анхеля Корреа в «Атлетико»

Полузащитник Анхель Корреа может покинуть «Атлетико» в январе.
В подписании аргентинца заинтересован «Аль-Иттихад», который уже вступил в переговоры по трансферу игрока. Если Корреа покинет клуб, «матрасники» попробуют подписать Тьяго Альмаду из «Атланты Юнайтед».
22-летний полузащитник был признан лучшим молодым игроком МЛС в 2023 году и вошёл в символическую сборную американского чемпионата.
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