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«Рома» объявила об отставке Жозе Моуриньо

вчера, 11:31

«Рома» объявила об уходе Жозе Моуриньо с должности главного тренера клуба.

Также команду покинут помощники специалиста.

Португалец работал в «Роме» с 2021 года. В 2022-м под его руководством клуб одержал победу в Лиге Конференций, а в 2023-м дошёл до финала Лиги Европы.

После 20 матчей «волки» занимают 9-е место в Серии А.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
Звездным экс-игрокам часто дают нормальную команду на старте тренерской карьеры. А игрок моур был плохой, так что сам виноват. Дают Чисто как своим людям и мотиваторам. И кто-то пользуется шансом, кто-то нет. И много зависит именно от таланта этих молодых тренеров, а не от обстоятельств. Кто то показывает небывалый уровень игры как пеп, кто-то добывает кубки как зизу, кто-то просто средне работает как сульшер, а кто то проваливается как пирло. У всех по разному, но человек сам кузнец своего счастья. Руководители клубов не дураки - если видят перспективу - то дают второй шанс, как ди маттео в астон виле или шеве в италии. Но если снова не алле, то значит не все прост тянут быть тренерами с больших букв.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Порту да - средняя команда. Но интер моура по составу не топ, но команда выше среднего. Примерно как современный ювентус. Если что, интер мог позволить себе ибру за сезон до триумфа. Вратарь, этоо даже на спаде, дзанетти, майкон и станкович тоже неплохо котировались. Интер тогда царил в ослабленной серии а.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Гвардиола топовый тренер - его б не смогли купить не топ-клубы. Он выиграл кучу всего, так еще и футбол изменил. А с баварией не провал. Провал был бы, если б не выигрывал три бундеслиги и в лч до полуфиналов не доходил. Он не просто кучу раз с МС из лиги чемпионов вылетал, а при очень хорошей игре. Так что за это его и ценят - он игру ставит. А кубки приходят как следствие этой игры. У него есть недостатки, но то что он только с топами работал - это плюс, а не минус. То что тренер после топклубов скатился до ром с тотенхемами - это минус моуру, а не плюс. То что моур с челси и реалом лч не выигрывал - тоже его не красит. Просто пепу сразу дали топ, как и зидану. Это нужно учитывать. Они не поднимались с низов в тренерском деле. Но и риски у них были велики. Вот роналдо начинал со средних команд типа псв, а месси сразу с топа. У всех по разному, главное, что потянул сразу топ-уровень? А пеп не просто потянул, а создал революцию мирового футбола. А моур реал в полной мере не осилил. А потом и вовсе стух. И главное, нет подвижек для воскрешения. Плохая игра, не ставит он игру топовую хоть тресни. Имя топовое, игра - нет. Где иннновации, россыпь моментов, революционные замены, раскрывшиеся по новому игроки, топовые трофеи? Почему греция может быть чемпионом европы, а рома моуриньо даже лигу европы несчастную не тянет? Или ну хотя б 4 в италии? Одни вопросы. И не сказать, что не везет или травмы. Просто нет игры
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:04
Я лишь сказал, что рома не десятилетия была все время бедной, как сейчас. Было время - регулярно выходила в плейофф лч. Не так давно была в полуфинале - в первый сезон без императора. А когда там моур в полуфинал лч захаживал последний раз?))) так что не переоценивайте моура. Вряд ли он восстанет из пепла, как анчи.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Гражданин России (раскрыть)
вчера в 23:04
А что, Гвардиола выиграл что-то с такими средними командами, как Порту и Интер? Гвардиола пусть благодарит ВСЕВЫШНЕГО, за то, что дал ему возможность попасть тренером той золотой поколении Барселоны. С Баварией тоже провалился. Бавария и без него выигрывала Бундеслигу и Кубки Германии. Да и Манчестер Сити тоже много времени и ооооооочень большие деньги потратил, чтоб выиграть Лигу Чемпионов УЕФА. А Моуриньо выиграл эту Лигу Чемпионов УЕФА с такими средними командами, как Порту и Интер.
liverpool-today
liverpool-today ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:58
Так и Конте приносил титулы. Но больше 2 х сезонов не мог отработать в большинстве команд. Да и Раньеру отправили в отставку после победы в АПЛ. Не надо засиживаться, если прогресс остановился и уже ничем не можешь команде
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Дибала/Лукака ?
А как они там оказались ? Или типа с дЭцтва за Рому, чтоль ?! Первый цену себе набивал - контракт пожирней в Юве; в этой связи этого хрустального калеку с такими запросами и вышвырнули оттуда. А второй так и вовсе дурак дураком. Играл и феерил с Мартинесом за Интер; попал на повышение в Челси к Тухелю а там, в СМИ начал ностальгировать по Италии... Ну не д*бил ?!

