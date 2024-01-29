«Трабзонспор» просит Антона Миранчука снизить зарплату ради трансфера

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вчера, 20:48

«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» .

Турецкий клуб связался с агентом россиянина, чтобы узнать об условиях контракта. В «Локомотиве» Миранчук получает 2,4 млн евро в год, однако «Трабзонспор» не готов платить футболисту такие деньги.

«Трабзонспор» попросил Антона пойти на уступки, чтобы трансфер состоялся. Переговоры между сторонами продолжаются.