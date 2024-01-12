«Амкар» объявил имя нового главного тренера

Андрей Блажко стал главным тренером «Амкара».
Ранее специалист работал в тренерском штабе «Енисея».
Соглашение рулевого с пермским клубом рассчитано до конца сезона 2024 с возможностью продления.
Андрей Блажко стал главным тренером «Амкара».
Ранее специалист работал в тренерском штабе «Енисея».
Соглашение рулевого с пермским клубом рассчитано до конца сезона 2024 с возможностью продления.
Может, когда-нибудь снова Амкар в РПЛ увидим.
Может, когда-нибудь снова Амкар в РПЛ увидим.
тренер вроде амбициозный, думающий ...
тренер вроде амбициозный, думающий ...