Вот теперь и ошиваются оба в Роме - от переизбытка футбольной Мотивации, которая всем видна. )))
AleS
AleS
вчера в 21:09
Моуринье все равно лучший. Еще о себе напомнит.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 20:50
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Вообще-то рома не так давно была в полуфинале лч. И с бабками тогда было лучше у ней, не то что сейчас. Хотя какого-то кошмара прям и сейчас нет. Дибала вон, лукака)))
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Вспоминая фиеал в стамбуле, отмечают обычно изменения игры Ливерпуля по ходу матча. Скажем, 3 позиции Джерарда, каррагера и душ в перерыве))) ну и, чего уж там, плохую реализацию моментов у милана. Да и дида напортачил, как и дудек нагеройствовал. Но в целом ливер - это бойцовская, кубковая команда. Она и с барселоной отыгрывалась, и безумные 5-4 в еврофинале играла. Очень быстрый переход из обороны в атаку демлнстрировала в еврочемпионском сезоне 04/05.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 20:13, ред.
    И слава Богу!
    Баба с воза - кобыле легче.
    Неучей и бездарей, возомнивших из себя футболистов..., и руководЯтелей, не имеющих ни мозгов ни денег..., таких пруд пруди в мире футбольного мусора, а как Моуриньо - единицы.

    За многие лета забвения, Рома, сверкающая десятилетиями голой за...ницей, хапанула тренера, который Умудрился объяснить этим олигофренам, что мяч - Круглый и по Нему нужно бить...

