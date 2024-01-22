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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал» достиг принципиального соглашения о переходе Мбаппе

вчера, 08:34

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

По информации источника, переговоры между мадридским клубом и представителями футболиста привели к принципиальному соглашению.

Прежде чем окончательно всё подтвердить, игрок хочет услышать аргументы «Пари Сен-Жермен».

«Реал» предложил французу 10-й номер, под которым сейчас выступает полузащитник Лука Модрич.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:16
Зачем Килиану нужен Реал Мадрид ? Предложил бы свои услуги ( через маму-агента ) Ман Сити . Ман Сити клуб более мощный по составу и по финансам . С получаемой в ПСЖ зарплатой не отличалось бы , плюс куда выше шансы на победу в ЛЧ и получение наконец-то ЗМ .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:21
За 10 на футболке точно согласится, все вокруг идиоты и не понимали этого, а это и есть истинная причина, почему раньше не шёл!
На самом деле, уже поднадоело читать эти петушиные новости(петушиные т.к. петух - символ сб. франции), вот когда поставит подпись под одним из договоров - тогда и будет всё понятно, а эти принципиальные договоренности каждая из сторон может по 10 раз лесом послать.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:08
Нафига Мбпе Реалу?!.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:00
Какой-то анонимный канал Твиттера... Хотя бы был Фабрицио Романо, я бы ещё поверил)
e2r7sk5x488f
e2r7sk5x488f
вчера в 09:59
Мбаппе ещё сам не определился
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:37
Винисиус-Мбаппе-Родриго

Выглядеть будет впечатляюще…и очень быстро на поле.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:33
Новость, это когда контракт подписан.
shur
shur ответ 7ub8qe4v2vqp (раскрыть)
вчера в 09:20
....разница в том, что у нас играть надо, а в Париже можно как нибудь,
как некоторые известные пешеходы , ниже 1 метра 68 см ...!!!
112910415
112910415
вчера в 09:16
а Мбаппе, кстати, который ?
может, доверчивым мадридцам уже брательника подсовывают ?! )
112910415
112910415
вчера в 09:11
неожиданная и очень важная информация ! )
7ub8qe4v2vqp
7ub8qe4v2vqp
вчера в 09:00
Мбаппе без разнице где играть, хоть в Реале, хоть в ПСЖ. Главное кто больше предложит.
bjdd4mn4mn4u
bjdd4mn4mn4u
вчера в 08:51
Новая версия старого анекдота....Старая песня.... сейчас ему дадут новый контракт и в Реал он не перейдет.
72jzghtcrd3e
72jzghtcrd3e
вчера в 08:49
Это уже раз десять было. Но раз Мбаппе будет еще слушать ПСЖ, то ничего еще не решено.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:48
Понедельник... утро...Мбаппе...ничего не меняется...
xw5hxh5tp774
xw5hxh5tp774
вчера в 08:44
Эта музыка будет вечной
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