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«Альмерия» арендует игрока «Милана»

вчера, 13:37

Полузащитник «Милана» и сборной Аргентины до 20 лет Лука Ромеро перейдёт на правах аренды до конца сезона в «Альмерию». Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Сегодня игрок прилетит в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Ромеро перешёл в «Милан» из «Лацио» летом 2023 года на правах свободного агента. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Серии А и Кубка Италии вингер сыграл 5 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 14:35
Игрового времени явно будет больше , значит опыта прибавится для будущей славы Милана .
gd42zckhrvmg
gd42zckhrvmg
вчера в 13:47
В Альмерии у него явно практики побольше будет
Гость
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