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FIFPro опубликовала сборную года

сегодня, 01:09

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала свою версию символической сборной года:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»);

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ / «Интер Майами»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:47
на фотоссесии в спортзале, на пляже, где он там еще любит позировать...
112910415
112910415
сегодня в 09:36
годится как один из вариантов
fpm4rxh7tgnn
fpm4rxh7tgnn
сегодня в 08:48
С тремя защитниками никто не играет - неправильная сборная.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:37
А гномик как попал сюда?
Он делает все, чтобы его ненавидели.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:29
Вместо Куртуа должен быть Эдерсон. Вместо Джуда должен быть Родри. Вместо Винисиуса должен быть Гюндоган.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:47
Опять Меську влепили в список.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:35
Сколько нам ещё это терпеть
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Почти 90% лучших собраны в двух клубах МС и РМ
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 05:34
Слушай очень дорогой наш друг из Армении, я не попадаю в баны за оскорбления пользователей, с чего вы это взяли, зачем вы делаете ложные заявления с целью оправдать себя?
Да иногда у меня есть троллинг, с этим спорить не буду, но он у меня не систематический.
Мои аккаунты не созданы для троллинга и оскорблении и ведения здесь каких то действий нарушающих закон сайта.
Так, что попрошу моё имя в данном контексте не упоминать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:14
А где дайвер?...
Гость
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