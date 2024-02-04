«Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче с автоголом и удалением

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 14-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. В дополнительное к первому тайму время защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли снова вывел «Арсенал» вперёд. На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард поставил точку в матче.
«Арсенал» идёт на 2-м месте (49 очков), «Ливерпуль» занимает 1-е место (51 очко).
Поэтому "Арсенал", конечно, абсолютно заслуженно выиграл, я даже доволен, потому что ребята показали желание, и два из трёх голов были боевые и в целом не случайные. Не скажу, что порадовал уровень футбола в целом у обоих команд, конечно, всё-таки такой "Ливерпуль" сложно было не обыграть, и настоящие испытания у ребят Микеля ещё впереди.
Но эта победа была очень важна, я думаю, что заряд уверенности она точно придаст. И ЛЧ скоро, как раз в тему)
Поэтому "Арсенал", конечно, абсолютно заслуженно выиграл, я даже доволен, потому что ребята показали желание, и два из трёх голов были боевые и в целом не случайные. Не скажу, что порадовал уровень футбола в целом у обоих команд, конечно, всё-таки такой "Ливерпуль" сложно было не обыграть, и настоящие испытания у ребят Микеля ещё впереди.
Но эта победа была очень важна, я думаю, что заряд уверенности она точно придаст. И ЛЧ скоро, как раз в тему)
В основе, в отсутствии Салаха, железобетонно должны выходить Диаз - Нуньес - Жота (слева-направо) А ДядьЮра выпускает Гакпо, который пол игры только раскачивается. Коди - игрок ротации, но никак не основы. Если отбросить ошибки обороны от обеих тим, то Арсы взяли верх, потому как ментально были выше оппонента. Они не жестикулировали в адрес Тейлора (как Нуньес), а просто изматывали соперника и нервировали его своей собранностью и дисциплиной.
Я думаю, что Хаверц сегодня отработал свою месячную з/п: парень собирал на себе фолы и карточки от "красных" на ура, выводя из равновесия последних, заставляя ошибаться.
В основе, в отсутствии Салаха, железобетонно должны выходить Диаз - Нуньес - Жота (слева-направо) А ДядьЮра выпускает Гакпо, который пол игры только раскачивается. Коди - игрок ротации, но никак не основы. Если отбросить ошибки обороны от обеих тим, то Арсы взяли верх, потому как ментально были выше оппонента. Они не жестикулировали в адрес Тейлора (как Нуньес), а просто изматывали соперника и нервировали его своей собранностью и дисциплиной.
Я думаю, что Хаверц сегодня отработал свою месячную з/п: парень собирал на себе фолы и карточки от "красных" на ура, выводя из равновесия последних, заставляя ошибаться.