    P.S. Пусть теперь болтаются на дне/середине таблицы, как г.... в проруби.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:12, ред.
    Отличный тренер...
    Руководство никчемное.... и жмотное...накосячили сами...теперь тренеров выгоняют.
    Хотят чтоб Маур все титулы забирал ...составом дешевле чем у Аталанты....
    Так не бывает....а если и бывает то редко....
    Regista_888
    Regista_888
    вчера в 20:08
    За всё время работы в Роме оказался не в состоянии игру поставить.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 20:07
    Но я согласен, что есть зидан, раньери, бьелса - тренеры, о которых ходят споры. Кто-то из них учит других тренеров но с неба звезд не хватает, кто-то при частых провалах выигрывает премьерлигу с лестером вдруг, кто-то просто нагельсманн))) но никогда не слышал, чтобы ди матео даже РАССМАТРИВАЛСЯ как кандидат а список топ-тренеров. Вон, тот же Алонсо пока ничего не выиграл, но уже топ. А кто-то умеет выжимать из середняков, но теряется со звездами - как тот же эмери. Кто-то ставит яркую игру, но эта бесшабашность не приносит кубки.
    Regista_888
    Regista_888
    вчера в 20:07
    Абсолютно верно. Выиграл лишь третьесортный трофей, под названием ЛК. А вот тот же нужный, с точки зрения попадания в ЛЧ, кубок ЛЕ не смог. Вполне нормальный состав, что бы реально претендовать на попадание в ЛЧ. Да ещё и Лацио постоянно дрюкает волчицу в очных матчах.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 19:52
    В чем я с вами согласен, в том, что команды Анчи редко играют лучше всех в Европе. Ну и то, что Анчи любит сыпаться, ведя в счете, а также проваливать внутренние чемпионаты в угоду кубков.
    АРМЕЕЦ__06
    АРМЕЕЦ__06 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 19:44
    Для этого нужно быть тренером барсы. Даже если он будет проигрывать они бы признали его. А так им невыгодно признать его. Анчилоти топ тренер. Ка4 минимум он в 5 лучших входит
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 19:42
    не может у топ-тренера карьера сложиться нетопово. Значит, он не топ-тренер. Стиль игры Барсы пепа и то, что Пеп изменил футбол (мировой) связаны напрямую. Он этим стилем и изменил футбол вообще.
    Шальке не топ-клуб, и естетсвенно, что они не потянут топ-тренера гвардиолу. Все просто. Топ-тренер СНАЧАЛА тренерует средний клуб или в период своего спада (как Наполи для Анчи), но в целом плюс-минус всегда выравнивается уровень. И топ-команда находит или выращивает (как в случае с Зизу и Реалом) своего топ-тренера. Но да, вот Зизу исключение, и очень большая вероятность провала где-либо в другом месте.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Да, а я вижу в этом упрек в незаслуженности. а я не согласен с тем, что Анчи - не топ-тренер. То есть я не согласен с вами и в одном, и в другом тезисе.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Не могу согласиться, так как есть причины о которых было сказано. У топ тренеров тоже бывают трудности, никто не застрахован. Пеп изменил футбол? Да его команды хорошо держат мяч, но как это связано. По мне МСН (в сезон требла) при Энрике играли зрелищнее Барсы Пепа. Бавария Флика играла очень зрелищно, по мне это была самая лучшая контратакующая команда за последнее время. Все эти понятия расплывчатые и они никак не связаны с топ уровнем тренера. Ведь если взять Милан образца 2007 и Реал образца 2022 при Анчелотти это были команды с закрытой игрой, никакой зрелищности не было, но Милан и Реал взяли ЛЧ. Просто у топ тренеров по разному может сложиться карьера. И у Ди Маттео она не сложилась к сожалению. И мне кажется из-за нехватки именно опыта. И у Зидана может так сложиться в другом клубе, а именно из-за нехватки опыта. И если в случае неудачи Зидана тоже назовут физруком это будет не совсем правильно, хотя Зидан принимал готовый Реал и тёплое место на посту босса. А Анчелотти быстро учился и вырос в топ тренера и продолжает им быть. Пеп чтобы выиграть ЛЧ за 7 лет в МС тоже учился и набирался опыта, но учился в комфортных условиях, попутно собирая другие трофеи, а если бы Пеп тренировал условный Шальке его бы уже забыли и было бы легче назвать его физруком.
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 19:06, ред.
    Не увидел в своём комментарии слов о незаслуженности каких-то наград Анчелотти.

    Как поклонник Милана, для которого итальянец сделал больше, чем для любого другого клуба, которые он тренировал, могу сказать, что никогда не считал его топ-3 или топ-5 тренером мира. Он хороший тренер, но не самый-самый. При этом счастливчик, если хотите везунчик, потому что очень много выиграл.

    Но он также автор одной из самых провальных игр в истории футбола. Стамбул помните? 3-0, всего 45-ть минут осталось, да ещё и более топовые игроки на твоей стороне. Как? Как можно было эту игру проиграть? Вспоминая эту игру, все обычно хвалят англичан. И это справедливо. Но у каждой победы есть и проигравшая сторона. Это величайший позор тренера.

