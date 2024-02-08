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«Зенит» забил 6 голов в ворота клуба «Шанхай Шэньхуа»

вчера, 18:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» в контрольном матче (6:0).

Педриньо открыл счет на 2-й минуте. Матео Кассьерра забил на 43-й и 46-й. Четвертый гол команды забил Дуглас Сантос на 54-й. На 60-й Кассьерра оформил хет-трик, шестым мячом коллектива отличился Густаво Мантуан на 82-й.

В следующем матче соперником «Зенита» станет катарский «Аль-Райян», игра состоится 9 февраля.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 09:25
Тех поражение зениту за перебор легионеров 0-3 Слуцкий красава с победой умный тренер зачем напрягаться если знал что запишут тех поражение
ТерSpark
ТерSpark ответ Мысыктар (раскрыть)
сегодня в 09:02
Ленинградские бразилы- за Ленинград играли!!!
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 09:00
Скажите пожалуйста а Зенит своих воспитанников берет на сборы? Кто нибудь играет в основе из молодёжки?
112910415
112910415
сегодня в 06:19
китайцы не стали сопротивляться
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:30
команда из Ленинграда аххахах .зенитпауло
pomor45
pomor45
вчера в 23:26
Кандауров в своей теме - ищет 77 в зерне.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:24
Христос в Нагорной проповеди по такому обстоятельству наставлял: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Означает: невозможно убедить упёртого, который вас не желает слышать, а помышляет лишь о том, как повернуть ваши доводы против вас.
Интерес
Интерес ответ Grundik (раскрыть)
вчера в 23:21
ФК "Копакабана Балтия".
Интерес
Интерес
вчера в 23:20
Все голы забили коренные русаки.
Grundik
Grundik
вчера в 22:12
Ничего не имею пролив легов, но, мля, это уже скоро будет ЗЕНИТОС.
galem72
galem72
вчера в 21:57
Тот случай, когда всё в матче решили легионеры. С одной стороны с первой секунды полтора тайма на траве был один русский (холя тоже вопрос), а латиносы в итоге решили исход. С другой - отсутствие нормальных покупок и наличие своей местной бесполезности. Китайский футбольный пузырь так же быстро лопнул, как и начал безмерно расти в середине 10-х. Очередное доказательство, что, по-быстрому за шальные бабки создав картинку всехорошести, не получится сообразить искусство, наработанное годами. В Китае уже лет 5 экономика в рецессии, нет возможности платить за нормальный футбольный товар и башлять потом этим исполнителям килотонны денег за лояльность к местному режиму. Теперь китайский футбол вернулся на своё законное донное место.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:52
Уважаемый. меня удивляет то, что Вас все время несет в одну и туже степь. Поясняю в 101 раз. Я не против любых бюджетов, даже огромных, но из своего кармана. А если из госкармана, то поскольку все мы живем в одной стране. то не должно быть преференций в пользу одного клуба. Вот и все. Госпакет финансирования должен быть одинаков и для Зенита, и для локо, и для Факела и тех клубов, где госбюджетное финансирование. А дальше привлекайте частных спонсоров, акционируйте клубы, зарабатывайте на рекламе. Сейчас в РФ все знают, что успехи Зенита добыты за счет неограниченного по сравнению с остальными госфинансовыми ресурсами. Здесь спорит бессмысленно. Это известно всем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Да Вам хоть про Фому хоть про Ерёму....на сто бед один ответ...
Когда по существу сказать нечего...достаем старую пластинку с заезженным бредом...и понеслось...а у вас деньги не кровные...)))
Да у кого они кровные ?? Кто расшатал кормушку с тех же недр... и обозвал свой подобный "бизнес" частным ???)))
Да перестаньте...вы...люди же читают...могут и поверить вам..))

Есть бюджеты клубов...исходя из которых набирается состав и строится инфраструктура.....
Одно непонятно...если у Вас столь веские претензии к пути этих средств в клубы - пожалуйста...есть органы в которых вас наверняка с удовольствием выслушают...нам то зачем это читать ??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:35
Все верно, но с одной маленькой ремарочкой.. И Алегри, и Де Лаурентис и другие тратят на клубы свои личные. А Миллер государтственные. Если бы Миллер по примеру Галицкого содержал бы Зенит на свои кровные ( у него не меньше чем у Галицкого),, я бы оды ежедневно сочинял бы в честь простого рязанского парня с популярной русской фамилией Миллер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Так бывает....
В последних 6-ти матчах условный Ювентус забил 13 голов....знаете сколько из них на счету итальянцев ???......один...
И ничего...не горюют...никто ещё Аллегри пиццами и спагетти не закидал..))
Итальянцы в отличии от вас после забитого гола паспорт не спрашивают...
therapy
therapy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50
Там ни то что на порядок там на два порядка меньше. У ВТБ с ипотекой не идёт, а РЖД вагоны и поезда переоборудует, что б за конфорт больше денег брать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:47
На счёт тренера провокационно написал...а то скучно...что то тут...
Видите...сработало..))
therapy
therapy ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:46
Бразильцев зенитовских рассматривали
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Насчет игроков верно. А насчет уровня тренеров можно еще и подискутировать. Лично я представляю Семака в роли тренера, например Факела, или Балтики. Думаю вопрос о том кто вылетит из РПЛ не стоял бы. А состав Зенита - это заслуга одного человека - Миллера, ну и косвенно тех, кто закрывает глаза на нецелевое расходование денег газодобывающей госкорпорацией.
Есть еще две госкорпорации РЖД и ВТБ, которые содержат футбольные клубы. Но там траты на порядок меньше. Видимо это согласовано.
lotsman
lotsman
вчера в 19:41
Хорошая работа. С победой Зенит!
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:25
Сначала на канифас блок, а затем в отставку.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:23
Бывает ли суперфутбол с таким счётом?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:17
Хорошо наколатили Шанхаю,молодцы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:14, ред.
Немудренно...
Ибо все..37 игроков Шанхай Шэньхуа стоят как половина Клаудиньо....
Да и тренеры разной категории...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:14
Все 6 голов русские забили! Так держать "ленинградцы"!
nubom
nubom
вчера в 19:10
Шустро сыграли. Даже смотреть интересно было...
shlomo
shlomo
вчера в 19:07
Хорошо что без травм а то китаесы в конце матча стали по ногам бить....
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:06
за ничью отыгрались
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Слуцкого в отставку!...
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 18:55
Могли и 7 и 8, но Зенит остановился на 6.
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