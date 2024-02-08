«Зенит» забил 6 голов в ворота клуба «Шанхай Шэньхуа»

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вчера, 18:54

«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» в контрольном матче (6:0).

Педриньо открыл счет на 2-й минуте. Матео Кассьерра забил на 43-й и 46-й. Четвертый гол команды забил Дуглас Сантос на 54-й. На 60-й Кассьерра оформил хет-трик, шестым мячом коллектива отличился Густаво Мантуан на 82-й.

В следующем матче соперником «Зенита» станет катарский «Аль-Райян», игра состоится 9 февраля.