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«Челси» победил «Астон Виллу» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии

сегодня, 00:53
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Астон Вилла» потерпела поражение от «Челси» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии (1:3).

На 11-й минуте Конор Галлахер вывел лондонскую команду вперёд. Николас Джексон на 21-й удвоил преимущество гостей. Энцо Фернандес на 54-й забил 3-й мяч в игре. Мусса Диаби на 90+1-й отличился единственным голом в составе бирмингемцев.

Первая встреча завершилась со счётом 0:0.

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Стадион «Вилла Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт Кубка Англии в соцсети «X»
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:34
Непонятно почему Сити продали Палмера
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:12
Астон Вилла не играла...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:09
Челси с победой,хорошая игра,так ипродолжать!
112910415
112910415
сегодня в 06:37
всегда бы синим так играть !
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:22
Видимо Астон Вилла решила все силы бросить на чемпионат. А для Челси это единственный шанс попасть в еврокубки
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:21
Сегня Челси был хорош! С победой пенсов))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
Мега-чумачечий со штрафного Энцо положил. Гол, который ждёшь месяцами - зарядил как Месси в ворота Алиссона, только с правой...
Палмер у Челси - очень интересный персонаж. Мальчик с богатой фантазией и хорошими ногами. Далеко пойдёт, если тому будет способствовать судьба.
Галлахер - парень трудяга. Приятно лицезреть его самоотдачу и её вклад в общую победу.
Челсаки сёдня отыграли на ура. Придраться не к чему.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Довольно уверенная победа "Синих" в гостях.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
сегодня в 00:55
Победа хозяев или ничья - вот как думали аналитики... Челси победил.
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