Политано может перейти в «Аль-Шабаб» вместо продления контракта с «Наполи»

Марио Джуффреди, агент полузащитника , прокомментировал слухи о том, что его клиент близок к продлению контракта с «Наполи».

Я категорически отрицаю, что было найдено соглашение о продлении контракта с «Наполи». Вопрос всё ещё открыт.

Сегодня я встретился с президентом «Наполи» Де Лаурентисом в Эр-Рияде. Мы обсуждали интерес со стороны «Аль-Шабаба». Окончательное решение о будущем Маттео будет принято в ближайшие несколько дней.