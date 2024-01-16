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«Реал» не продлит контракт с Менди

вчера, 19:40

«Реал» не подпишет с защитником Ферланом Менди новое соглашение.

Договор игрока со «сливочными» рассчитан до 2025 года. Коллектив из Мадрида доволен игрой француза, но пролонгации сотрудничества сторон не ожидается.

«Реал» хочет продать Менди ближайшим летом, чтобы освободить место для Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

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Константин Белых
Константин Белых
вчера в 22:00
Надо брать вместо Денисова.Хуже не будет точно.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:28
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 20:22, ред.
    Опять жёлтая испанская газетёнка лучше всех всё знает, причём характерно, что опять, кроме ключевого слова Дэвис ничего не может из себя выжать)

    Классическая утятина.

    Анчелотти сказал конкретно перед финалом Суперкубка: "По игре в защите Менди - лучший латераль в мире".

    А в газетёнке читаем: "Несмотря на слова Анчелотти, Перес настроен продать Менди и купить Дэвиса".

    Интересно, это Перес, прилетев после финала, сразу поспешил к её корреспондентам и сказал: "Плевать на Анчелотти, меня он вообще не интересует" или как?)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
    вчера в 20:21
    Вообще-то их мало, и, тем более, на позиции LB Менди вообще единственный, если не считать сырого Франа, купленного на замену и то во многом потому, что была опция выкупа его в "Реал" за копейки)
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 20:12, ред.
    Менди сейчас не нужен Реалу, так что все верно. Там много защитников. Мне фиолетово много их там или мало, может играть за Реал или нет, тоже фиолетово, без разницы.
    Гость
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