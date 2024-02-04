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«Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче с автоголом и удалением

вчера, 21:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 14-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. В дополнительное к первому тайму время защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли снова вывел «Арсенал» вперёд. На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард поставил точку в матче.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (49 очков), «Ливерпуль» занимает 1-е место (51 очко).

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:05
Клопп всё же утомлён ...
и команда играет не круто !
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Я за Хвичой отдельно не слежу, пару матчей видел, когда они шли на чемпионство. Видимо у него была, а может и есть, звёздная болезнь, если он так громко смог себя сравнить с Марадоной. За это его могут взять на оборот, и полоскать в СМИ. Он сам дал повод.

Жирона, конечно, команда скромная и не имеет игроков, которыми располагает Реал, качество игры/картины со стороны отличается не в пользу каталонской команды.
Но на фоне мёртвого Барсы, они немного развлекают публику и не дают сливочным расслабиться.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:14
болел канониров с заслуженной победой, молодцы
у красных самый провальный матч сезона, такой холодный душ нужен..
уверен вся борьба еще впереди, очки будут терять все - это АПЛ
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10
Я Интер - Ювентус смотрю. Нет трансляции матча из Мадрида, даже по платным каналам. В интернете не хочу искать.
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:59
Сейчас перерыв в матче, и я вам отвечу. Футболисты 1й лиги России- это одно. Но вот, когда ,футболист Серии А, сравнивает себя с Марадоной- это нескромно и некрасиво. За это, я его и не уважаю. И кстате, около месяца назад, три авторитетнейшие итальянские издания сравняли его с землей, а одно издание- его опустило ниже плинтуса, назвав Хвичу- бледной тенью!!! Жирона- обычная команда, играющая в примитивный бегунковый футбол. После Реала, на эту команду- смотреть не хочется...
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:29
Вы не смотрите футбол из Мадрида? Рекомендую, очень интересно!
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
Как говорил Аршавин: "Ваши ожидания - ваши проблемы".))
У нас футболисты из первой лиги не имеют скромности, чего про них говорить.
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:14
Я действительно поклонник больших клубов и никогда этого не скрывал. К Хвиче нет уважения, из-за его нескромности. Жирону считаю обычной выскочкой однодневной, но это не значит, что я её ненавижу.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:01
Почему Хвича ничтожество? Вот вы любите рукоплескать только перед сильными, богатыми. Если на небосклоне появляется клуб типо Жироны, который борется за чемпионство, то обязательно нужно принизить и задевать в комментариях. Хвича полезный для своей команды игрок, он не претендует на высокие награды.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:00
Розе называют тренером будущего, и не за отдельно взятую игру. Я знаю, ты не любишь и не доверяешь немецкой прессе, но это именно её высказывание. Артета? Ну, я думаю, если ему удается навязать лидерам ПЛ борьбу- это уже, о чем-то говорит. А там, посмотрим.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 22:56
Победа Арсенала на руку МС.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Хвалить Розе за то, что навязал борьбу Баварии в одном отдельно взятом(!) сезоне, равно как и хвалить Артету, который ничего в Европе не показывает...., ну такое.

