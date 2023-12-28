Мбаппе, Жоржиньо и Чалов. Футболисты, которые станут свободными агентами в новом году

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вчера, 22:57

Не все обновят старые контракты в 2024-м.

Вратари

Алекс Мерет («Наполи», 26 лет)

На лавке знаменитый Давид Де Хеа, который до сих пор не нашел себе новый клуб, что странно. Голкиперов сейчас ценят, поэтому сомневаемся что «Наполи» упустит возможность подписать контракт с 26-летним Меретом. Но затянули с переговорами. Возможно, Алекс получил приглашения от «Интера», где играет немолодой Ян Зоммер.

Альтернатива: Давид Де Хеа (без клуба, 33 года).

Защитники

Аарон Ван-Биссака ( МЮ , 26 лет)

Правый латераль пришел в МЮ из «Кристал Пэлас» за 55 млн евро, но это классическая наценка за английский паспорт. Ни в сборной страны, ни в знаменитом клубе Аарон не показал игру на все деньги. Очень жаль, ведь по работе один в один это выдающийся игрок. Но не все таланты раскрываются. В 26 лет Ван-Биссака не является звездой основы МЮ , уступая Далоту, даже когда не мешают травмы.

Альтернатива: Владимир Цоуфал («Вест Хэм», 31 год).

Марио Эрмосо («Атлетико», 28 лет)

С Аспиликуэтой и Витселем играет в центре обороны «Атлетико», который вернулся на прежние позиции благодаря Симеоне и Гризманну. Эрмосо неплохой центральный защитник в команде, где хватает исполнителей его амплуа. Уругваец Хименес сбавил и получал травму, у черногорца Савича не такие крепкие позиции, как раньше. Марио может продлить контракт с «Атлетико» на выгодных условиях.

Альтернатива: Фабиан Шер («Ньюкасл», 32 года).

Виктор Линделеф ( МЮ , 29 лет)

Еще один дорогой футболист из МЮ – «дьяволы» заплатили «Бенфике» за молодого шведа 35 млн евро. Время летит быстро, спустя шесть лет Линделеф уже не так хорош, как в юности. Виктор не стал выдающимся защитником из основы «Манчестер Юнайтед», хотя кадровые проблемы в центре отправляли его в стартовый состав. Посмотрим, будут ли продлевать соглашение. Всё зависит от формы и желания сидеть на лавке. Может, захочет в клуб, где он нужен в основе.

Альтернатива: Жоэль Матип («Ливерпуль», 32 года).

Леонардо Спинаццола («Рома», 30 лет)

Один из победителей Евро-2020 в этом составе. Спинаццола получил по ходу турнира сложную травму, с повреждениями ему не везло. Но Леонардо к тридцати годам остается приличным крайним защитником, поэтому «Рома» может предложить ему новое соглашение до лета. В этом сезоне итальянский поляк Залевски играет слева реже, чем Спинаццола, Леонардо ждёт новый контракт.

Альтернатива: Хуан Миранда («Бетис», 23 года).

Полузащитники

Жоржиньо («Арсенал», 32 года)

Ещё один чемпион Европы, один из героев команды Манчини. Жоржиньо был шикарен, когда помогал «Челси» выиграть Лигу чемпионов, увидели его звездный час вместе с Канте. Но затем бразильский итальянец откатился, ведь не зря его в юности недооценивали скауты больших клубов. Бывший игрок «Наполи» сейчас в «Арсенале», но Райс не пускает в основу, хотя в тройке центральных хавбеков играл даже Хаверц.

Альтернатива: Томаш Соучек («Вест Хэм», 28 лет).

Тони Кроос («Реал», 33 года)

Две легенды мирового футбола – Кроос и Модрич, могут покинуть «Реал» по окончании сезона. И если хорвата приглашают в Саудовскую Аравию, где обещают гору денег, то Кроос не поедет к шейхам из принципов. Зато может оказаться в «Манчестер Сити», поэтому взял паузу в переговорах с Пересом о новом контракте с «Реалом». Также Тони может вернуться в сборную Германии ради игры на Евро-2024.

Альтернатива: Лука Модрич («Реал», 38 лет).

Пётр Зелиньски («Наполи», 29 лет)

Поляк давно собирался покинуть «Наполи», но дожидается статуса свободного агента, чтобы расширить выбор. «Ливерпуль» подумывает подписать хавбека следующим летом, ведь у Клоппа в лазарете есть Алькантара – испанец не заиграл, как ждали. Зелиньски моложе, чем Тьяго. А в Неаполе ждут, что Пётр останется, но всё может поменяться в последний момент, если получит заманчивый контракт в другом клубе.

Альтернатива: Вилфрид Ндиди («Лестер», 27 лет).

Адриен Рабьо («Ювентус», 28 лет)

Француз собрался и является одним из лидеров «Ювентуса», совершившего рывок в таблице. Команда Аллегри пропускает сезон в еврокубках, поэтому свежее, чем другие лидеры Серии А. Рабьо готовится к Евро-2024, раздает умные передачи и посылает сигналы более успешным клубам, что за такого свободного агента нужно бороться. Вот только характер у него непростой.

Альтернатива: Дайчи Камада («Лацио», 27 лет).

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА , 25 лет)

Один из самых ценных форвардов из числа будущих свободных агентов. За Чалова говорят молодость и результативность. У ЦСКА высокие шансы продлить контракт с Фёдором, но представители клуба публично подтверждают – переговоры проходят со скрипом. Чалов понимает, что свободным агентом сможет выбрать крутой зарубежный клуб, в отличие от Промеса, который скорее продлит контракт со «Спартаком», тоже истекающий следующим летом.

Альтернатива: Габриэл Барбоса («Фламенго», 27 лет).

Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 25 лет)

«Реалу» достанется свободный агент, но подъемные будут космическими, как и зарплата. Сделку планируют заключить до середины января, чтобы Килиан не водил Переса за нос, как дважды подряд в прошлом. Мбаппе важно закрыть вопрос, чтобы спокойно готовиться к плей-офф ЛЧ , Евро-2024 и парижской Олимпиаде, где тоже хочет сыграть. Килиан хорош в этом сезоне, но он зря остался в Лиге 1, где ему слишком легко даются голы. Луис Энрике прав – мотивации играть на пределе возможностей Мбаппе явно не хватает.