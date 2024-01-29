В «Севилье» сообщили об интересе к Кассьерре

Координатор «Севильи» Эмилио де Диос прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется нападающим «Зенита» .

Вчера Sport24 сообщил, что у петербуржцев есть два официальных предложения — от «Севильи» и саудовского «Аль-Шабаба», но они не устраивают «сине-бело-голубых».

Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был бы хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал.