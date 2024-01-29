«Трабзонспор» просит Антона Миранчука снизить зарплату ради трансфера

«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.
Турецкий клуб связался с агентом россиянина, чтобы узнать об условиях контракта. В «Локомотиве» Миранчук получает 2,4 млн евро в год, однако «Трабзонспор» не готов платить футболисту такие деньги.
«Трабзонспор» попросил Антона пойти на уступки, чтобы трансфер состоялся. Переговоры между сторонами продолжаются.
- А, по вашему, в какую игру он играет в России? В пинг-понг, что ли? Или как вы там наш Российский футбол себе представляете?
- А, по вашему, в какую игру он играет в России? В пинг-понг, что ли? Или как вы там наш Российский футбол себе представляете?
или даже не часть
подождём
или даже не часть
подождём