Дорогие проблемные футболисты АПЛ. МЮ и «Челси» – гуру трансферных промахов

Собрали основу стоимостью в 750 млн евро.
Вратарь
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»)
Правило номер один – тренер не должен делать трансферы. Имеет право вето, может предлагать кандидатов, но спортивный директор, скауты и аналитики должны вместе принимать решения. Тен Хаг выгнал Де Хеа и пригласил Онану. Результат увидели в АПЛ и Лиге чемпионов. МЮ в середине таблицы дома и покинул еврокубки до Нового года. Камерунец сыграет на Кубке Африки, а «дьяволам» несладко.
Защитники
Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»)
Один из символов глупой практики – выписывать чеки на заоблачные суммы за британских игроков. У Ван-Биссаки в юности была цепкость, но Аарон даже не дорос до первой сборной Англии. Почему «Кристал Пэлас» получил за него 55 млн евро ещё пять лет назад? Игрок был юным, в Манчестере не научился ничему хорошему, доброму и вечному. Это провал, но Ван-Биссаке подарили новый контракт.
Бенуа Бадьяшиль («Челси»)
Центральный защитник Фофана порвал «кресты», а вот его коллега Бенуа вернулся в середине сентября, чтобы месяц набирать форму, а потом ничего не показать на поле в составе команды, которая нуждается в появлении надежных связок в обороне. Бадьяшиль пришел из «Монако» за 38 млн евро. Не такая большая покупка, как Фофана за 80 млн евро, но тоже одни разочарования.
Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)
С Магуайром всё понятно, переплатили за британский паспорт. С Лисандро тоже ясно, что у другого тренера в другой команде аргентинский чемпион мира мог сыграть круче. Но вот Варан превратился в защитника для «Спартака», и это страшно. Рафаэль – элитный игрок из «Реала». Да, никогда не был ведущим в паре и в линии, но умел сыграть вторую скрипку. Разучился, в МЮ как в плену.
Марк Кукурелья («Челси»)
Хочется посмотреть на человека, который одобрил подписание Кукурельи из «Брайтона» за 65.3 млн евро. Ценник существенно завышен. Марк никогда не был футболистом настолько высокого уровня. В результате «Челси» не получил игрока основы, Кукурелья вылетел до середины марта. И когда был на поле, не радовал Почеттино, уступая место сразу двум конкурентам.
Полузащитники
Каземиро («Манчестер Юнайтед»)
Говорил агенту, что исправит МЮ, но переоценил силы. В стройном «Реале» Каземиро был на своем месте, хотя постарел и чаще терял позиции в опорной зоне, чем в молодости. Пусть в МЮ у Каземиро были удачные отрезки, в целом это неудачный трансфер. Вспомните, что за взрослого футболиста отдали 71 млн евро. Теперь бразилец может уехать в Саудовскую Аравию.
Мойсес Кайседо («Челси»)
Кайседо это 116 миллионов причин не доверять трансферным вкусам менеджеров «Челси». У тренера Почеттино нет навыков спортивного директора. А совладелец «Челси» Боэли – случайный человек в АПЛ и в футболе. Поверил «Брайтону», что за молодого эквадорца надо отдать 116 млн евро. Кайседо плохо стартовал. Не только его вина, но пока хавбек не в своей тарелке. Ошибся, что отказал «Ливерпулю»?
Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»)
Маунт из «Челси» перешел в МЮ. Тренер тен Хаг в день трансфера не мог объяснить, где у него будет играть Мэйсон. У Почеттино было больше аргументов в пользу ставки на Палмера, чем у Эрика на другого молодого английского хавбека. Маунт предал «Челси» ради команды с аналогично бестолковым футболом. Травмы влияют, но дебютировал плохо, является лишним на поле.
Нападающие
Антони («Манчестер Юнайтед»)
По выражению лица видно, кто это. Глейзерам плевать на репутацию команды, у себя в США привыкли, что спортсмены часто бьют женщин. Антони стоило выгнать из МЮ с позором. Оставили, а теперь позорятся вместе на поле. В день подписания бразильца говорили, что это не игрок за 95 млн евро. Красная цена – 35 млн евро. Ужасно, когда переплачиваешь в два с половиной раза.
Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»)
Жаль беднягу. Обычно непросто заиграть в центре атаки «Челси», но сенегалец Джексон мажет и забивает, он разочаровал в меньшей мере, чем Хёйлунд. Голы датчанина в Лиге чемпионов оказались бесполезными, ведь МЮ вылетел. А в АПЛ у молодого нападающего один гол в пятнадцати матчах. Расмусу не повезло с командой и тренером. Славный парнишка, но может пожалеть о выборе клуба, как Кайседо в «Челси».
Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)
Понятно, что не только у манкунианцев и «Челси» есть слабые трансферы. Даже Гвардиол в «Манчестер Сити» и Хаверц в «Арсенале» не играют на все деньги. Но одно дело допустить одну ошибку при пяти классных покупках, а другое – собрать коллекции слабых сделок. Санчо поссорился с тренером тен Хагом и отказался извиняться. Даже если где-то был прав, для МЮ это потеря денег и сил. Англичанин уедет в Дортмунд в аренду.
У «дьяволов» долгов всех типов на миллиард фунтов, а появление нового совладельца не гарантия, что всё изменится к лучшему. В основу этой команды не попали по разным причинам Кепа, Магуайр, Линделеф, Чилуэлл, Энцо, Фофана, Мудрик, Лавия, ван де Бек и Марсьяль. Эти футболисты тоже не стали лидерами, главными надеждами или легендами МЮ и «Челси», хотя в большинстве случаев за них заплатили огромные деньги.
Но даже если взять одиннадцать ярких примеров из основы, то суммарно обещали продавцам 750 млн евро, не считая огромных зарплат. Теперь рыночная стоимость этого состава упала почти в два раза. Но и этих денег за них никто не даст. В голове не укладывается, как можно настолько плохо управлять большим бизнесом, как это делают в МЮ и «Челси». Неудивительно, что команды очень далеко от первого места в АПЛ.
Помимо скорости и ускорения важна ещё точность передач (с итальянской точностью) особенно центральных полузащитников, где даже не нужна самая высокая скорость и высокое ускорение для игрока, где центральный полузащитник одной передачей может вывести форварда или вингера на убойную позицию.
Возможно также рост центрфорварда и центральных полузащитников, а также кипера, где на стандартах они будут лучше себя чувствовать, но это второстепенно.
Из всего этого тренер создаёт свою картину игру и систему в которой игроки адаптируются, но для этого им нужны базовые навыки.
У каждого тренера свой подход и свое видение игры, поэтому подбирая того или иного игрока лучше советоваться с тренером, чтобы команда заиграла.
Но видение игры у каждого тренера разный, для какого-то это уровень Шипа и Бундеслиги-2. Лучше брать тренера у которого эта система работала на высшем уровне и были победы, результаты. Ведь помимо подобранных игроков, итоговый результат турниров делает тренер.
Помимо скорости и ускорения важна ещё точность передач (с итальянской точностью) особенно центральных полузащитников, где даже не нужна самая высокая скорость и высокое ускорение для игрока, где центральный полузащитник одной передачей может вывести форварда или вингера на убойную позицию.
Возможно также рост центрфорварда и центральных полузащитников, а также кипера, где на стандартах они будут лучше себя чувствовать, но это второстепенно.
Из всего этого тренер создаёт свою картину игру и систему в которой игроки адаптируются, но для этого им нужны базовые навыки.
У каждого тренера свой подход и свое видение игры, поэтому подбирая того или иного игрока лучше советоваться с тренером, чтобы команда заиграла.
Но видение игры у каждого тренера разный, для какого-то это уровень Шипа и Бундеслиги-2. Лучше брать тренера у которого эта система работала на высшем уровне и были победы, результаты. Ведь помимо подобранных игроков, итоговый результат турниров делает тренер.
Мораль такова - не стоит брать все что блестит. Нужно брать тех, что чувствуют те кто берут их. Если в ресторане клиент заказывает то, что ему не нравится, а нравится другому человеку, он это не съест. Даже если официант скажет что это блюдо на обед заказал сам премьер-министр. Ну или чисто ради прикола предложил официант, так как это блюдо никто не заказывает, а то что клиент хочет уже нет.
Мораль такова - не стоит брать все что блестит. Нужно брать тех, что чувствуют те кто берут их. Если в ресторане клиент заказывает то, что ему не нравится, а нравится другому человеку, он это не съест. Даже если официант скажет что это блюдо на обед заказал сам премьер-министр. Ну или чисто ради прикола предложил официант, так как это блюдо никто не заказывает, а то что клиент хочет уже нет.