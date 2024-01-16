«Реал» не продлит контракт с Менди

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вчера, 19:40

«Реал» не подпишет с защитником новое соглашение.

Договор игрока со «сливочными» рассчитан до 2025 года. Коллектив из Мадрида доволен игрой француза, но пролонгации сотрудничества сторон не ожидается.

«Реал» хочет продать Менди ближайшим летом, чтобы освободить место для из «Баварии».