Хет-трик Фодена принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

«Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий «Брентфорда» Нил Мопе. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. На 53-й минуте Фоден оформил дубль, а на 70-й минуте — хет-трик.
«Брентфорд» идёт на 15-м месте (22 очка), «Манчестер Сити» занимает 2-е место (49 очков).
Йошко Гвардиол - весь матч одни бестолковые телодвижения и запоротые моменты слева в атаке. Может просто именно эта игра для него так сложилась, но так топорно играть у Пепа - ни в какие ворота.
Уокер, Аке, Диаш - не самый лучший матч провели. Во втором тайме моменты в штрафной Сити посыпались, как из рога изобилия ... и защита "горожан" выглядела .... мягко говоря.
Брюйне, Фоден, Родри, Бернарду С. - эти всегда и во все времена на высоте. Они и вывезли сегодня игру, впрочем, как и всегда.
Йошко Гвардиол - весь матч одни бестолковые телодвижения и запоротые моменты слева в атаке. Может просто именно эта игра для него так сложилась, но так топорно играть у Пепа - ни в какие ворота.
Уокер, Аке, Диаш - не самый лучший матч провели. Во втором тайме моменты в штрафной Сити посыпались, как из рога изобилия ... и защита "горожан" выглядела .... мягко говоря.
Брюйне, Фоден, Родри, Бернарду С. - эти всегда и во все времена на высоте. Они и вывезли сегодня игру, впрочем, как и всегда.
Ассист на Фодена он выдал оч. качественный и как раз в тот момент, когда счёт был
1 : 2 и Брентфорд был близок к тому, чтоб сравнять. Однако "викинг" и Фоден в конец успокоили хозяев, после чего те окончательно перестали трепыхаться.
Ассист на Фодена он выдал оч. качественный и как раз в тот момент, когда счёт был
1 : 2 и Брентфорд был близок к тому, чтоб сравнять. Однако "викинг" и Фоден в конец успокоили хозяев, после чего те окончательно перестали трепыхаться.