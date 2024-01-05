IFFHS назвала сборную лучших игроков 2023 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила сборную лучших игроков мира по итогам 2023 года.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Альфонсо Дэвис, Ким Мин-Джэ (оба — «Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Родри, Кевин Де Брюйне (оба — «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»);
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Альфонсо "Большая Дыра" Дэвис в этой "сборной года", в которой два центрфорварда, ноль правых защитников и т.п. только подчёркивает её нелепость))
Альфонсо "Большая Дыра" Дэвис в этой "сборной года", в которой два центрфорварда, ноль правых защитников и т.п. только подчёркивает её нелепость))