«Рома» объявила об отставке Жозе Моуриньо

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вчера, 11:31

«Рома» объявила об уходе с должности главного тренера клуба.

Также команду покинут помощники специалиста.

Португалец работал в «Роме» с 2021 года. В 2022-м под его руководством клуб одержал победу в Лиге Конференций, а в 2023-м дошёл до финала Лиги Европы.

После 20 матчей «волки» занимают 9-е место в Серии А.