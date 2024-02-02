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Ван Хойдонк — игрок «Норвич Сити»

вчера, 19:46

Нападающий «Болоньи» Сидней ван Хойдонк на правах аренды присоединился к «Норвич Сити».

Футболист будет выступать за «канареек» до конца нынешнего сезона, договор предусматривает возможность выкупа.

Игрок принял участие в 9 поединках текущего розыгрыша Серии А.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:58
Не все дети сильных в прошлом игроков вырастают похожими на своих отцов в игровом плане! Ван Хойдонк, тот что Пьер, отличался высокой результативностью во всех своих клубах, в которых он выступал, а его сын, Сидней пока не столь результативен, как оте, но ге безнадежен!
Помните такого игрока, Марк ван Боммел?! Думаю помните, так вот у этого бывшего игрока сборной Голландии имеется сын, Рубен ван Боммел, который как мне кажется будет и дальше прославлят фамилию, парню 19 лет, а он уже высоко катируется в Нидерландах, видел пару матчей АЗ в этом сезоне, парнишка действительно хорош!
А вот сына Патрика Клюйверта в футболе держат помоему только из-за заслуг отца.... Джастину в этом году стукнет уже 25 и выступал он в приличных клубах, но на мой взгляд ни где не смог проявить себя
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:36
Подумал, неужели Пьер вернулся в футбол) А это, оказывается, сын.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:24
Если будет полезен выкупят,а это есть гут!
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