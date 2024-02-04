«Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче с автоголом и удалением

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вчера, 21:29

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 14-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. В дополнительное к первому тайму время защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли снова вывел «Арсенал» вперёд. На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард поставил точку в матче.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (49 очков), «Ливерпуль» занимает 1-е место (51 очко).