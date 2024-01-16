«Рома» объявила об отставке Жозе Моуриньо

«Рома» объявила об уходе Жозе Моуриньо с должности главного тренера клуба.
Также команду покинут помощники специалиста.
Португалец работал в «Роме» с 2021 года. В 2022-м под его руководством клуб одержал победу в Лиге Конференций, а в 2023-м дошёл до финала Лиги Европы.
После 20 матчей «волки» занимают 9-е место в Серии А.
Если ты настоящий тренер, то ты должен держать марку на протяжении долгих лет. Что Маур выиграл за последние годы, кроме смешных, клоунских и никому не нужных Лиг Европы? Ответ-ничего. Во всех своих последних командах он уходил с позором. Челси, МЮ, Тоттенхэм, теперь вот Рома. Он просто клоун и никакой не тренер.
Топ-тренер-этот тот, кто долгие годы выигрывает трофеи (Гвардиола, Анчелотти, Фергюсон) и игра его команд не вызывает противоречивых чувств.
Тренерская деятельность Мауринью уже долгие, долгие годы вызывает рвотный рефлекс.
Португальская истеричка сам должен себе признаться в том, что он никто и звать его никак.
Если ты настоящий тренер, то ты должен держать марку на протяжении долгих лет. Что Маур выиграл за последние годы, кроме смешных, клоунских и никому не нужных Лиг Европы? Ответ-ничего. Во всех своих последних командах он уходил с позором. Челси, МЮ, Тоттенхэм, теперь вот Рома. Он просто клоун и никакой не тренер.
Топ-тренер-этот тот, кто долгие годы выигрывает трофеи (Гвардиола, Анчелотти, Фергюсон) и игра его команд не вызывает противоречивых чувств.
Тренерская деятельность Мауринью уже долгие, долгие годы вызывает рвотный рефлекс.
Португальская истеричка сам должен себе признаться в том, что он никто и звать его никак.
К многим другим тренерам прям безжалостны - того же Анчелотти чуть не списали в утиль - закинули аж в Эвертон - после 3-4 слабых сезонов подряд, если не ошибаюсь. А тут у человека уже чуть ли не 8 слабых сезонов подряд (ну, скажем, с премьер-лиги последней). И как с гуся вода. Вот и сейчас наверняка будет проект все равно сильнее и престижнее, чем условный Эвертон. Может, боссы клубов так ценят прошлые заслуги и лигу Европы?
К многим другим тренерам прям безжалостны - того же Анчелотти чуть не списали в утиль - закинули аж в Эвертон - после 3-4 слабых сезонов подряд, если не ошибаюсь. А тут у человека уже чуть ли не 8 слабых сезонов подряд (ну, скажем, с премьер-лиги последней). И как с гуся вода. Вот и сейчас наверняка будет проект все равно сильнее и престижнее, чем условный Эвертон. Может, боссы клубов так ценят прошлые заслуги и лигу Европы?