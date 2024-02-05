ЦСКА обыграл «Факел» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Факел» (1:0) в товарищеском матче.
На 47-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Факела» Владислав Мастерной. На 75-й минуте Мастерной получил красную карточку.
ЦСКА обыграл «Факел» (1:0) в товарищеском матче.
На 47-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Факела» Владислав Мастерной. На 75-й минуте Мастерной получил красную карточку.
Второй тайм -- равная игра, В конце могли пропустить , на просто Торопу повезло .Герой матча Белинов.
Хороший товарняк.
Второй тайм -- равная игра, В конце могли пропустить , на просто Торопу повезло .Герой матча Белинов.
Хороший товарняк.