«Реал» в концовке матча упустил победу над «Атлетико»

«Реал» сыграл вничью против «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.
На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Реала» Браим Диас. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник Маркос Льоренте сравнял счёт.
«Реал» идёт на 1-м месте (58 очков), «Атлетико» занимает 4-е место (48 очков).
Абсолютный, кажется, пенальти, когда Савич просто снёс Джуда, а потом дурацкий момент, когда Начо просто уступил место Льоренте для удара, главное, но там уже стоял, но фактор Начо всё равно сыграл.
Такой прекрасный во всём матч был, "Атлетико" полностью переиграли, но тупо всё сложилось против. Могли уходить в отрыв, а зацепили только очко. Яйцетрясу везёт как я не знаю кому.
Абсолютный, кажется, пенальти, когда Савич просто снёс Джуда, а потом дурацкий момент, когда Начо просто уступил место Льоренте для удара, главное, но там уже стоял, но фактор Начо всё равно сыграл.
Такой прекрасный во всём матч был, "Атлетико" полностью переиграли, но тупо всё сложилось против. Могли уходить в отрыв, а зацепили только очко. Яйцетрясу везёт как я не знаю кому.