    Резюмирую. Анчелотти счастливчик, потому что выиграл много трофеев. При этом он не обладает самой высокой тренерской квалификацией. Всё ровно то, что я писал ниже.
    Agamaga_
    Agamaga_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 19:01
    Наполи выполнил свою норму - победить раз в 20 лет в чемпе. Так что и там Мауру ловить нечего.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Agamaga_ (раскрыть)
    вчера в 18:57
    Какого Гвардиолу обойти?!!! - Моуру сегодня б любого тренера из топ-10 самых богатых команд мира обойти - и то за счастье и невыполнимая задача))) Переоценен.
    Везде в топ-клубах тренеры поприличнее Моура сегодня! Может, в Наполи его?
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Да и, собственно, вы сами 1 же лигу чемпионов выиграли благодаря стамбульскому чуду))) А потом что-то не были на первом месте))) Так что Флик, Ди Вайо, Райкард, Зизу, вы - список нетоповых тренеров с ЛЧ может быть не самым маленьким)))
    Agamaga_
    Agamaga_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:47
    Так ведь он сам создаёт себе тёплое место, и сам решает с кем ему работать. Знает кому доверить, расставить всё по полочкам, оставить последнее слово за собой. Одним словом контролирует процесс от и до.
    Если сегодня если поставить на место Хави, у него сразу же заиграют игроки по-другому, обязательно из академии таланты заиграют, и будет совсем другая Барса.
    Жозе не имел возможностей строить команду в МЮ? Самый дорогой и богатый клуб был. Что помешало?
    А в ТТХ? А второе пришествие в Челси? Достаточно примеров и клубов, где он реально провалился.
    Зато какой красавчик, выиграл кубок конференций))
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Ди Маттео не топ-тренер - и такой вывод сделать не сложно, а просто. Список топ-тренеров не может быть из всех-всех. Он должен быть короткий. Ди матео - Он и выиграл ЛЧ благодаря другим первоочередным факторам, но не своему тренерскому уровню - вот такой вывод можно сделать о его карьере, и вывод такой делать не рано.
    В топ-клуб чаще всего и берут из-за того, что крутой. А Ди Матео не берут, т.к. некрутой. Всё просто.
    Гваридола - топ-тренер, который не просто как-то что-то выиграл, но при этом еще изменил футбол.
    Ферги, Анчи, Пеп, Моур периода порту-челси-интера, Хаби Алонсо, Клопп, Хитсфельд, Липпи, Манчини - вот эти и подобные им - топ-тренеры. А Ди Матео нет, сорян.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 18:21, ред.
    Вы про Ди Маттео. Да в принципе и такое бывает, но Зидан тоже выиграл ЛЧ, а выводы делать рано. У Ди Маттео после Челси были провалы в Шальке и Астон Вилле, но учитывая уровень и бюджет команд, сложно делать выводы. Мне кажется Ди Маттео не хватило опыта в дальнейшем, после чего возможно были тренерские ошибки в Шальке и в Астон Вилле. У Ди Маттео не было топ клуба после Челси, как у Гвардиолы после Барсы была Бавария и МС. Обречь на провал в таких клубах как Шальке и Астон Вилла легче. Гвардиола не хотел угробить свою карьеру поэтому выбирал клуб избирательно и предложения от топ клубов были, у Ди Маттео нет.
    Челси не показывал доминирующую игру в ЛЧ в триумфальном сезоне ЛЧ, у Барсы при Гвардиоле был фундамент на котором было легче строить топ команду. Поэтому Ди Маттео с Челси провалился на второй сезон, так как не было фундамента.
    Тут все таки все на тонкого и делать выводы нужно взвешано, если мы говорим о тренере который выиграл ЛЧ. Но Ди Маттео выиграл ЛЧ он должен входить в список лучших тренеров, а вот как не сложилось после Челси это уже другой вопрос. Тут нужно отвечать исходя от многих факторов.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 18:11
    вот тут "В любой сфере деятельности есть везунчики. Которые вроде бы не обладают максимальными скилами, но у них почти всё получается. В том числе и за счёт того, что звёзды сходятся. Вот Анчелотти из этой когорты. Я бы не сказал, что он семи пядей во лбу как тренер, но практически на всей его карьере всё получалось. После Эвертона на нём можно было бы поставить крест, но опять сошлись обстоятельства: молодёжь Реала признала вожаком титулованного наставника и не бузила. Думаю, у итальянца могло и не получиться, показывай характер лидеры команды. Мог вообще развалить клуб. Но мягкость и авторитет за былые заслуги, дали как раз хороший результат в этом коллективе."
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 18:08
    не согласен. Ди вайо выиграл же.
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