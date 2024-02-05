Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

ЦСКА обыграл «Факел» в товарищеском матче

вчера, 19:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

ЦСКА обыграл «Факел» (1:0) в товарищеском матче.

На 47-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Факела» Владислав Мастерной. На 75-й минуте Мастерной получил красную карточку.

ЦСКА обыграл «Факел» в товарищеском матче

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Хет-трик Фодена принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»
Сегодня, 00:57
«Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия
Вчера, 19:00 Фото
«Факел» и КАМАЗ сыграли вничью в контрольном матче
Вчера, 12:57
«Реал» в концовке матча упустил победу над «Атлетико»
Вчера, 00:56
«Интер» обыграл «Ювентус»
Вчера, 00:43
«Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче с автоголом и удалением
04 февраля
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:29
Эдуард Григорьевич, дорогой, не соглашусь. Всю игру вел ЦСКА. Лучший на поле Давила, без вариантов. А у Факела, конечно Беленов. Совсем не понравились Мусаев и Заболотный. Видно игра со столбом не для ЦСКА. Вернется Абос и впереди надо ставить тройку быстрых. Обляков, Давила и Фйзулаев. По Чалову у меня сомнения. Энтузиазм у него пропал, или пропадает. Возможно придется отпустить, чтобы не повторилась прошлая история, когда после неудачи с АПЛ, он совсем захандрил. А в защите много хороших ребят. Сегодня еще один молодой играл Абдукадыров- из молодежки 19 лет, а скоро Дивеев начнет играть. Ждем с осторожным оптимизом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ nfj98hxgr947 (раскрыть)
вчера в 20:00
И Вам здоровья м всех благ, Удачи.
nfj98hxgr947
nfj98hxgr947 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:44
Спасибо за подробную информацию! Здоровья Деду за Цска!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:35, ред.
Первый тайм -- полное превосходство ЦСКА ( 1 удар в створ Акинфеева и 6 в Белинова ) .Итог 0;0 . Замены и гол Давилы на первых минутах.
Второй тайм -- равная игра, В конце могли пропустить , на просто Торопу повезло .Герой матча Белинов.
Хороший товарняк.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 