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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Дивизион «А»

«Амкар» объявил имя нового главного тренера

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Все комментарии
34nuwz4fpr5h
34nuwz4fpr5h
вчера в 14:09
Не думаю что очень поможет клубу. Пожелаю удачи, а там видно будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05
Надолго ли. Посмотрим что из этого получится.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:02
Чтоб продлили будет из кожи лезть, удачи ему!
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:18
Успехов новому, молодому тренеру в возрождении Амкара!
Может, когда-нибудь снова Амкар в РПЛ увидим.
112910415
112910415
вчера в 13:17
будем надеяться, что для руководства Амкара это не блажь ! )
тренер вроде амбициозный, думающий ...
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:09
Понятно, на известного тренера денег нет.
h4mnzy5g5g4f
h4mnzy5g5g4f
вчера в 12:39
Может принесёт Блажко Амкару благо
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10
Происходит очередная "перетасовка" тренерской "колоды"...)
Гость
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