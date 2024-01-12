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Один из лучших игроков МЛС может заменить Анхеля Корреа в «Атлетико»

сегодня, 00:57

Полузащитник Анхель Корреа может покинуть «Атлетико» в январе.

В подписании аргентинца заинтересован «Аль-Иттихад», который уже вступил в переговоры по трансферу игрока. Если Корреа покинет клуб, «матрасники» попробуют подписать Тьяго Альмаду из «Атланты Юнайтед».

22-летний полузащитник был признан лучшим молодым игроком МЛС в 2023 году и вошёл в символическую сборную американского чемпионата.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:06
неожиданный, очень редкий вектор движения !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:16
Европа в США, а они в Европу
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 05:29
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 04:49
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 03:15
      Не знаю такого, МЛС довольно слабая лига.
      Гость
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