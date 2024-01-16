FIFPro опубликовала сборную года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала свою версию символической сборной года:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»);
Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ / «Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Он делает все, чтобы его ненавидели.
Он делает все, чтобы его ненавидели.
Да иногда у меня есть троллинг, с этим спорить не буду, но он у меня не систематический.
Мои аккаунты не созданы для троллинга и оскорблении и ведения здесь каких то действий нарушающих закон сайта.
Так, что попрошу моё имя в данном контексте не упоминать.
Да иногда у меня есть троллинг, с этим спорить не буду, но он у меня не систематический.
Мои аккаунты не созданы для троллинга и оскорблении и ведения здесь каких то действий нарушающих закон сайта.
Так, что попрошу моё имя в данном контексте не упоминать.