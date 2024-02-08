«Челси» победил «Астон Виллу» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии

«Астон Вилла» потерпела поражение от «Челси» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии (1:3).
На 11-й минуте Конор Галлахер вывел лондонскую команду вперёд. Николас Джексон на 21-й удвоил преимущество гостей. Энцо Фернандес на 54-й забил 3-й мяч в игре. Мусса Диаби на 90+1-й отличился единственным голом в составе бирмингемцев.
Первая встреча завершилась со счётом 0:0.
Палмер у Челси - очень интересный персонаж. Мальчик с богатой фантазией и хорошими ногами. Далеко пойдёт, если тому будет способствовать судьба.
Галлахер - парень трудяга. Приятно лицезреть его самоотдачу и её вклад в общую победу.
Челсаки сёдня отыграли на ура. Придраться не к чему.)
Палмер у Челси - очень интересный персонаж. Мальчик с богатой фантазией и хорошими ногами. Далеко пойдёт, если тому будет способствовать судьба.
Галлахер - парень трудяга. Приятно лицезреть его самоотдачу и её вклад в общую победу.
Челсаки сёдня отыграли на ура. Придраться не к чему.)