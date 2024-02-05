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«Реал» в концовке матча упустил победу над «Атлетико»

сегодня, 00:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» сыграл вничью против «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Реала» Браим Диас. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник Маркос Льоренте сравнял счёт.

«Реал» идёт на 1-м месте (58 очков), «Атлетико» занимает 4-е место (48 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Обидно, что сливочные не сумели развить успех после первого забитого гола, потеряли важные очки и упустили победу
112910415
112910415
сегодня в 05:47
неожиданно, неприятно и обидно для мадридцев !
kalyh_71.71
kalyh_71.71
сегодня в 04:26
Сливочные вечно ноют пенальти не дали. Играть надо до конца.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:36
Да там мяч в зону Начо летел, это чисто гипотетическая же ситуация, что Менди предугадает, что Начо зависнет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:27, ред.
Фактор сыгранности ? Ты про какой клуб речь ведёшь ? Это - Реал Мадрид! Здесь даже один (!) каланча Менди мог просто выпрыгнуть, играя тупо плечо в плечо и всё - никакого удара бы не было.

Я бы ещё понял твой адвокатский посыл, если бы была какая-нибудь быстрая многоходовка низом, где сыгранность защиты действительно роляет, но тут сам смотри: Депай подставляет башку и мяч взлетает на 5-6 метров - времени чтоб разобраться что к чему вагон(!).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:21, ред.
Профиль левого защитника весьма сильно отличается от центрального, но, более того, есть фактор сыгранности. Да и что спорить Начо натупил в очередной раз, но он четвертый выбор перед сезоном был, три остальных м травмами. Играет кто здоров. Для Начо и то матч неплох был, он всего раз критически тупанул. Но тренер тут при чем, если у него слабый защитник на поле? Он за него сыграет? Я понимаю, если бы Рюдигер и Милитао так сыграли, были бы вопросы к тренеру)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:13, ред.
" и они не играли в принципе в центре обороны вместе да и не могли, поэтому не разобрались, а должны были сыграть, поэтому гол на шару."

Ты сам себе противоречишь. Играли они вместе или нет: все трое - профильные защитники, которые даже движение корпусом к Льоренте не сделали. Человек без опеки, в окружении троих игроков, расстреливает ворота. Посмотри ещё раз момент удара и полный пассив реаловских ребят.

Шальной не гол, а шальное поведение игроков опеки РМ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:07
Цифры не стоят, а вот по голу.. Там Начо не разобрался, но он играл в паре с Карвахалем, который сам ни разу не ЦЗ, просто вынужденно был в центре обороны, и они не играли в принципе в центре обороны вместе да и не могли, поэтому не разобрались, а должны были сыграть, поэтому гол на шару.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:58, ред.
В каком месте гол Льоренте шальной, если он в окружении курящих бамбук троих реаловцев под номерами 2 (Начо), 6 (Карва) и 23 (Менди) наносит беспрепятственно удар головой по центру ворот ?!
Реал без защитников играл ? А эта троица тогда Кто ? ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:57
Про Жирону- это не к тебе. А в остальном, я, собственно, думаю также как ты. Просто, когда, соперник, по существу, ничего не может тебе противопоставить, но забивает- это всегда обидно. Если честно, то я сегодня ждал большего от Симеоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:55
Оправдания РМ, думаю, не нужны, через неделю есть возможность поставить достаточно жирную точку в борьбе за второй трофей) Поэтому ждём.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:51
Я, конечно, извиняюсь, но Анчи играл, как тут многие мадридисты отмечали, без центральных защитников сегодня и с атакующим полузащитником справа в защите. Винить тренера, что он в такой ситуации пропустил всего один шальной гол от всё-таки одной из лучших команд Европы тоже, это слишком) Это даже принижение уровня игроков АТМ)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:49
Ничья имени Анчелотти.
Судья и Начо - это оправдание для нищих, а не для королевского клуба, Павел..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:43, ред.
Ты меня прости конечно..., но я о Жироне здесь и словом не обмолвился.
Я подвожу к тому, что Анчи не принял должных мер на правом фланге и поплатился за это. Ибо какой бы утопичный футбол Симеоне не был, наказывать за вальяжность и преждевременное олимпийское спокойствие он умеет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:41
Макс, практически, тоже самое я уже написал. Я не болел -ни за Реал- ни за Атлетико, я хотел увидеть, европейский футбол, и я его увидел. Но как бы ты меня не убеждал, признать футбол Жироны- я его не признаю, и только по одной причине, после Реала, смотреть на футбол Жироны- невозможно. Нельзя, запорожец сравнивать с Мeрседесом- это АКСИОМА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:40
Там ещё один фактор есть, у "Реала" первый круг был намного сложнее второго по жребию, у "Жироны" наоборот. У нее все сложные игры были дома, а остались все на выезде, у "Реала" же "Жирона" дома, "Барса" дома, "Бетис" дома итп. А спотыкающаяся уже "Жирона" поедет в гостях все сложные матчи играть.
амурец
амурец
сегодня в 01:38
Да уж, жаль в самом конце матча пропустить гол и всего лишь ничья
Capral
Capral
сегодня в 01:36
Я всётаки поражаюсь, тем, кто продолжает топить за Жирону!!! После Реала, его- дворянского, солидного, королевского футбола, говорить- про басяцкий и дворовой антифутбол Жироны- НЕПРИЛИЧНО!!!!!!! Какая конкуренция и с кем- с Жироной, с Довбиком?! Коллеги, давайте о прекрасном, а не об обыденном!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
Виктор.
Корреа вышел на 68 минуте. Для чего по твоему ? Кроссы справа сразу посыпались на ворота Лунина... Гризманн мог забивать, да и сам Корреа в лёгкую проходил на фланге своих оппонентов.
Карло такие перестановки у Атлетов уже с закрытыми глазами должен читать и времени на это у него было аж до 90 минуты, когда Льоренте сравнял. Согласись, что достаточно.
Сегодня мы с тобой речь вели о косяках Клоппа. Как видишь и Анчелотти - тоже человек.
баск
баск
сегодня в 01:28, ред.
Однако неожиданно, вот любит Реал удивить)
Атлетико выглядел несостоятельным, сливочные уверенно контролировали игру, были острее, осмысленнее и спокойно шли к победе..

