Хет-трик Фодена принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

1707170254

сегодня, 00:57

«Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий «Брентфорда» Нил Мопе. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. На 53-й минуте Фоден оформил дубль, а на 70-й минуте — хет-трик.

«Брентфорд» идёт на 15-м месте (22 очка), «Манчестер Сити» занимает 2-е место (49 очков).