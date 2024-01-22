«Альмерия» арендует игрока «Милана»

1705919845

вчера, 13:37

Полузащитник «Милана» и сборной Аргентины до 20 лет перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Альмерию». Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Сегодня игрок прилетит в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Ромеро перешёл в «Милан» из «Лацио» летом 2023 года на правах свободного агента. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Серии А и Кубка Италии вингер сыграл 5 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.