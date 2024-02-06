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Хет-трик Фодена принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

сегодня, 00:57
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«Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий «Брентфорда» Нил Мопе. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. На 53-й минуте Фоден оформил дубль, а на 70-й минуте — хет-трик.

«Брентфорд» идёт на 15-м месте (22 очка), «Манчестер Сити» занимает 2-е место (49 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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04 февраля
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:44
Молодцы, с победой!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:58
Поздравляем Фодена с хек -триком! Пора и Холанду отладть прицел.
2h9sxd8t567s
2h9sxd8t567s
сегодня в 08:46
Результат никого не удивил, но думалось, что будет разгром.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:01
Холанн не реализовал выход 1 на 1, а ассист это передача на 2 метра. Ему нужно просыпаться.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 07:55
Ожидаемая победа. Пусть всё прошло не гладко, но победа есть победа. Всё-таки, это первая игра с подобным составом за долгое время. + нужно похвалить соперника. Несмотря на статус аутсайдера, дали бой Сити. Особенно в первом тайме. Поздравляю Фодена с хет-триком. Важные 3 очка, которые приблизили Сити к Ливерпулю.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:26
Победа горожан на классе, причем волевая...
4esx4kummqw8
4esx4kummqw8
сегодня в 07:17
Очень сильный матч провёл Фил
3ton
3ton
сегодня в 07:05
Игра шла в одни ворота .
Последняя команда АПЛ может дать бой лидеру 🤣🤣
24% владения мячом 🤣
Сити настолько убедительно играл , что даже пропустив , не волновался , что матч за ними .
уверенно и на классе победили
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:58
Дежурная победа Сити, им сейчас не до красивой игры, очки нужно набирать исправно
112910415
112910415
сегодня в 06:34
МС победил, но блестящей игры показать не удалось !
ABir
ABir
сегодня в 06:05
3-1 в гостях более, чем убедительная победа над аутсайдером в гостях
Hauptman
Hauptman
сегодня в 04:43
МС с убедительной победой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:50
Без вариантов для Брентфорд .
Capral
Capral ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 02:01
Я думаю, дело не в этом. Разыграются...
la-respect0
la-respect0 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:52
Ну, они выиграли требл, денег игроки заработали, зачем стараться , плюс скамейка есть...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:17
Согласен. Причина уважительная.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ну ..., а сколько он на бюллетене провалялся ? Всё объяснимо.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:13
Он был малозаметный, поэтому, оценка его игры невысокая.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:10, ред.
Согласен, но Холланд - не галимый.
Ассист на Фодена он выдал оч. качественный и как раз в тот момент, когда счёт был
1 : 2 и Брентфорд был близок к тому, чтоб сравнять. Однако "викинг" и Фоден в конец успокоили хозяев, после чего те окончательно перестали трепыхаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:06
Эдерсон чудил всю дорогу. Откуда такой мандраж в матче с догом, непонятно.
Йошко Гвардиол - весь матч одни бестолковые телодвижения и запоротые моменты слева в атаке. Может просто именно эта игра для него так сложилась, но так топорно играть у Пепа - ни в какие ворота.
Уокер, Аке, Диаш - не самый лучший матч провели. Во втором тайме моменты в штрафной Сити посыпались, как из рога изобилия ... и защита "горожан" выглядела .... мягко говоря.
Брюйне, Фоден, Родри, Бернарду С. - эти всегда и во все времена на высоте. Они и вывезли сегодня игру, впрочем, как и всегда.
Capral
Capral
сегодня в 01:06, ред.
Несмотря на победу, игра МС оставила много вопросов. Не тот, Сити, что был в прошлом сезоне, недостаточно убедительно выглядит команда. В обороне много ошибок, а в атаке очень шаблонно и стереотипно. Холанд- галимый, а де Брюйне, видимо еще не в кондициях. Победили, за счет индивидуального мастерства, но командная игра не впечатлила. Сити с победой, но игру надо улучшать!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
МС с победой, Фодена с хет-триком!)) Но в обороне все равно слишком много косяков...
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