IFFHS назвала сборную лучших игроков 2023 года

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вчера, 16:16

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) представила сборную лучших игроков мира по итогам 2023 года.

Вратарь: («Манчестер Сити»);

Защитники: , (оба — «Бавария»), («Манчестер Сити»);

Полузащитники: , (оба — «Манчестер Сити»), («Реал»), («Интер Майами»);