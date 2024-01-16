«Реал» не продлит контракт с Менди

«Реал» не подпишет с защитником Ферланом Менди новое соглашение.
Договор игрока со «сливочными» рассчитан до 2025 года. Коллектив из Мадрида доволен игрой француза, но пролонгации сотрудничества сторон не ожидается.
«Реал» хочет продать Менди ближайшим летом, чтобы освободить место для Альфонсо Дэвиса из «Баварии».
Классическая утятина.
Анчелотти сказал конкретно перед финалом Суперкубка: "По игре в защите Менди - лучший латераль в мире".
А в газетёнке читаем: "Несмотря на слова Анчелотти, Перес настроен продать Менди и купить Дэвиса".
Интересно, это Перес, прилетев после финала, сразу поспешил к её корреспондентам и сказал: "Плевать на Анчелотти, меня он вообще не интересует" или как?)
Классическая утятина.
Анчелотти сказал конкретно перед финалом Суперкубка: "По игре в защите Менди - лучший латераль в мире".
А в газетёнке читаем: "Несмотря на слова Анчелотти, Перес настроен продать Менди и купить Дэвиса".
Интересно, это Перес, прилетев после финала, сразу поспешил к её корреспондентам и сказал: "Плевать на Анчелотти, меня он вообще не интересует" или как?)