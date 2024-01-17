Политано может перейти в «Аль-Шабаб» вместо продления контракта с «Наполи»

Марио Джуффреди, агент полузащитника Маттео Политано, прокомментировал слухи о том, что его клиент близок к продлению контракта с «Наполи».
Я категорически отрицаю, что было найдено соглашение о продлении контракта с «Наполи». Вопрос всё ещё открыт.
Сегодня я встретился с президентом «Наполи» Де Лаурентисом в Эр-Рияде. Мы обсуждали интерес со стороны «Аль-Шабаба». Окончательное решение о будущем Маттео будет принято в ближайшие несколько дней.
Наша дискуссия стопорится и топчется на одном месте. Я старательно показываю вам примеры каково влияние комментариев репостов на сайт в отличие от кликов и количества заходов и выходов на сайт примерами в поисковике. Я задаю вам вопрос, но не получаю ответов. Вы просто не слышите мои тезисы и алгоритмы действий. Просто хотелось бы услышать ответ как "клики" на сайте повышают рейтинг лучше, чем новости и диалоги которые ведут собеседники? Почему считаете что комментарии, которые выкладывают на ленте пользователями не несут пользу для рейтинга сайта? Если можно в развернутом содержании ответ.
Моя позиция проста как обточенный механизм. Это больше комментариев, репостов, дискуссий на ленте и соответственно повышает раскрутку, но не клики на ставках как вы считаете и этого сайт супер узнаваемым не станет. Не ваши слова, что от кликов сайт развивается, а от комментариев и репостов пользы нет? По вашему мнению можно закрыть ленту новостей сославшись на КП и на кликах по ставкам поднять рейтинг в небеса) Как то всё противоречиво, нет друг это так не работает. Есть очень много методов программирования и раскрутки сайтов, где занимаются профессионалы, но наши действия на сайте несут очевидно тоже весомый вклад. Тут много пользователей, которые пришли из Вк. Маил. и других мессенджеров как раз по репостам. И когда в Гугл, Яндекс вбиваешь свой вопрос, на который хочешь получить ответ, то всплывает Соккер и диалоги тех, кто общается трудиться для Кп, в том числе. В общем жду внятного ответа о каких кликах речь и как они влияют на раскрутку именно.
Наша дискуссия стопорится и топчется на одном месте. Я старательно показываю вам примеры каково влияние комментариев репостов на сайт в отличие от кликов и количества заходов и выходов на сайт примерами в поисковике. Я задаю вам вопрос, но не получаю ответов. Вы просто не слышите мои тезисы и алгоритмы действий. Просто хотелось бы услышать ответ как "клики" на сайте повышают рейтинг лучше, чем новости и диалоги которые ведут собеседники? Почему считаете что комментарии, которые выкладывают на ленте пользователями не несут пользу для рейтинга сайта? Если можно в развернутом содержании ответ.
Моя позиция проста как обточенный механизм. Это больше комментариев, репостов, дискуссий на ленте и соответственно повышает раскрутку, но не клики на ставках как вы считаете и этого сайт супер узнаваемым не станет. Не ваши слова, что от кликов сайт развивается, а от комментариев и репостов пользы нет? По вашему мнению можно закрыть ленту новостей сославшись на КП и на кликах по ставкам поднять рейтинг в небеса) Как то всё противоречиво, нет друг это так не работает. Есть очень много методов программирования и раскрутки сайтов, где занимаются профессионалы, но наши действия на сайте несут очевидно тоже весомый вклад. Тут много пользователей, которые пришли из Вк. Маил. и других мессенджеров как раз по репостам. И когда в Гугл, Яндекс вбиваешь свой вопрос, на который хочешь получить ответ, то всплывает Соккер и диалоги тех, кто общается трудиться для Кп, в том числе. В общем жду внятного ответа о каких кликах речь и как они влияют на раскрутку именно.