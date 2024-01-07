Дорогие проблемные футболисты АПЛ. МЮ и «Челси» – гуру трансферных промахов

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вчера, 19:42

Собрали основу стоимостью в 750 млн евро.

Вратарь

Андре Онана («Манчестер Юнайтед»)

Правило номер один – тренер не должен делать трансферы. Имеет право вето, может предлагать кандидатов, но спортивный директор, скауты и аналитики должны вместе принимать решения. Тен Хаг выгнал Де Хеа и пригласил Онану. Результат увидели в АПЛ и Лиге чемпионов. МЮ в середине таблицы дома и покинул еврокубки до Нового года. Камерунец сыграет на Кубке Африки, а «дьяволам» несладко.

Защитники

Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»)

Один из символов глупой практики – выписывать чеки на заоблачные суммы за британских игроков. У Ван-Биссаки в юности была цепкость, но Аарон даже не дорос до первой сборной Англии. Почему «Кристал Пэлас» получил за него 55 млн евро ещё пять лет назад? Игрок был юным, в Манчестере не научился ничему хорошему, доброму и вечному. Это провал, но Ван-Биссаке подарили новый контракт.

Бенуа Бадьяшиль («Челси»)

Центральный защитник Фофана порвал «кресты», а вот его коллега Бенуа вернулся в середине сентября, чтобы месяц набирать форму, а потом ничего не показать на поле в составе команды, которая нуждается в появлении надежных связок в обороне. Бадьяшиль пришел из «Монако» за 38 млн евро. Не такая большая покупка, как Фофана за 80 млн евро, но тоже одни разочарования.

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)

С Магуайром всё понятно, переплатили за британский паспорт. С Лисандро тоже ясно, что у другого тренера в другой команде аргентинский чемпион мира мог сыграть круче. Но вот Варан превратился в защитника для «Спартака», и это страшно. Рафаэль – элитный игрок из «Реала». Да, никогда не был ведущим в паре и в линии, но умел сыграть вторую скрипку. Разучился, в МЮ как в плену.

Марк Кукурелья («Челси»)

Хочется посмотреть на человека, который одобрил подписание Кукурельи из «Брайтона» за 65.3 млн евро. Ценник существенно завышен. Марк никогда не был футболистом настолько высокого уровня. В результате «Челси» не получил игрока основы, Кукурелья вылетел до середины марта. И когда был на поле, не радовал Почеттино, уступая место сразу двум конкурентам.

Полузащитники

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Говорил агенту, что исправит МЮ , но переоценил силы. В стройном «Реале» Каземиро был на своем месте, хотя постарел и чаще терял позиции в опорной зоне, чем в молодости. Пусть в МЮ у Каземиро были удачные отрезки, в целом это неудачный трансфер. Вспомните, что за взрослого футболиста отдали 71 млн евро. Теперь бразилец может уехать в Саудовскую Аравию.

Мойсес Кайседо («Челси»)

Кайседо это 116 миллионов причин не доверять трансферным вкусам менеджеров «Челси». У тренера Почеттино нет навыков спортивного директора. А совладелец «Челси» Боэли – случайный человек в АПЛ и в футболе. Поверил «Брайтону», что за молодого эквадорца надо отдать 116 млн евро. Кайседо плохо стартовал. Не только его вина, но пока хавбек не в своей тарелке. Ошибся, что отказал «Ливерпулю»?

Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»)

Маунт из «Челси» перешел в МЮ . Тренер тен Хаг в день трансфера не мог объяснить, где у него будет играть Мэйсон. У Почеттино было больше аргументов в пользу ставки на Палмера, чем у Эрика на другого молодого английского хавбека. Маунт предал «Челси» ради команды с аналогично бестолковым футболом. Травмы влияют, но дебютировал плохо, является лишним на поле.

Нападающие

Антони («Манчестер Юнайтед»)

По выражению лица видно, кто это. Глейзерам плевать на репутацию команды, у себя в США привыкли, что спортсмены часто бьют женщин. Антони стоило выгнать из МЮ с позором. Оставили, а теперь позорятся вместе на поле. В день подписания бразильца говорили, что это не игрок за 95 млн евро. Красная цена – 35 млн евро. Ужасно, когда переплачиваешь в два с половиной раза.

Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»)

Жаль беднягу. Обычно непросто заиграть в центре атаки «Челси», но сенегалец Джексон мажет и забивает, он разочаровал в меньшей мере, чем Хёйлунд. Голы датчанина в Лиге чемпионов оказались бесполезными, ведь МЮ вылетел. А в АПЛ у молодого нападающего один гол в пятнадцати матчах. Расмусу не повезло с командой и тренером. Славный парнишка, но может пожалеть о выборе клуба, как Кайседо в «Челси».

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Понятно, что не только у манкунианцев и «Челси» есть слабые трансферы. Даже Гвардиол в «Манчестер Сити» и Хаверц в «Арсенале» не играют на все деньги. Но одно дело допустить одну ошибку при пяти классных покупках, а другое – собрать коллекции слабых сделок. Санчо поссорился с тренером тен Хагом и отказался извиняться. Даже если где-то был прав, для МЮ это потеря денег и сил. Англичанин уедет в Дортмунд в аренду.

У «дьяволов» долгов всех типов на миллиард фунтов, а появление нового совладельца не гарантия, что всё изменится к лучшему. В основу этой команды не попали по разным причинам Кепа, Магуайр, Линделеф, Чилуэлл, Энцо, Фофана, Мудрик, Лавия, ван де Бек и Марсьяль. Эти футболисты тоже не стали лидерами, главными надеждами или легендами МЮ и «Челси», хотя в большинстве случаев за них заплатили огромные деньги.