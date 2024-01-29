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«Трабзонспор» просит Антона Миранчука снизить зарплату ради трансфера

вчера, 20:48

«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

Турецкий клуб связался с агентом россиянина, чтобы узнать об условиях контракта. В «Локомотиве» Миранчук получает 2,4 млн евро в год, однако «Трабзонспор» не готов платить футболисту такие деньги.

«Трабзонспор» попросил Антона пойти на уступки, чтобы трансфер состоялся. Переговоры между сторонами продолжаются.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 17:09
    Scorp689
    Scorp689 ответ Хиромант (раскрыть)
    сегодня в 15:49
    Там это где?
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 15:44
    Уж лучше в Аталанте остаться.
    Хиромант
    Хиромант ответ Scorp689 (раскрыть)
    сегодня в 14:28
    Или футбол, или деньги... Посмотрим на выбор Антона...

    - А, по вашему, в какую игру он играет в России? В пинг-понг, что ли? Или как вы там наш Российский футбол себе представляете?
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:05
    часть информации будет опровергнута
    или даже не часть
    подождём
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:41
    Не таки уж большие деньги, по меркам футбола, но поторговаться стоит.
    yf8d2ure927t
    yf8d2ure927t
    сегодня в 04:37
    Миранчук: торг тут не уместен, хочу столько же сколько в Локомотиве.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 23:09
    Или футбол, или деньги... Посмотрим на выбор Антона...
    2t5vuerq36w5
    2t5vuerq36w5
    вчера в 22:07
    Зачем Тохе соглашаться и кормить хитрых турок
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 20:56
    Антошка сейчас играет и забивает... так что торг уместен.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:52
    Турки любят поторговаться - а вообще , что значит нет денег - нет денег - ищите...)))
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