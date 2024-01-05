Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборные

IFFHS назвала сборную лучших игроков 2023 года

вчера, 16:16

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила сборную лучших игроков мира по итогам 2023 года.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Альфонсо Дэвис, Ким Мин-Джэ (оба — «Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Родри, Кевин Де Брюйне (оба — «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»);

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Названа символическая сборная Бундеслиги по версии болельщиков
Вчера, 22:48 Фото
Головин попал в символическую сборную Лиги 1 2023 года по версии L’Equipe
02 января
Алаев назвал свою символическую сборную по итогам первой части сезона РПЛ
31 декабря 2023
Мбаппе, Жоржиньо и Чалов. Футболисты, которые станут свободными агентами в новом году
28 декабря 2023Вадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии3
Сафонов и Месси — в сборной самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt
26 декабря 2023
Опубликована сборная из самых дорогих игроков Ла Лиги
24 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:03
Месси тоже там, абсолютно лишний
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
У Бонапарта комплекса роста не было, его рост был, около 172 см. Говорят, у него страх был перед лошадьми. Не знаю, насколько это правда.

После Гимна Реала, представленного Вами недавно, пересмотрел его раз 20 и каждый раз прослезился... Сила, Мощь, Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:26
Это точно. И поснимали бы все электр.провода со столбов...
shur
shur
вчера в 22:24
....порадуемся за МСити ,аж 5 игроков и все как на подбор исконно
английского происхождения : бразилец,португалец,испанец,бельгиец,
норвежец, опаньки...!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14
...а если Месси был чуть выше ростом, авиацию в Испании отменили,какой ужас!!!
shur
shur
вчера в 22:09
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:50
    7 из 11-ти из двух команд....
    Знать быть финалу ЛЧ .... МС - Бавария
    Capral
    Capral
    вчера в 20:22
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 20:21
      Мои родственники знают только те законы, что их интересуют, также, как я знаю, только то, что касается меня- это нормально.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 20:00, ред.
        Elliada_
        Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 19:21
        Ну вот сам признал, что законы в Испании меняются часто. Не все законы знают твои родственники. Ну а сарафанное радио так себе способ передачи информации. Там забыл, тут приврал, что-то не понял и смысл уже не тот.
        Capral
        Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 19:12
        Я беру информацию от родственников живущих в Испании под Барселоной. Они говорят, что законы в стране меняются часто. Ну, а я живу в Германии. Но несмотря на то, сколько лет я здесь живу, законы тоже меняются часто, особенно, после известных событий...
        Александр Апалько
        Александр Апалько
        вчера в 19:11
        Они там что-то напутали.Месси выиграл ЧМ в 2022.А за какие такие заслуги его сюда запихнули.
        Elliada_
        Elliada_ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 19:09
        А как еще получать информацию оттуда, где тебя нет?
        ABir
        ABir
        вчера в 19:08
        Интересная штука статистика, по ней лучшие из Баварии и МС, а по стоимости есть получше в Реале.
        Capral
        Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
        вчера в 18:52
        Добрый день!
        Есть мнение, и существенное, что Месси угрожает судебными исками барселонскому аэропорту, который находится недалеко от дома Месси. Якобы, самолеты пролетающие над его домом нарушают покой его семьи. Это мнение не только босса авиакомпании, но и тех, кто непосредственно близко знает Месси...
        Elliada_
        Elliada_ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
        вчера в 18:51
        В Барселоне Месси жил на территории заповедника, где власти Испании запретили летать самолетам. Им приходится облетать территорию заповедника, что увеличивает их полет на пару минут. Капрал считает, что это прихоть Месси, хотя, используя интернет, можно легко убедиться, что это закон Испании.
        Elliada_
        Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 18:48
        В любом крупном городе есть аэропорт
        Joseph Dredd
        Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 18:47
        В чём связь с аэропортом?
        Capral
        Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 18:46
        А, ну да. Наверно аэропорт рядом...
        Elliada_
        Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 18:44
        Месси мог выбирать любую команду для перехода. Видимо ему город понравился. Поэтому Майами.
        Capral
        Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 18:43, ред.
        Ну у тебя и сравнения- любительскую американскую лигу- с Бундесом и Францией. А кстате, почему худшая команда МЛС? А что, в лучшей- место не нашлось?)))
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист
        вчера в 18:41
        Полузащита хороша.. Как и нападение.. Авейру в "запасе".. Можно выпустить на пару минут.. Если согласится .. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
        Elliada_
        Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 18:40
        Выпросил? У Месси в 2023 году больше трофеев, чем у Кейна и Мбаппе вместе взятых. Выиграл трофей с худшей командой МЛС.
        Elliada_
        Elliada_ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 18:38
        В списке более эффективные форварды - Холанн и Кейн. Третий лишний.
        Capral
        Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 18:37
        Смотрю, Месська, даже в таком захудалом списке выпросил для себя место. Неиначе, как опять угрожал исками и санкциями, только уже не аэропорту- а сочинителям списка...
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 18:36
        Дело не в трофеях, а в бомбардирских качествах, так я думаю.
        Будь здрав.
        Elliada_
        Elliada_ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 18:25
        Роналду 0 трофеев. Уже есть бестрофейник и бомбардир Кейн. Зачем второй такой же?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 18:24
        Неймара травмы замучили.
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 18:18
        А где Рональдо и Неймар ?
        Не ужели так плохи по сравнению с Месси ? Не понял.
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         