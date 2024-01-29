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В «Севилье» сообщили об интересе к Кассьерре

вчера, 13:57

Координатор «Севильи» Эмилио де Диос прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.

Вчера Sport24 сообщил, что у петербуржцев есть два официальных предложения — от «Севильи» и саудовского «Аль-Шабаба», но они не устраивают «сине-бело-голубых».

Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был бы хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:42
- Интерес интересом, но зачем продавать лучшего бомбардира не только клуба, но и всей РПЛ посредине сезона?
nubom
nubom
вчера в 15:52
".... я не был бы хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал" - прибить гвоздями над входом в РФС!...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 15:04
Не дешевле чем за 50 млн евро!
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:17
Самое время его передать в другой клуб
Гость
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