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Политано может перейти в «Аль-Шабаб» вместо продления контракта с «Наполи»

вчера, 20:50

Марио Джуффреди, агент полузащитника Маттео Политано, прокомментировал слухи о том, что его клиент близок к продлению контракта с «Наполи».

Я категорически отрицаю, что было найдено соглашение о продлении контракта с «Наполи». Вопрос всё ещё открыт.

Сегодня я встретился с президентом «Наполи» Де Лаурентисом в Эр-Рияде. Мы обсуждали интерес со стороны «Аль-Шабаба». Окончательное решение о будущем Маттео будет принято в ближайшие несколько дней.

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Все комментарии
c57kbhhcufwz
c57kbhhcufwz
сегодня в 04:41
Если арабы дадут хорошую цену, то даже президент Наполи не устоит перед искушением.
протон
протон
вчера в 21:34
a-league .
Наша дискуссия стопорится и топчется на одном месте. Я старательно показываю вам примеры каково влияние комментариев репостов на сайт в отличие от кликов  и  количества заходов и выходов на сайт примерами в поисковике.   Я задаю вам вопрос, но не получаю ответов.  Вы просто не слышите мои тезисы и алгоритмы действий. Просто хотелось бы услышать ответ как "клики" на сайте повышают рейтинг лучше, чем новости и диалоги которые ведут собеседники? Почему считаете что комментарии, которые выкладывают на ленте пользователями не несут пользу для рейтинга сайта?  Если можно в развернутом содержании ответ.
Моя позиция проста как обточенный механизм.  Это больше комментариев, репостов, дискуссий на ленте   и соответственно повышает раскрутку, но не клики на ставках как вы считаете и этого сайт супер узнаваемым не станет. Не ваши слова, что от кликов сайт развивается, а от комментариев и репостов  пользы  нет?  По вашему мнению  можно закрыть ленту новостей сославшись на КП и на кликах по ставкам  поднять рейтинг в небеса) Как то всё противоречиво, нет друг это так не работает. Есть очень много методов программирования и раскрутки сайтов, где занимаются профессионалы, но наши действия на сайте несут очевидно тоже весомый вклад.  Тут много пользователей, которые пришли из Вк. Маил. и других мессенджеров как раз по репостам. И когда в Гугл, Яндекс вбиваешь свой вопрос, на который хочешь получить ответ, то всплывает Соккер и диалоги тех, кто общается трудиться для Кп, в том числе. В общем жду внятного ответа о каких кликах речь и как они влияют на раскрутку именно.
pujc32dhhq38
pujc32dhhq38
вчера в 20:52
Эти типа отправят на стажировку к Арабам... оригинально придумали.
Гость
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