Я вот смотрел-смотрел, и с каждой минутой всё пронзительнее понимал, что против такого Реала Жироне не выстоять, ни в очном поединке, ни на оставшейся дистанции в целом.
А Реал взял и обломился на ровном месте..

Что ж, тем интереснее будет через неделю.
Возможно, нас ждёт один из центральных матчей сезона в континентальной Европе..)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:25
Я не мадридист-ортодокс, но считаю ничью обидной для Реала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:25
В прошлом матче Рюдигер травмировался (колено, но вроде только сильный ушиб), поэтому, как я писал, выбор прям был ужасный.

"Менди - неплохо защищается, в атаке мало полезен
Начо - четвёртый выбор и половина привозов всей команды
Карва - правый защитник, играющий на месте ЦЗ, потому что ЦЗ остался только Начо.
Васкес - правый атакующий полузащитник, играющий на месте правого защитника, потому, что правый защитник играет центрального защитника"

И на самом деле было видно, что Диего это понимал, потому что у них реально была задача просто грузить наудачу в штрафную, поэтому он так и играл. Но полузащита по принципу "лучшая защита это нападение" почти нивелировала эту проблему, но не до конца)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:23
Павел, я не в курсе, всех тонкостей состава Реала, но конечно, Вам- всецело доверяю .При таком внушительном преимуществе, потерять очки- очень обидно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:21, ред.
Тут мадридисты -ортодоксы пишут, что обидная ничья. Не согласен. До ответного гола Атлетико Уже возникало несколько острых выпадов Корреа с правого фланга, после которых надо было включать голову на предмет того, что рано или поздно добром это не кончится.

С Атлетами расслабляться нельзя. А Реал именно расслабился: под занавес игры до верного разыгрывал лишнего вблизи своей штрафной, демонстрировал чудо-технику не по необходимости, а напоказ..., в общем довыпендривался.

P.S. Катастрофы конечно нет, но Карло должен сделать выводы, что 1 : 0 - это далеко не тот счёт, когда можно включать футбольного корифея на поле и спокойно сушить игру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:20
Главное, чтобы Рюди вышел. И чтобы он так не лез в единоборства. Потому что, через неделю считай матч в ЛЧ, а как сказал комментатор он пока что не может бегать. А без Рюди ну бычков может ещё пройдем, но дальше...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Я боюсь, между третьим дивизионом и примерой слишком большая разница) Да и "Кастилья" ещё и аутсайдер третьего дивизиона, то есть защитой точно не может похвалиться)
eleven LC
eleven LC ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:17
Конечно настрой будет у Жироны и это хорошо,они то не будут как Атлетико в десятером защищаться!
Но надо Жирону побеждать,а куда деваться,надо!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
Анчи был вполне в курсе, но навесы в штрафную могут быть всегда, а сегодня Начо мало того что и так косячит постоянно, играл рядом с левым защитником Карвахалем, который играл на позиции ЦЗ, а рядом они вообще ни разу в этом сезоне не играли. Да и Карвахаль во второй раз в своей жизни играл на позиции ЦЗ вообще, он один раз так же вынужденно заменял кого-то в "Челси")) Поэтому уж тут Диего просто отскочил)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:16
Может привыкли, что Барселоне раньше засчитывали гол с оффсайдом?😂😂
Помнишь гол в ворота Валенсии, там по моему, Суарес в оффсайде был, закрывал обзор вратарю? Гол засчитали им.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:14
Секундная потеря концентрации может дорогого стоить в чемпионской гонке...
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