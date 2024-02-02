Ван Хойдонк — игрок «Норвич Сити»

Нападающий «Болоньи» Сидней ван Хойдонк на правах аренды присоединился к «Норвич Сити».
Футболист будет выступать за «канареек» до конца нынешнего сезона, договор предусматривает возможность выкупа.
Игрок принял участие в 9 поединках текущего розыгрыша Серии А.
Помните такого игрока, Марк ван Боммел?! Думаю помните, так вот у этого бывшего игрока сборной Голландии имеется сын, Рубен ван Боммел, который как мне кажется будет и дальше прославлят фамилию, парню 19 лет, а он уже высоко катируется в Нидерландах, видел пару матчей АЗ в этом сезоне, парнишка действительно хорош!
А вот сына Патрика Клюйверта в футболе держат помоему только из-за заслуг отца.... Джастину в этом году стукнет уже 25 и выступал он в приличных клубах, но на мой взгляд ни где не смог проявить себя
Помните такого игрока, Марк ван Боммел?! Думаю помните, так вот у этого бывшего игрока сборной Голландии имеется сын, Рубен ван Боммел, который как мне кажется будет и дальше прославлят фамилию, парню 19 лет, а он уже высоко катируется в Нидерландах, видел пару матчей АЗ в этом сезоне, парнишка действительно хорош!
А вот сына Патрика Клюйверта в футболе держат помоему только из-за заслуг отца.... Джастину в этом году стукнет уже 25 и выступал он в приличных клубах, но на мой взгляд ни где не смог проявить себя