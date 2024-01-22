«Реал» достиг принципиального соглашения о переходе Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
По информации источника, переговоры между мадридским клубом и представителями футболиста привели к принципиальному соглашению.
Прежде чем окончательно всё подтвердить, игрок хочет услышать аргументы «Пари Сен-Жермен».
«Реал» предложил французу 10-й номер, под которым сейчас выступает полузащитник Лука Модрич.
На самом деле, уже поднадоело читать эти петушиные новости(петушиные т.к. петух - символ сб. франции), вот когда поставит подпись под одним из договоров - тогда и будет всё понятно, а эти принципиальные договоренности каждая из сторон может по 10 раз лесом послать.
На самом деле, уже поднадоело читать эти петушиные новости(петушиные т.к. петух - символ сб. франции), вот когда поставит подпись под одним из договоров - тогда и будет всё понятно, а эти принципиальные договоренности каждая из сторон может по 10 раз лесом послать.
Выглядеть будет впечатляюще…и очень быстро на поле.
Выглядеть будет впечатляюще…и очень быстро на поле.
как некоторые известные пешеходы , ниже 1 метра 68 см ...!!!
как некоторые известные пешеходы , ниже 1 метра 68 см ...!!!
может, доверчивым мадридцам уже брательника подсовывают ?! )
может, доверчивым мадридцам уже брательника подсовывают ?! )