По Клоппу. Однозначно ему нужна перезагрузка и банально - отдых.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:46
Футбол ушел вперед, в плане тренерской мысли. Появляются новые тренеры, интересные, самобытные, такие как ГТ Байера или М.Розе. Тренера Арсенала, я плохо знаю, поэтому, давать ему оценку не рискну. Но его футбол, в лучшей лиге мира, смотрится очень привлекательно. Второй год подряд, тренер борется, показывает, вполне качественный, и что интересно- комбинационный футбол, что, в принципе, для Англии, исторически не очень типично... Ты знаешь, Макс, я не рассматриваю футбол под микроскопом, но мне хватает и беглого взгляда на футбол. Я плохо знаю АПЛ, но последнее время, стал чаще смотреть игры лиги. Но, я хорошо знаю Клоппа, и его футбол...
Alexander Zverev
Alexander Zverev
вчера в 22:34
Арсенал с победой! Скорее Ливерпуль играл еще хуже Арсенала, чем Арсенал играл лучше Ливерпуля. Но и такие победы нужны.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Футбол ушёл вперёд ? Ты реально так думаешь ?
По мне он наоборот деградирует. И виной тому - Европа, с её финансовой доминацией. Старый Свет снял все сливки, обратив себя в рамки футбольной монокультуры, которая по определению не может развиваться, а лишь способна кормить себя. Какой ценой ? Погляди текущие составы топов и минусуй тех, кто на бюллетене. Что в остатке ? Вот именно!
Это..., в глобальном смысле, конечно..., и не тема дискуссии на этой ветке.
zdeniss
zdeniss
вчера в 22:25, ред.
Возможно, разное количество игр у команд в последнее время, потеря Салаха, игра в Лондоне сыграли ключевую роль. Ливерпуль решил играть в прессинг и на контратаках и это не получилось от слова совсем. Арсенал выдал отличное начало и автогол в конце сыграл только на руку. Когда повели снова - опять пошли тянуть время и выйди они после перерыва ведя в счете может все закончилось по-другому. А по факту - сегодня Арсенал порадовал взрослой игрой по счету. Отличный прессинг (ответка за декабрьскую ничью) и эмоции после автогола и кикса Алиссона… Арсенал с победой! Верим в команду!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:20
Дружище, его уход не был спонтанным. В клубе, все об этом знали, просто, озвучил, он это- посреди сезона. Да, еще не вечер. Конечно, Клопп поборется, вернется Салах, играть еще долго. Я о другом: не вижу тренерского роста у Клоппа. Всё очевидно, всё очень просто... Засиделся он в Англии. Живет прежними заслугами, а главное- прежним видением футбола, а футбол ушел вперед!!! Да, наверняка, призовое место у Ливера будет, потому что, некому больше бороться за призы, только три команды сражаются. Спасти, Клоппа, сейчас, может только сборная Германии!!! Его страна, его язык, его фанаты, а главное- его футбол!!! Мне смешно, когда его сватают в Испанию!!! Он чужой, в этом футболе...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:14
Луис Диас это худшее, что было у Ливера Клоппа
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
Ещё не вечер, Вить.
А тренерские косяки есть у всех.
Другое дело ... говорить об уходе из команды посреди чемпионской гонки - мягко говоря, недальновидно. От Клоппа, я такого, чес. признаться, не ожидал.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:06
С нетерпением, жду от тебя, Макс, такие же признания, в ничтожности Хвички и Жироны. Три года, мы спорили по Клоппу, и три года, Клопп, никак себя не оправдывал. Наконец-то, принял решение уйти. Конечно, давить мёртвый Челси- большого ума не надо. Вот, нет Салаха- и некому спасать Юркину задницу... Неинтересный футбол у Клоппа, бесчувтвенный. Арсенал играет красиво, с фантазией, комбинационно. У Клоппа- чисто немецкий, закостенелый футбол. Всегда говорю- прессинг до добра не доводит, нужны и другие варианты.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:56
С победой лондонских пушкарей и всех болельщиков этого клуба!!! Что сегодня в футболе происходит? Ливерпуль так проиграл, Челси у себя дома четырежды вытаскивал из своих ворот, Наполи выиграл с голом Кварацхелии. Ливерпуль без Мохаммеда Салаха это вообще другая команда. Юрген Клопп правильно делает, что во время уходит. Не провели смену поколения, как положено. Теперь будут страдать. Так с Манчестер Юнайтед было. Алекс Фергюсон тоже так уходил. Гонка в английской Примьер Лиге интереснее становится. Я, конечно, думаю, что Манчестер Сити станет чемпионом. Но, посмотрим...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Да. Клопп сегодня проиграл, а не команда.
В основе, в отсутствии Салаха, железобетонно должны выходить Диаз - Нуньес - Жота (слева-направо) А ДядьЮра выпускает Гакпо, который пол игры только раскачивается. Коди - игрок ротации, но никак не основы. Если отбросить ошибки обороны от обеих тим, то Арсы взяли верх, потому как ментально были выше оппонента. Они не жестикулировали в адрес Тейлора (как Нуньес), а просто изматывали соперника и нервировали его своей собранностью и дисциплиной.
Я думаю, что Хаверц сегодня отработал свою месячную з/п: парень собирал на себе фолы и карточки от "красных" на ура, выводя из равновесия последних, заставляя ошибаться.
DXTK
DXTK
вчера в 21:52
Думаю в этом матче Арсеналу чисто повезло. Все равно Ливерпуль и Сити разыграют титул, канонирам выше 3 места не подняться, весна как всегда придет снег растает и пойдут потери....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:49, ред.
Админы, реально, расскажите, что у вас с новостями и комментариями? Часто у меня новые новости вообще не отображаются слева, например, матч сыгран, а в панели новости нет, но при этом в матче во вкладки новости она есть.

Так же и комментарии - у меня грузится ряд комментариев часто, а потом ниже них, между ними и тп появляются другие комментарии. Как комментарий Kenas Ter-Aristakesian первый от 21:29, но у меня он появился только минут через 15.


Браузер Chrome.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Про лайков я уже не хочу говорить. И так все ясно. Я просто буду играть в КП и не буду читать негативные комментарии в свой адрес. Так будет лучше для всех.
therapy
therapy
вчера в 21:47, ред.
Мне в Ливерпуле непонятен Гакпо, сколько не наблюдаю за ним он без мяча вообще не работает
ars14
ars14
вчера в 21:47
Жорж признан лучшим игроком матча, да еще и с сильным соперником)) Теперь я видел все)
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:44, ред.
Арсенал поздравляю с заслуженной победой. Ливерпуль вышел разобранный и непонятно на что расчитывал в принципе. Даже гол престижа Арсенал соорудил сам в свои ворота.

Интрига в борьбе за золото усиливается, но кандидатов на титул по-прежнему два: Ман-Сити и Арсенал.
drug01
drug01
вчера в 21:43
Такого результата не ждали! Моё почтение Арсеналу за игру!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Kenas Ter-Aristakesian (раскрыть)
вчера в 21:43
Интересно, что этот ваш комментарий у меня только что появился, странно работает кеширование комментариев на сайте, вот, возможно, и вопрос, почему так мало лайков.
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